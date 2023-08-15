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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Динамо Загреб
1:1
Второй тайм: 86'
АЕК
0'
1:0
39' Гол
Булат Марко
55' Желтая карточка
Иванушец Лука
57' Желтая карточка
Хаджсафи Эсхан
1:1
59' Гол
Цубер Стивен

Ход матча

39'
Булат Марко
1:0
46'
Эмрели Махир
Шпикич Дарио
 
55'
Иванушец Лука
 
55'
 
Амрабат Нордин
Элиассон Никлас
57'
 
Хаджсафи Эсхан
59'
1:1
Цубер Стивен
(Гарсия Леви)
67'
 
Галанопулос Костас
Йонссон Йенс
72'
Батурина Мартин
Иванушец Лука
 
72'
Сучич Петар
Булат Марко
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 130
Динамо Загреб 81.5% (106)
X 14.6% (19)
АЕК 3.8% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Загреб
Ничья
АЕК
5.46
3.10
6.94
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Ливакович
Доминик
2
Мохаррами
Садех
13
Ристовски
Стефан
37
Шутало
Йосип
14
Любичич
Роберт
31
Булат
Марко
27
Мишич
Йосип
77
Шпикич
Дарио
15
Михайличенко
Богдан
7
Иванушец
Лука
9
Петкович
Бруно
1
Станкович
Цицан
29
Сидибе
Джибриль
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
6
Йонссон
Йенс
4
Шиманьски
Дамиан
19
Элиассон
Никлас
10
Цубер
Стивен
13
Пинеда
Орбелин
7
Гарсия
Леви
Динамо Загреб
4-2-3-1
АЕК
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванушец Лука 3 1
Петкович Бруно 1 0.33
Марин Антонио 1 0.33
Эмрели Махир 1 0.33
Булат Марко 1 0.33
Мохаррами Садех 0 0
Мишич Йосип 0 0
Сучич Петар 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цубер Стивен 1 1
Гарсия Леви 0 0

Карточки

Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванушец Лука 1 0
Шпикич Дарио 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджсафи Эсхан 1 0

Результаты матчей

Динамо Загреб
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АЕК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Динамо Загреб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АЕК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Динамо Загреб
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АЕК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Загреб
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Динамо Загреб - ХНК Горица 0:0 Астана - Динамо Загреб 0:2 Истра 1961 - Динамо Загреб 0:3 Динамо Загреб - Астана 4:0
Динамо Загреб - Хайдук 1:2 Динамо Загреб - Хайдук 1:0 Динамо Загреб - Спарта Прага 1:1 ЦСКА-1948 - Динамо Загреб 2:3 Динамо Загреб - Копер 2:2 Дуго Село - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - ХНК Горица 4:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Шибеник 4:0 Осиек - Динамо Загреб 0:0 Хайдук - Динамо Загреб 0:0 Динамо Загреб - Вараждин 2:0 Истра 1961 - Динамо Загреб 0:0 Динамо Загреб - Славен 4:0 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:2 Шибеник - Динамо Загреб 2:1
АЕК
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 Антверпен - АЕК 0:3
Локомотив Загреб - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 2:0 АЕК - Волос 4:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:0 АЕК - ПАОК 4:0 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 АЕК - Арис Салоники 3:1 Волос - АЕК 0:1 ПАОК - АЕК 0:1 АЕК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Олимпиакос 1:3 Атромитос - АЕК 0:1 ОФИ - АЕК 0:3

