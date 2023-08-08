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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Струкан Дуйе
Ракув
2:1
Конец матча
Арис Лимассол
0'
1:0
7' Гол
Кочергин Владислав
24' Желтая карточка
Тудор Фран
34' Желтая карточка
Сёке Юлиус
40' Желтая карточка
Папаниколау Яннис
2:0
63' Пенальти
Пясецки Фабиан
2:1
89' Гол
Маямбела Михлали
90'+6

Ход матча

7'
Кочергин Владислав
(Тудор Фран)
1:0
24'
Тудор Фран
 
34'
 
Сёке Юлиус
40'
Папаниколау Яннис
 
46'
 
Николич Велько
Сёке Юлиус
63'
Пясецки Фабиан
2:0
64'
 
Стемпиньски Мариуш
Шави Уоррен
71'
 
Мукету-Муссунда Алекс
Брорссон Франц
73'
Зволински Лукаш
Пясецки Фабиан
 
73'
Сореску Деян
Кочергин Владислав
 
76'
 
Моннор Джейден
Бенгтссон Лео
85'
Лидерман Бен
Берггрен Густав
 
85'
Киттель Сонни
Цебуля Марчин
 
89'
2:1
Маямбела Михлали

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 127
Ракув 74.8% (95)
X 15.7% (20)
Арис Лимассол 9.4% (12)
0
выиграет Ракув, со счетом 2:1
21
AlexSin #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
24
Арсенич
Зоран
4
Сварнас
Стратос
7
Тудор
Фран
5
Берггрен
Густав
66
Папаниколау
Яннис
20
Салес
Жеан
Карлос
77
Цебуля
Марчин
99
Пясецки
Фабиан
30
Кочергин
Владислав
1
Ванаилсон
Лусиано
6
Боакье
Эрик
31
Брорссон
Франц
20
Яго
Стив
3
Кажу
23
Струски
Кароль
37
Сёке
Юлиус
80
Шави
Уоррен
14
Гомис
Янник
7
Бенгтссон
Лео
21
Маямбела
Михлали
Ракув
3-4-3
Арис Лимассол
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 2 0.4
Кочергин Владислав 2 0.4
Пясецки Фабиан 2 (1) 0.4
Тудор Фран 1 0.2
Киттель Сонни 1 0.2
Папаниколау Яннис 1 0.2
Цебуля Марчин 0 0
Сварнас Стратос 0 0
Арсенич Зоран 0 0
Замора Джон 0 0
Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 3 (1) 1
Стемпиньски Мариуш 2 0.67
Бенгтссон Лео 2 0.67
Шави Уоррен 1 0.33
Маямбела Михлали 1 0.33
Моннор Джейден 1 0.33
Кажу 1 0.33

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салес Жеан Карлос 1 0
Цебуля Марчин 1 0
Сварнас Стратос 1 0
Тудор Фран 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Папаниколау Яннис 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брорссон Франц 1 0
Сёке Юлиус 1 0
Мукету-Муссунда Алекс 1 0

Результаты матчей

Ракув
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

0
1
Ракув
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Арис Лимассол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
5
Ракув
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Арис Лимассол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

4
6

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
75%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
11
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
4
44%
2
18%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Пропущено

5
8
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ракув - Варта Познань 2:2 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0
Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0 Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Медзь Легница - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1
Арис Лимассол
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
БАТЭ - Арис Лимассол 3:5 Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3
Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1

Результаты матчей

Ракув
Арис Лимассол

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
6:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ракув
Арис Лимассол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
1
2
3
2.5
2
1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Олимпия Любляна Элшник Тими 3 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Шериф Нгом-Мбекели Жером 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Папаниколау Яннис получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Сёке Юлиус получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rakow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Ракув 74.8% (95)
    X 15.7% (20)
    Арис Лимассол 9.4% (12)
    0
    выиграет Ракув, со счетом 2:1
    21
    AlexSin #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Ракув 2:1 Арис Лимассол онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ракув 2:1 Арис Лимассол

    Исход игры
    Ракув
    74.8% (95)
    Ничья
    15.7% (20)
    Арис Лимассол
    9.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.41% (66)
    Меньше
    41.59% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    69.03% (78)
    Нет
    30.97% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Ракув
    41.7% (53)
    1:0 Ракув
    18.1% (23)
    1:1 Ничья
    10.2% (13)
    2:0 Ракув
    5.5% (7)
    1:2 Арис Лимассол
    3.1% (4)
    0:1 Арис Лимассол
    2.4% (3)
    3:1 Ракув
    1.6% (2)
    3:2 Ракув
    1.6% (2)
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