Иван Йованович у кромки поля может быть пока что в целом удовлетворён игрой своей команды, хотя в плане остроты ей пока что не удаётся предъявить сопернику чего-нибудь существенного.

С правого фланга следовала прострельная передача в центр штрафной площади, но там первым на мяче оказался Балерди, который просто отбил мяч на угловой.

Вербич со стандарта выполнил подачу с углового на ближнюю штангу, там прошла скидка дальше на Едвая, однако экс-футболист московского "Локомотива" из неудобного положения пробил головой над воротами.

Обамеянг половину тайма совершенно не был заметен на поле. Сейчас он попытался обокрасть соперника на чужой половине поля, но сумел только нарушить правила.

С левого фланга в контратаке "Марселя" прошёл навес в центр штрафной площади на Обамеянга, но тот с трудом допрыгивал до мяча, из-за чего не смог нанести прицельный удар по воротам.

Постепенно выравнивается игра в центральной зоне. "Панатинаикос" уже не пытается продолжать работать в высоком прессинге, видимо, почувствовав первые признаки физической усталости.

Снова мелкий фол фиксируется со стороны Обамеянга, который на этот раз рукой облокотился на Магнуссона, стараясь добраться до высоко летящего мяча.

18' Неприятно марсельцам, конечно, менее чем за четверть матча иметь уже двух игроков на жёлтых карточках в средней зоне. Существует угроза того, что гости в какой-то момент окажутся только вдесятером на поле.

17' Ндиайе неудачно сыграл в отборе в середине поля. Фол не показался мне каким-то грубым, но судья быстро подскочил к нарушителю и предъявил ему жёлтую карточку.

16' Огрызнулись сейчас гости слегка левым флангом, откуда пошла подача на дальний мяч штрафной площади на Сарра, но тот под давлением защитника не смог нормально обработать мяч.

15' Пока что в первой трети тайма мы практически не видим попыток от провансальцев навязать контригру. Продолжает команда Марселино оставаться сконцентрированной на оборонительных разрушительных действиях.

14' Длинный заброс по левому флангу следовал на Шпорара, но тот не устоял под прессингом Балерди, который сумел чисто отобрать мяч у вражеского нападающего.

13' Отбились после подачи углового у своих ворот французы. Снова была попытка удара по воротам с ходу с подбора, но на этот раз выстрел пришёлся в одного из марсельцев.

12' Хаун Карлос принял мяч на левом фланге атаки после длинного заброса. Попытался он финтами запутать своего опекуна и прострелить, но блок поставлен - мяч ушёл на угловой.