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Лига Европы
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Лудогорец
 
Позже
Астана
Прогнозы 43
Лудогорец 86% (37)
X 7% (3)
Астана 7% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лудогорец
Ничья
Астана
1.52
4.40
6.90
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лудогорец
Астана

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сонко-Сундберг Ноа 1 1
Десподов Кирилл 0 0
Астана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томашевич Зарко 1 1
Марочкин Александр 1 1
Оганесян Камо 0 0
Лончар Стьепан 0 0

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвеш Клод 1 0
Вердон Оливье 1 0
Астана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томашевич Зарко 1 0
Бейсебеков Абзал 1 0
Лончар Стьепан 1 0

Результаты матчей

Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Астана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Астана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лудогорец - ЦСКА София 3:0 Астана - Лудогорец 2:1 Ботев Враца - Лудогорец 0:5 Олимпия Любляна - Лудогорец 2:1
Лудогорец - Олимпия Любляна 1:1 Лудогорец - Этыр Велико-Тырново 5:0 Лудогорец - ФК Балкани 4:0 Левски Крумовград - Лудогорец 3:1 ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Лудогорец - Марек 1:0 Черно Море - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Левски София 3:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 1:3 Лудогорец - ЦСКА София 2:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0 Лудогорец - Черно Море 1:2 Ботев Пловдив - Лудогорец 0:2
Астана
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Астана - Лудогорец 2:1 Астана - Динамо Загреб 0:2 Кызыл-Жар - Астана 1:0 Динамо Загреб - Астана 4:0
Астана - Атырау 0:0 Динамо Тбилиси - Астана 1:2 Астана - Динамо Тбилиси 1:1 Ордабасы - Астана 2:0 Каспий - Астана 1:2 Астана - Ордабасы 1:0 Астана - Каспий 3:1 Туран - Астана 1:1 Астана - Аксу 1:0 Атырау - Астана 0:0 Аксу - Астана 0:1 Астана - Кызыл-Жар 3:2 Астана - Туран 2:0 Окжетпес - Астана 0:0 Мактаарал - Астана 0:1 Астана - Мактаарал 2:0

Результаты матчей

Лудогорец
Астана

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лудогорец
Астана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Зриньски Малекинусич Матия 2 (1)
Хеккен Srdjan Hrstic 2 (1)
Славия Прага Шранц Иван 2
Зриньски Киш Томислав 2
Шериф Янсане Момо 2
Весь список

Топ нарушителей
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 1 1
Славия Прага Огбу Иго 1
Олимпиакос Иборра Висенте 1
Днепр-1 Бабенко Руслан 1
Астана Томашевич Зарко 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лудогорец - Астана от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 августа 2023, осталось 2 дня 12 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Лудогорец 86% (37)
    X 7% (3)
    Астана 7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лудогорец
    Ничья
    Астана
    1.52
    4.40
    6.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лудогорец - Астана онлайн

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    Прогнозы на матч Лудогорец - Астана

    Исход игры
    Лудогорец
    86% (37)
    Ничья
    7% (3)
    Астана
    7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.81% (31)
    Меньше
    26.19% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (30)
    Нет
    28.57% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Лудогорец
    51.2% (22)
    2:0 Лудогорец
    18.6% (8)
    2:2 Ничья
    7% (3)
    1:2 Астана
    7% (3)
    1:0 Лудогорец
    7% (3)
    3:1 Лудогорец
    4.7% (2)
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