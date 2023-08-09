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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Панатинаикос
0:0
Первый тайм: 25'
Марсель
0'
1' Желтая карточка
Кондогбия Жоффрей
15' Желтая карточка
Ндиайе Ильман

Ход матча

1'
 
Кондогбия Жоффрей
15'
 
Ндиайе Ильман

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 128
Панатинаикос 14.8% (19)
X 25% (32)
Марсель 60.2% (77)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Марсель
4.15
3.15
2.60
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
91
Бриньоли
Альберто
2
Вагианнидис
Георгиос
21
Едвай
Тин
23
Магнуссон
Хёрдур
3
Хуанкар
4
Перес
Рубен
52
Де
Вильена
Тонни
17
Мансини
Даниэль
31
Джуричич
Филип
77
Вербич
Беньямин
9
Шпорар
Андраж
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
4
Жиго
Самуэль
5
Балерди
Леонардо
12
Лоди
Ренан
23
Сарр
Исмаила
27
Верету
Жордан
19
Кондогбия
Жоффрей
8
Унаи
Аззедин
29
Ндиайе
Ильман
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
Панатинаикос
4-2-3-1
Марсель
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шпорар Андраж 3 1
Джуричич Филип 1 0.33
Иоаннидис Фотис 1 (1) 0.33
Хуанкар 0 0
Едвай Тин 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Себастьян 1 0
Чокай Энис 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 1 0
Ндиайе Ильман 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1
Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Рогашка 3:1 Винер Виктория - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:0 Волос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2
Марсель
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0
Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2 Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1 Марсель - Осер 2:1 Лион - Марсель 1:2 Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1 Марсель - Анси 2:2 Марсель - ПСЖ 0:3 Тулуза - Марсель 2:3

Результаты матчей

Панатинаикос
Марсель

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Олимпия Любляна Элшник Тими 3 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Шериф Нгом-Мбекели Жером 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    25'
    Снова мелкий фол фиксируется со стороны Обамеянга, который на этот раз рукой облокотился на Магнуссона, стараясь добраться до высоко летящего мяча.
  • 24'
    Постепенно выравнивается игра в центральной зоне. "Панатинаикос" уже не пытается продолжать работать в высоком прессинге, видимо, почувствовав первые признаки физической усталости.
  • 23'
    С левого фланга в контратаке "Марселя" прошёл навес в центр штрафной площади на Обамеянга, но тот с трудом допрыгивал до мяча, из-за чего не смог нанести прицельный удар по воротам.
  • Фол, нарушение
    22'
    Обамеянг половину тайма совершенно не был заметен на поле. Сейчас он попытался обокрасть соперника на чужой половине поля, но сумел только нарушить правила.
  • Опасный момент
    21'
    Вербич со стандарта выполнил подачу с углового на ближнюю штангу, там прошла скидка дальше на Едвая, однако экс-футболист московского "Локомотива" из неудобного положения пробил головой над воротами.
  • Угловой
    20'
    С правого фланга следовала прострельная передача в центр штрафной площади, но там первым на мяче оказался Балерди, который просто отбил мяч на угловой.
  • 19'
    Иван Йованович у кромки поля может быть пока что в целом удовлетворён игрой своей команды, хотя в плане остроты ей пока что не удаётся предъявить сопернику чего-нибудь существенного.
  • 18'
    Неприятно марсельцам, конечно, менее чем за четверть матча иметь уже двух игроков на жёлтых карточках в средней зоне. Существует угроза того, что гости в какой-то момент окажутся только вдесятером на поле.
  • Желтая карточка
    17'
    Ндиайе неудачно сыграл в отборе в середине поля. Фол не показался мне каким-то грубым, но судья быстро подскочил к нарушителю и предъявил ему жёлтую карточку.
  • 16'
    Огрызнулись сейчас гости слегка левым флангом, откуда пошла подача на дальний мяч штрафной площади на Сарра, но тот под давлением защитника не смог нормально обработать мяч.
  • 15'
    Пока что в первой трети тайма мы практически не видим попыток от провансальцев навязать контригру. Продолжает команда Марселино оставаться сконцентрированной на оборонительных разрушительных действиях.
  • 14'
    Длинный заброс по левому флангу следовал на Шпорара, но тот не устоял под прессингом Балерди, который сумел чисто отобрать мяч у вражеского нападающего.
  • 13'
    Отбились после подачи углового у своих ворот французы. Снова была попытка удара по воротам с ходу с подбора, но на этот раз выстрел пришёлся в одного из марсельцев.
  • Угловой
    12'
    Хаун Карлос принял мяч на левом фланге атаки после длинного заброса. Попытался он финтами запутать своего опекуна и прострелить, но блок поставлен - мяч ушёл на угловой.
  • Опасный момент
    11'
    После прострела справа от Джуричича гости недалеко выбили мяч из своей штрафной площади. На подборе сыграл Перес, который с ходу мощно выстрелил по воротам, но мяч полетел над целью.
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    • 10'
      Но всё же надо понимать, что для "Марселя" это всего лишь первый официальный матч в сезоне, так что футболисты не могут быть на пике своих функциональных кондиций.
    • 9'
      Марселино от кромки поля явно требует своих подопечных плотнее играть в высоком прессинге. Не устраивает испанского специалиста пассивная игра.
    • 8'
      Принялись пасоваться поперёк поля в центральной зоне хозяева поля. Игроки "Марселя" в прессинге не работают, просто ожидая, когда оппоненты попытаются продвинуться вперёд.
    • 7'
      С аута последовало вбрасывание мяча непосредственно в штрафную площадь хозяев поля, но защитники "зелёных" там весьма уверенно разобрались.
    • 6'
      Сарр в контратаке "Марселя" с левого фланга попытался прострелить в штрафную площадку, но ближайший защитник афинян данную попытку блокировал - мяч срикошетил в аут.
    • 5'
      Пока что мячом больше владеют греки, но подходов к воротам Пау Лопеса мы не видим. Но в прессинге определённое давление на провансальцев оказывается.
    • 4'
      Пока что темп игры сложно назвать интенсивным. Видно, что футболисты обеих команд испытывают излишнее волнение. Надо какое-то время, чтобы ребята успокоились и стали опираться на какие-то осмысленные действия.
    • 3'
      Мощная поддержка сегодня у "Панатинаикоса", которая может помочь местной команде попытаться обыграть фаворита данного противостояния, коим, безусловно, на бумаге выглядит "Марсель".
    • Желтая карточка
      2'
      В середине поля против Джуричича грубо сыграл Кондогбия, ударив соперника по ахиллу. Арбитр решил не прощать на первый раз нарушителя, сразу предъявив ему жёлтую карточку.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Apostolos Nikolaidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Панатинаикос 0:0 Марсель

    Исход игры
    Панатинаикос
    14.6% (19)
    Ничья
    25.4% (33)
    Марсель
    60% (78)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.41% (66)
    Меньше
    41.59% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    82.3% (93)
    Нет
    17.7% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    38.5% (50)
    1:1 Ничья
    20.8% (27)
    0:1 Марсель
    9.2% (12)
    2:1 Панатинаикос
    7.7% (10)
    0:2 Марсель
    3.1% (4)
    1:0 Панатинаикос
    1.5% (2)
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