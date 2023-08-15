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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Юг Матей
Арис Лимассол
0:1
Конец матча
Ракув
0'
21' Желтая карточка
Цебуля Марчин
0:1
49' Гол
Тудор Фран
67' Желтая карточка
Мукету-Муссунда Алекс
90'+7

Ход матча

21'
 
Цебуля Марчин
46'
Шави Уоррен
Стемпиньски Мариуш
 
46'
Николич Велько
Браун Морган
 
49'
0:1
Тудор Фран
53'
 
Сореску Деян
Сварнас Стратос
64'
 
Зволински Лукаш
Пясецки Фабиан
64'
 
Новак Бартош
Цебуля Марчин
64'
Шполярич Матья
Боакье Эрик
 
65'
Урошевич Слободан
Гомис Янник
 
67'
Мукету-Муссунда Алекс
 
76'
Моннор Джейден
Бенгтссон Лео
 
86'
 
Чиж Шимон
Кочергин Владислав

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 122
Арис Лимассол 51.6% (63)
X 36.9% (45)
Ракув 11.5% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ванаилсон
Лусиано
6
Боакье
Эрик
5
Мукету-Муссунда
Алекс
20
Яго
Стив
3
Кажу
23
Струски
Кароль
8
Браун
Морган
21
Маямбела
Михлали
14
Гомис
Янник
7
Бенгтссон
Лео
11
Стемпиньски
Мариуш
1
Ковачевич
Владан
4
Сварнас
Стратос
24
Арсенич
Зоран
25
Раковитан
Богдан
20
Салес
Жеан
Карлос
5
Берггрен
Густав
66
Папаниколау
Яннис
7
Тудор
Фран
30
Кочергин
Владислав
99
Пясецки
Фабиан
77
Цебуля
Марчин
Арис Лимассол
4-2-3-1
Ракув
3-4-3

История личных встреч

Арис Лимассол
Ракув

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 3 (1) 0.75
Стемпиньски Мариуш 2 0.5
Бенгтссон Лео 2 0.5
Шави Уоррен 1 0.25
Маямбела Михлали 1 0.25
Моннор Джейден 1 0.25
Кажу 1 0.25
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тудор Фран 2 0.33
Зволински Лукаш 2 0.33
Кочергин Владислав 2 0.33
Пясецки Фабиан 2 (1) 0.33
Киттель Сонни 1 0.17
Папаниколау Яннис 1 0.17
Цебуля Марчин 0 0
Сварнас Стратос 0 0
Арсенич Зоран 0 0
Замора Джон 0 0

Карточки

Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мукету-Муссунда Алекс 2 0
Брорссон Франц 1 0
Сёке Юлиус 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цебуля Марчин 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Сварнас Стратос 1 0
Тудор Фран 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Папаниколау Яннис 1 0
Ковачевич Владан 1 0

Результаты матчей

Арис Лимассол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ракув
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
1
Арис Лимассол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ракув
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
5
Арис Лимассол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ракув
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

5
6

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
5
50%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
2
40%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимассол
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ракув - Арис Лимассол 2:1 БАТЭ - Арис Лимассол 3:5 Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0
АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Арис Лимассол 0:1
Ракув
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пяст - Ракув 2:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1 Ракув - Варта Познань 2:2 Карабах - Ракув 1:1
Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0 Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Медзь Легница - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 2:0

Результаты матчей

Арис Лимассол
Ракув

Точный счет

0:1
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
6:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Арис Лимассол
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
3
2
2
2.5
2
4
2
2
3.5
2
2
4.5
1
3
5.5

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
ПСВ Де Йонг Люк 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Доффо Агустин 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Цебуля Марчин получил желтую карточку от судьи
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    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alphamega Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Арис Лимассол 51.6% (63)
    X 36.9% (45)
    Ракув 11.5% (14)
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    Где смотреть матч Арис Лимассол 0:1 Ракув онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арис Лимассол 0:1 Ракув

    Исход игры
    Арис Лимассол
    51.6% (63)
    Ничья
    36.9% (45)
    Ракув
    11.5% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.04% (40)
    Меньше
    63.96% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    72.97% (81)
    Нет
    27.03% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.6% (41)
    2:1 Арис Лимассол
    23% (28)
    1:0 Арис Лимассол
    17.2% (21)
    1:2 Ракув
    6.6% (8)
    2:0 Арис Лимассол
    5.7% (7)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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