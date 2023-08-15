Эмрели в центре внимания, отработал он в обороне. Аут для АЕК.

Аут достаточно быстро превратился в угловой. Седьмой для греческой команды, подача Пинеда, борьба за игровой снаряд, скидка к линии штрафной площади, удар... Намного выше цели!

Сидибе с мячом, передача назад пошла. Заброс к линии штрафной площади вышел неудачным. Офсайд у Гарсии.

Немного упал темп в матче. Две замены готовится у АЕК. Пора освежить игру, под её занавес. А пока что Мишич рукой прервал передачу Цубера. Штрафной удар.

Тройная замена у АЕК. Уходят с поля Шиманьски, Пинеда и Цубер. Выходят Писарро, Араужо и Манталос.

Замена у "Динамо". Канеко вступил в игру. Мишич её покинул.

Разыграли стандарт гости, передача в штрафную площадь на Гарсию, тот ложное движение выполнил, а следом пробил! В падении Ливакович мяч забрал!

Сидибе с мячом, передача на правый край, получил назад от Шиманьски. Сидибе - главная движущая сила АЕК в последнее время.

Двойная замена у загребского "Динамо". Иванушец и Булат покинули поле. Сучич и Батурина вступили в игру.

Забивает АЕК! Пинеда переправил мяч в ворота, но сам находился в положении вне игры!

С мячом в обороне "Динамо", Перевод на Петковича, тот головой на партнёра, назад на Любичича, серия финтов, через центр говит атаку загребский клуб.

Вида не пустил Петковича к мячу, позволив Станковичу его спокойно забрать.

Четверть часа до конца основного времени матча. Обе команды не согласны на ничью. АЕК выглядит посвежее.

С мячом Станкович, отыграл на Вида, дальше на Мукуди. Небольшая передышка у гостей, решили в обороне мяч покатать. Быстрый выход в атаку, нарушение правил со стороны Мишича.

Ливакович выстроил стенку. Семь человек в ней. С 17-метров стандарт исполняет Сидибе. Прямо с линии штрафной площади. Удар! В стенку угодил игровой снаряд!

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:1!!! Цубер!!! Мохаррами отдал на Мишича, который неудачно распорядился мячом возле своей штрафной площади, в две передачи мяч был доставлен Цуберу, который мягко в дальний угол ворот Ливаковича пробил!

Есть ответ загребского клуба! Мохаррами скинул под удар Булату, а удар у него, мы знаем, есть, пробил он под перекладину, но кончиками пальцев на угловой перевёл Станкович!

"Динамо" не собирается упустить сегодня победу. Новая атака и новый момент! Схватились хозяева за голову! Эмрели головой переправлял игровой снаряд в ворота! Чиркнул мяч перекладину сверху и ушёл за лицевую.

С мячом Станкович, бросил его Сидибе, тот на левый край на Хаджсафи, дальше на Пинеда, но сложно было такой игровйо снаряд обработать.

Всем составом на чужой половине поля игроки "Динамо". Большая позиционная атака. АЕК только и успевает, что грамотно перемещаться, чтобы не сделать пустых зон.

Сидибе на газоне, требует он от арбитра увидеть нарушение правил. Вспыхивает небольшой сканда возле штрафной площади "Динамо". Смотрим повтор. Сидибе входил в чужую штрафную площадь, запутался с мячом, а рядом был Михайличенко, который его чуть ли не уронил. По версии Сидибе. Всё чисто, играем.

Подача в штрафную площадь загребского клуба с правого фланга от Мукуди, вышел из ворот Ливакович и словно на тренировке мяч забрал.

Штрафной удар на правом фланге заработали гости, быстро его разыграли, передача на Элиассона, у которого из-под ног выбили игровой снаряд.

Михайличенко крупным планом, не успел он к мячу, когда тот из штрафной площади вылетел.

Сидибе бросил аут, получил обратную передачу, но за мячом не успел. Ещё и смеётся.

Аут бросил Ристовски, по левому краю вперёд продвинулись хозяева. Второй аут они заработали. Снова Ристовски бросает.

У Ристовски из-под ноги выбили мяч гости, отскочил он к Цуберу, тот пару ложных движений выполнил, пробить уже было неудобно. Пришлось партнёру скидывать.

Штрафной удар пробил Сидибе! В стенку угодил. Иванушец, правда, рукой сыграл. Ещё и жёлтую карточку получил. А сейчас штрафной удар ещё опаснее будет!

Первый тайм

— Ничего за 2 минуты не смогли создать команды. Перерыв.

44' 2 минуты добавил рефери.

43' Штрафной удар в районе центрального круга. Шутало с мячом, сыграл на ближнего, перевод налево на Мишича, тот скинул на Петковича, но последний неудачно мяч обработал. Станкович его забрал.

42' Бросаются хозяева в атаку, на эмоциях собираются забить второй! Шутало с мячом, перевод направо. А нет, он просто выбил за пределы поля. Иванушец повреждение получил. Попросил его рефери за пределы поля выйти.

40' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!!! Булат!!! Прямым ударом со стандарта Булат отправил игровой снаряд под перекладину, Станкович к такому был не готов! Ух, какой ударище!

39' Иванушец в стеночку с партнёром отыграл, отдал следом на Петковича, тому по ногам от Мукуди досталось. Метров 25 до ворот Станковича. Прямо по центру. Опасно.

