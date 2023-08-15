0:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаЦебуля Марчин
0:1
49' ГолТудор Фран
67' Желтая карточкаМукету-Муссунда Алекс
90'+7
Ход матча
21'
49'
0:1
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
9 Угловые 0
-
0 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
20
Яго
Стив
3
Кажу
14
Гомис
Янник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
-
3 КажуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
-
80 Шави УорренПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Драчал ДавидПолузащитник
-
22 Сореску ДеянПолузащитник
- Нападающий
-
27 Новак БартошНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
История личных встреч
Арис Лимассол
Ракув
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|3 (1)
|0.75
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0.5
|Бенгтссон Лео
|2
|0.5
|Шави Уоррен
|1
|0.25
|Маямбела Михлали
|1
|0.25
|Моннор Джейден
|1
|0.25
|Кажу
|1
|0.25
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тудор Фран
|2
|0.33
|Зволински Лукаш
|2
|0.33
|Кочергин Владислав
|2
|0.33
|Пясецки Фабиан
|2 (1)
|0.33
|Киттель Сонни
|1
|0.17
|Папаниколау Яннис
|1
|0.17
|Цебуля Марчин
|0
|0
|Сварнас Стратос
|0
|0
|Арсенич Зоран
|0
|0
|Замора Джон
|0
|0
Карточки
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мукету-Муссунда Алекс
|2
|0
|Брорссон Франц
|1
|0
|Сёке Юлиус
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Сварнас Стратос
|1
|0
|Тудор Фран
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Папаниколау Яннис
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимассол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ракув
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
1
Арис Лимассол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ракув
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
5
Арис Лимассол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ракув
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
5
6
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
5
50%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
3
27%
2
20%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
2
40%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимассол
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ракув - Арис Лимассол 2:1 БАТЭ - Арис Лимассол 3:5 Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0
АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Арис Лимассол 0:1
Ракув
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пяст - Ракув 2:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1 Ракув - Варта Познань 2:2 Карабах - Ракув 1:1
Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0 Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Медзь Легница - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 2:0
Результаты матчей
Арис Лимассол
Ракув
Точный счет
0:1
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
6:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Арис Лимассол
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
11
12
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
33
22
24
22
22
13
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|3 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Олимпия Любляна
|Доффо Агустин
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арис Лимассол 0:1 Ракув
Исход игры
Арис Лимассол
51.6% (63)
Ничья
36.9% (45)
Ракув
11.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
36.04% (40)
Меньше
63.96% (71)
Обе команды забьют
Да
72.97% (81)
Нет
27.03% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (41)
2:1 Арис Лимассол
23% (28)
1:0 Арис Лимассол
17.2% (21)
1:2 Ракув
6.6% (8)
2:0 Арис Лимассол
5.7% (7)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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