Результаты матчей

Динамо Загреб
АЕК

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Динамо Загреб
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
ПСВ Де Йонг Люк 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Доффо Агустин 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    86'
    Разыграли стандарт гости, передача в штрафную площадь на Гарсию, тот ложное движение выполнил, а следом пробил! В падении Ливакович мяч забрал! 
  • Замена
    85'
    Замена у "Динамо". Канеко вступил в игру. Мишич её покинул.
  • Замена
    83'
    Тройная замена у АЕК. Уходят с поля  Шиманьски, Пинеда и Цубер. Выходят  Писарро,  Араужо и Манталос.
  • 82'
    Немного упал темп в матче. Две замены готовится у АЕК. Пора освежить игру, под её занавес. А пока что Мишич рукой прервал передачу Цубера. Штрафной удар.
  • Офсайд
    80'
    Сидибе с мячом, передача назад пошла. Заброс к линии штрафной площади вышел неудачным. Офсайд у Гарсии.
  • 79'
    Аут достаточно быстро превратился в угловой. Седьмой для греческой команды, подача Пинеда, борьба за игровой снаряд, скидка к линии штрафной площади, удар... Намного выше цели!
  • 78'
    Эмрели в центре внимания, отработал он в обороне. Аут для АЕК.
  • Фол, нарушение
    77'
    С мячом Станкович, отыграл на Вида, дальше на Мукуди. Небольшая передышка у гостей, решили в обороне мяч покатать. Быстрый выход в атаку, нарушение правил со стороны Мишича.
  • 75'
    Четверть часа до конца основного времени матча. Обе команды не согласны на ничью. АЕК выглядит посвежее. 
  • 74'
    Вида не пустил Петковича к мячу, позволив Станковичу его спокойно забрать. 
  • 73'
    С мячом в обороне "Динамо", Перевод на Петковича, тот головой на партнёра, назад на  Любичича, серия финтов, через центр говит атаку загребский клуб. 
  • Офсайд
    72'
    Забивает АЕК!  Пинеда переправил мяч в ворота, но сам находился в положении вне игры!
  • Замена
    70'
    Двойная замена у загребского "Динамо". Иванушец  и Булат покинули поле. Сучич и  Батурина вступили в игру.
  • 69'
     Йонссон начал голевую атаку, которую завершил Цубер. Очередной повтор нам показали. Хороший гол.
  • 68'
    Сидибе с мячом, передача на правый край, получил назад от Шиманьски. Сидибе - главная движущая сила АЕК в последнее время. 
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 66'
      Подача в штрафную площадь загребского клуба с правого фланга от Мукуди, вышел из ворот Ливакович и словно на тренировке мяч забрал.
    • 65'
      Сидибе на газоне, требует он от арбитра увидеть нарушение правил. Вспыхивает небольшой сканда возле штрафной площади "Динамо". Смотрим повтор. Сидибе входил в чужую штрафную площадь, запутался с мячом, а рядом был  Михайличенко, который его чуть ли не уронил. По версии Сидибе. Всё чисто, играем.
    • 64'
      Всем составом на чужой половине поля игроки "Динамо". Большая позиционная атака. АЕК только и успевает, что грамотно перемещаться, чтобы не сделать пустых зон.
    • 63'
      С мячом Станкович, бросил его Сидибе, тот на левый край на  Хаджсафи, дальше на Пинеда, но сложно было такой игровйо снаряд обработать. 
    • 62'
      "Динамо" не собирается упустить сегодня победу. Новая атака и новый момент! Схватились хозяева за голову! Эмрели головой переправлял игровой снаряд в ворота! Чиркнул мяч перекладину сверху и ушёл за лицевую. 
    • Опасный момент
      60'
      Есть ответ загребского клуба!  Мохаррами скинул под удар Булату, а удар у него, мы знаем, есть, пробил он под перекладину, но кончиками пальцев на угловой перевёл Станкович!
    • Описание гола
      58'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:1!!! Цубер!!!  Мохаррами отдал на  Мишича, который неудачно распорядился мячом возле своей штрафной площади, в две передачи мяч был доставлен Цуберу, который мягко в дальний угол ворот Ливаковича пробил!
    • Желтая карточка
      57'
       Хаджсафи решил поспорить с арбитром. Есть жёлтая карточка! 
    • Опасный момент
      56'
      Ливакович выстроил стенку. Семь человек в ней. С 17-метров стандарт исполняет  Сидибе. Прямо с линии штрафной площади. Удар! В стенку угодил игровой снаряд!