37' А всего-то и было, что Мукуди поскользнулся на газоне в борьбе с Ристовски. Теперь без наставника на бровке АЕК будет доигрывать.

36' А что тут у нас? Красная карточка наставнику АЕК! Альмейда Матиас получает удаление! А не надо так яро выражать свои эмоции. Подумаешь, упал твой игрок. Рефери не заметил. Любое активное действие со стороны скамейки сегодня - это красная!

35' Сидибе снова разгоняет атаку АЕК, перевод по краю на Пинеда, не дали тому мяч обработать.

34' Заброс в штрафную площадь АЕКа, вышел из ворот Станкович и спокойно забрал мяч. Бросил на Сидибе, тот разогняет атаку гостей, осмотрелся, остановился, покатил назад на Вида. Хорват дальше по обороне держит мяч с партнёрами.

33' Неплохо хозяева вывели на ударную позицию Шпикича, который пробил... А куда пробил? Зачем так? Намного мимо цели.

32' Меньше четверти часа в первом тайме остаётся играть. Забьёт кто-то? Ваши ставки.

30' Цубер по ногам Мишичу въехал. Играем дальше. Перевод на Гарсия, тот заложил корпус, пробил... В ногу Ристовски, который выставил свою конечность угодил.

29' Мукуди с мячом, перевод в центр поля последовал. Досталось Сидибе. Но не стоит так корчить лицо, ничего особо не было.

28' Очередной угловой удар заработали хозяева. Подача от Булата, вышел из ворот Станкович и забрал мяч.

26' Добрались до центра первого тайма. Счёт не открыт, но моменты были.

25' Вида не лучшим образом скинул мяч в сторону, подбор за Булат, который в дальний угол пробил! Высоковато... Да, это тот самый Домагой Вида, которому всего 34 года, а кажется, что играет он вечно.

24' Станкович! Петкович пробил в верхний угол! Голкипер справился, но никто ему не мешал, а удар по центру ворот приходился. Угловой удар исполнил Булат.

23' Булат исполняет штрафной удар, который сам же и заработал. Сидибе правила нарушил. Прострел низом получился, мяч снова у Булата, тот назад отыграл.

22' "Динамо" смотрится интереснее, но АЕК создал самый опасный момент.

20' Через центральную зону проводит атаку загребское "Динамо". Передача на Булата, тот на правый край перевёл игровой снаряд. Аут.

19' Обменялись команды моментами. Пинеда угловой не лучшим образом исполнил.

18' Ливакович! Ух, какой ответ от АЕК! Быстрая атака по центру, передача в штрафную площадь на Цубера, тот покатил вдоль штрафной площади на Гарсия, который в касание в ближний угол пробил! Ливакович выставил ногу и справился с ударом!

18' Любичич вообразил себя Месси! Задней пяткой подыграл себе на ход, убрал под правую ногу и пробил в дальний угол! Но больно уж острый был угол... Станкович справился.

16' Прорыв по центру у Шпикича, от двоих ушёл, отдавал на Иванушеца, но на пути третий игрок АЕКа вырос. Аут для Мишича. Быстро развернули атаку хорваты, перевод на правый край на Шпикича.

15' Не удалась атака и АЕКу, Ливакович с игровым снарядом, перевод на правый край. Хаджсафи выстматривал Гарсия, но передачу выполнил совершенно неточную.

14' Аут на правом фланге бросил Мохаррами, передача в сторону атаки, но Петкович был совершенно в другой стороне. Станкович вышел из ворот и спокойно забрал мяч.

12' Ливакович от ворот на всех по центру. Мяч на правом фланге обороны "Динамо". Мохаррами по краю отдал передачу, но мяч до адресата не дошёл.

11' Пинеда разыграл с Элиассоном, тот подачу исполнил ... А пробить? Гарсия просит ещё один корнер. Хватит и эти два несильзовали.

10' Пинеда исполнил корнер, от защитника "Динамо" за лицевую. Повторить!

9' АЕК наконец-то включился в игру, перехватили мяч в центре поля, прессинг включили, заставили ошибиться Ристовски, который неудачно назад отыграл, привезя себе угловой удар.

8' Передача ан Петковича, который уходил от Мукуди, но тот правила нарушил. Рефери рядом с эпизодом. Нарушение было, придержал соперника Мукуди.

7' На линию вратарской прилетел игровой снаряд. А что опасного? Ничего... Из ворот вышел Станкович и спокойно вынес мяч кулаками.

6' Есть первый угловой в матчей. Прострел с левого фланга от Булата, в подкате выбил мяч за лицевую Йонссон. Сам же Булат и пошёл исполнять.

5' В центре поля Мишичу достаётся по ногам. Нарушение правил со стороны Шиманьски. Рефери всё видит.

4' Ливакович с мячом, пока что только через защитников играет голкипер сборной Хорватии и загребского "Динамо". Шутало длинный заброс выполнил, но мяч к нему вернулся. Низом в центр на Мишича, тот на правый край в касание отдал. Шпикич неудачно игровой снаряд обработал.

2' С мячом на своей половине поля игроки "Динамо". Ристовски не стал рисковать, отдал на Мохаррами, тот Ливаковичу. АЕК пока что позиционно перемещается.