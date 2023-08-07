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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Панатинаикос
 
Позже
Марсель
Прогнозы 46
Панатинаикос 23.9% (11)
X 34.8% (16)
Марсель 41.3% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Марсель
4.00
3.50
2.16
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шпорар Андраж 3 1.5
Джуричич Филип 1 0.5
Иоаннидис Фотис 1 (1) 0.5
Хуанкар 0 0
Едвай Тин 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Себастьян 1 0
Чокай Энис 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Панатинаикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1
Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Рогашка 3:1 Винер Виктория - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:0 Волос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2
Марсель
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0
Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2 Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1 Марсель - Осер 2:1 Лион - Марсель 1:2 Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1 Марсель - Анси 2:2 Марсель - ПСЖ 0:3 Тулуза - Марсель 2:3

Результаты матчей

Панатинаикос
Марсель

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Клаксвик Фредериксберг Арни 4
Олимпия Любляна Элшник Тими 3 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Шериф Нгом-Мбекели Жером 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Панатинаикос - Марсель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 августа 2023, осталось 2 дня 13 часов 12 минут.



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    • Прогнозы 46
    Панатинаикос 23.9% (11)
    X 34.8% (16)
    Марсель 41.3% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Панатинаикос
    Ничья
    Марсель
    4.00
    3.50
    2.16
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Панатинаикос - Марсель онлайн

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    Прогнозы на матч Панатинаикос - Марсель

    Исход игры
    Панатинаикос
    25% (12)
    Ничья
    35.4% (17)
    Марсель
    39.6% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (25)
    Меньше
    44.44% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    91.11% (41)
    Нет
    8.89% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (16)
    1:2 Марсель
    27.1% (13)
    2:1 Панатинаикос
    16.7% (8)
    0:1 Марсель
    4.2% (2)
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