    • Замена
      55'
      Замена у гостей. Амрабат вместо Элиассона выходит.
    • Желтая карточка
      54'
      Штрафной удар пробил  Сидибе! В стенку угодил. Иванушец, правда, рукой сыграл. Ещё и жёлтую карточку получил. А сейчас штрафной удар ещё опаснее будет!
    • 53'
      У Ристовски из-под ноги выбили мяч гости, отскочил он к Цуберу, тот пару ложных движений выполнил, пробить уже было неудобно. Пришлось партнёру скидывать. 
    • 52'
      Аут бросил Ристовски, по левому краю вперёд продвинулись хозяева. Второй аут они заработали. Снова Ристовски бросает. 
    • 50'
      Сидибе бросил аут, получил обратную передачу, но за мячом не успел. Ещё и смеётся. 
    • 49'
       Михайличенко крупным планом, не успел он к мячу, когда тот из штрафной площади вылетел. 
    • Угловой
      48'
      Угловой удар исполняют гости, подача в район 11-метровой отметки, удар... Мимо цели. 
    • 47'
      Штрафной удар на правом фланге заработали гости, быстро его разыграли, передача на  Элиассона, у которого из-под ног выбили игровой снаряд.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Ничего за 2 минуты не смогли создать команды. Перерыв.
    • Дополнительное время
      44'
      2 минуты добавил рефери. 
    • 43'
      Штрафной удар в районе центрального круга.  Шутало с мячом, сыграл на ближнего, перевод налево на Мишича, тот скинул на Петковича, но последний неудачно мяч обработал. Станкович его забрал.
    • 42'
      Бросаются хозяева в атаку, на эмоциях собираются забить второй! Шутало с мячом, перевод направо. А нет, он просто выбил за пределы поля. Иванушец повреждение получил. Попросил его рефери за пределы поля выйти.
    • Описание гола
      40'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!!! Булат!!! Прямым ударом со стандарта Булат отправил игровой снаряд под перекладину, Станкович к такому был не готов! Ух, какой ударище!
    • 39'
       Иванушец в стеночку с партнёром отыграл, отдал следом на Петковича, тому по ногам от Мукуди досталось. Метров 25 до ворот Станковича. Прямо по центру. Опасно. 
    • 37'
      А всего-то и было, что  Мукуди поскользнулся на газоне в борьбе с Ристовски. Теперь без наставника на бровке АЕК будет доигрывать. 
    • Красная карточка
      36'
      А что тут у нас? Красная карточка наставнику АЕК! Альмейда Матиас получает удаление! А не надо так яро выражать свои эмоции. Подумаешь, упал твой игрок. Рефери не заметил. Любое активное действие со стороны скамейки сегодня - это красная!
    • 35'
       Сидибе снова разгоняет атаку АЕК, перевод по краю на Пинеда, не дали тому мяч обработать. 
    • 34'
      Заброс в штрафную площадь АЕКа, вышел из ворот Станкович и спокойно забрал мяч. Бросил на Сидибе, тот разогняет атаку гостей, осмотрелся, остановился, покатил назад на Вида. Хорват дальше по обороне держит мяч с партнёрами.
    • 33'
      Неплохо хозяева вывели на ударную позицию Шпикича, который пробил... А куда пробил? Зачем так? Намного мимо цели.
    • 32'
      Меньше четверти часа в первом тайме остаётся играть. Забьёт кто-то? Ваши ставки. 
    • 30'
      Цубер по ногам Мишичу въехал. Играем дальше. Перевод на Гарсия, тот заложил корпус, пробил... В ногу Ристовски, который выставил свою конечность угодил. 
    • 29'
      Мукуди с мячом, перевод в центр поля последовал. Досталось Сидибе. Но не стоит так корчить лицо, ничего особо не было.
    • Угловой
      28'
      Очередной угловой удар заработали хозяева. Подача от Булата, вышел из ворот  Станкович и забрал мяч.
    • 27'
      В соседней встрече пражская "Спарта" и "Копенгаген" выясняют сильнейшего. 
    • 26'
      Добрались до центра первого тайма. Счёт не открыт, но моменты были. 
    • 25'
      Вида не лучшим образом скинул мяч в сторону, подбор за Булат, который в дальний угол пробил! Высоковато... Да, это тот самый Домагой Вида, которому всего 34 года, а кажется, что играет он вечно. 
    • Угловой
      24'
       Станкович! Петкович пробил в верхний угол! Голкипер справился, но никто ему не мешал, а удар по центру ворот приходился. Угловой удар исполнил Булат.
