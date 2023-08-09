Тур: 3. Стадион: Апостолос Николаидис. Главный судья: Ковач Иштван
0:0
Первый тайм: 25'
Ход матча
15'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
-
17.00 Точный счет – 2:2
-
-
-
-
21
Едвай
Тин
3
Хуанкар
16
Лопес
Пау
12
Лоди
Ренан
23
Сарр
Исмаила
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Чокай ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джованович Иван
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Надир БилалПолузащитник
-
37 Согло ЭмранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Муге ФрансуаНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шпорар Андраж
|3
|1
|Джуричич Филип
|1
|0.33
|Иоаннидис Фотис
|1 (1)
|0.33
|Хуанкар
|0
|0
|Едвай Тин
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Чокай Энис
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|Ндиайе Ильман
|1
|0
Результаты матчей
Панатинаикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
0
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1
Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Рогашка 3:1 Винер Виктория - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:0 Волос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2
Марсель
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0
Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2 Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1 Марсель - Осер 2:1 Лион - Марсель 1:2 Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1 Марсель - Анси 2:2 Марсель - ПСЖ 0:3 Тулуза - Марсель 2:3
Результаты матчей
Панатинаикос
Марсель
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Панатинаикос
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Будет доступно позже.
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|Олимпия Любляна
|Элшник Тими
|3 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|3 (1)
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Олимпия Любляна
|Agustin Doffo
|3
|Шериф
|Нгом-Мбекели Жером
|3
Прогноз на матч от Liveresult
-
17.00 Точный счет – 2:2
-
-
-
-
Прогнозы на матч Панатинаикос 0:0 Марсель
Исход игры
Панатинаикос
14.6% (19)
Ничья
25.4% (33)
Марсель
60% (78)
Тотал 2.5
Больше
58.41% (66)
Меньше
41.59% (47)
Обе команды забьют
Да
82.3% (93)
Нет
17.7% (20)
Популярный счёт
1:2 Марсель
38.5% (50)
1:1 Ничья
20.8% (27)
0:1 Марсель
9.2% (12)
2:1 Панатинаикос
7.7% (10)
0:2 Марсель
3.1% (4)
1:0 Панатинаикос
1.5% (2)
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