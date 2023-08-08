Тур: 3. Стадион: Торсволлюр. Главный судья: Агаев Алияр
Ход матча
37'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
22
Феро
Одмар
14
Йоэнсен
Рене
10
Касси
Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Феро ОдмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Йоэнсен РенеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Касси ЛюкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Калсо СимунЗащитник
- Защитник
-
25 Поулсен ОлиЗащитник
-
27 Ахмед ЛатифЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосет Магне
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Лервик ПедерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Бомбардиры внутри турнира
Клаксвик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фредериксберг Арни
|4 (1)
|0.8
|Касси Люк
|1
|0.2
|Кронберг Клаес
|0
|0
|Павлович Дени
|0
|0
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0.33
Карточки
Клаксвик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Форрен Вегард
|1
|0
|Касси Люк
|1
|0
|Да Силва Патрик
|1
|0
|Фредериксберг Арни
|1
|0
|Даниэльсен Йоаннес
|1
|0
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
Результаты матчей
Клаксвик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Молде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Клаксвик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Молде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
1
Клаксвик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Молде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
1
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
50%
0
0%
91-120
Забито
5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
50%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Клаксвик
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Хеккен - Клаксвик 3:3 Клаксвик - Хеккен 0:0 Ференцварош - Клаксвик 0:3 Клаксвик - Ференцварош 0:0
Клаксвик - Торсхавн 2:0 Б-68 - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Творойри 1:0 Клаксвик - Аргир 2:1 Фуглафйордур - Клаксвик 1:7 Клаксвик - Б-36 2:1 Вестур - Клаксвик 0:3 Торсхавн - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Фуглафйордур 1:0 Б-36 - Клаксвик 2:3 Б-68 - Клаксвик 0:5 Клаксвик - Викингур 2:0 Аргир - Клаксвик 0:2 Вестур - Клаксвик 1:3 Клаксвик - Стреймур 1:0 Клаксвик - Творойри 7:1
Молде
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1
Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Молде - Олесунн 3:0
Результаты матчей
Клаксвик
Молде
Точный счет
0:0
2 раза 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Клаксвик
Молде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
11
22
11
22
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|4
|Олимпия Любляна
|Элшник Тими
|3 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|3 (1)
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Олимпия Любляна
|Agustin Doffo
|3
|Шериф
|Нгом-Мбекели Жером
|3
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Клаксвик 0:0 Молде
Исход игры
Клаксвик
14.4% (17)
Ничья
24.6% (29)
Молде
61% (72)
Тотал 2.5
Больше
39.82% (45)
Меньше
60.18% (68)
Обе команды забьют
Да
60.18% (68)
Нет
39.82% (45)
Популярный счёт
1:2 Молде
29.7% (35)
0:1 Молде
22.9% (27)
1:1 Ничья
19.5% (23)
0:2 Молде
6.8% (8)
1:0 Клаксвик
6.8% (8)
2:1 Клаксвик
5.1% (6)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!