    • 23'
      Булат исполняет штрафной удар, который сам же и заработал. Сидибе правила нарушил. Прострел низом получился, мяч снова у Булата, тот назад отыграл. 
    • 22'
      "Динамо" смотрится интереснее, но АЕК создал самый опасный момент. 
    • 20'
      Через центральную зону проводит атаку загребское "Динамо". Передача на Булата, тот на правый край перевёл игровой снаряд. Аут. 
    • Угловой
      19'
      Обменялись команды моментами. Пинеда угловой не лучшим образом исполнил. 
    • Опасный момент
      18'
      Ливакович! Ух, какой ответ от АЕК! Быстрая атака по центру, передача в штрафную площадь на Цубера, тот покатил вдоль штрафной площади на Гарсия, который в касание в ближний угол пробил! Ливакович выставил ногу и справился с ударом! 
    • Опасный момент
      18'
       Любичич вообразил себя Месси! Задней пяткой подыграл себе на ход, убрал под правую ногу и пробил в дальний угол! Но больно уж острый был угол... Станкович справился.
    • 16'
      Прорыв по центру у Шпикича, от двоих ушёл, отдавал на Иванушеца, но на пути третий игрок АЕКа вырос. Аут для Мишича. Быстро развернули атаку хорваты, перевод на правый край на Шпикича.
    • 15'
      Не удалась атака и АЕКу, Ливакович с игровым снарядом, перевод на правый край. Хаджсафи выстматривал Гарсия, но передачу выполнил совершенно неточную. 
    • 14'
      Аут на правом фланге бросил Мохаррами, передача в сторону атаки, но Петкович был совершенно в другой стороне. Станкович вышел из ворот и спокойно забрал мяч.
    • 12'
      Ливакович от ворот на всех по центру. Мяч на правом фланге обороны "Динамо". Мохаррами по краю отдал передачу, но мяч до адресата не дошёл. 
    • Угловой
      11'
      Пинеда разыграл с Элиассоном, тот подачу исполнил ... А пробить? Гарсия просит ещё один корнер. Хватит и эти два несильзовали. 
    • Угловой
      10'
      Пинеда исполнил корнер, от защитника "Динамо" за лицевую. Повторить!
    • 9'
      АЕК наконец-то включился в игру, перехватили мяч в центре поля, прессинг включили, заставили ошибиться Ристовски, который неудачно назад отыграл, привезя себе угловой удар.
    • 8'
      Передача ан Петковича, который уходил от Мукуди, но тот правила нарушил. Рефери рядом с эпизодом. Нарушение было, придержал соперника Мукуди.
    • 7'
      На линию вратарской прилетел игровой снаряд. А что опасного? Ничего... Из ворот вышел Станкович и спокойно вынес мяч кулаками. 
    • Угловой
      6'
      Есть первый угловой в матчей. Прострел с левого фланга от Булата, в подкате выбил мяч за лицевую Йонссон. Сам же Булат и пошёл исполнять. 
    • Фол, нарушение
      5'
      В центре поля Мишичу достаётся по ногам. Нарушение правил со стороны  Шиманьски. Рефери всё видит. 
    • 4'
      Ливакович с мячом, пока что только через защитников играет голкипер сборной Хорватии и загребского "Динамо". Шутало длинный заброс выполнил, но мяч к нему вернулся. Низом в центр на Мишича, тот на правый край в касание отдал. Шпикич неудачно игровой снаряд обработал.
    • 2'
      С мячом на своей половине поля игроки "Динамо". Ристовски не стал рисковать, отдал на  Мохаррами, тот Ливаковичу. АЕК пока что позиционно перемещается. 
    • Первый тайм начался
      Первый тайм начался. 
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Г О О О О Л - Булат Марко бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Maksimir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 36.9% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Загреб 1:1 АЕК

    Исход игры
    Динамо Загреб
    81.5% (106)
    Ничья
    14.6% (19)
    АЕК
    3.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.55% (55)
    Меньше
    50.45% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    58.56% (65)
    Нет
    41.44% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Загреб
    36.9% (48)
    2:0 Динамо Загреб
    16.9% (22)
    1:0 Динамо Загреб
    15.4% (20)
    1:1 Ничья
    9.2% (12)
    3:0 Динамо Загреб
    1.5% (2)
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    АЕК
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