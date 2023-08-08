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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Агаев Алияр
Клаксвик
0:0
Перерыв
Молде
0'
37' Желтая карточка
Андреасен Якуп

Ход матча

37'
Андреасен Якуп
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 118
Клаксвик 14.4% (17)
X 24.6% (29)
Молде 61% (72)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клаксвик
Ничья
Молде
6.80
3.80
2.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Йоханссон
Джонатан
22
Феро
Одмар
23
Ватнсдаль
Хейни
4
Форрен
Вегард
17
Даниэльсен
Йоаннес
14
Йоэнсен
Рене
7
Фредериксберг
Арни
5
Павлович
Дени
8
Андреасен
Якуп
32
Кронберг
Клаес
10
Касси
Люк
1
Карлстрём
Якоб
19
Хауган
Эйрик
2
Бьорнбак
Мартин
25
Хагельскьер
Андерс
21
Линнес
Мартин
28
Хёуген
Кристоффер
20
Эриксен
Кристиан
I
8
Маннсверк
Сиверт
7
Эйкрем
Магнус
16
Брейвик
Эмиль
11
Брюнхильдсен
Ола
Клаксвик
5-4-1
Молде
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Клаксвик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксберг Арни 4 (1) 0.8
Касси Люк 1 0.2
Кронберг Клаес 0 0
Павлович Дени 0 0
Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюнхильдсен Ола 1 0.33

Карточки

Клаксвик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форрен Вегард 1 0
Касси Люк 1 0
Да Силва Патрик 1 0
Фредериксберг Арни 1 0
Даниэльсен Йоаннес 1 0
Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёуген Кристоффер 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0

Результаты матчей

Клаксвик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Молде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Клаксвик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Молде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
1
Клаксвик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Молде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
1

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
50%
0
0%
91-120

Забито

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
50%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Клаксвик
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Хеккен - Клаксвик 3:3 Клаксвик - Хеккен 0:0 Ференцварош - Клаксвик 0:3 Клаксвик - Ференцварош 0:0
Клаксвик - Торсхавн 2:0 Б-68 - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Творойри 1:0 Клаксвик - Аргир 2:1 Фуглафйордур - Клаксвик 1:7 Клаксвик - Б-36 2:1 Вестур - Клаксвик 0:3 Торсхавн - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Фуглафйордур 1:0 Б-36 - Клаксвик 2:3 Б-68 - Клаксвик 0:5 Клаксвик - Викингур 2:0 Аргир - Клаксвик 0:2 Вестур - Клаксвик 1:3 Клаксвик - Стреймур 1:0 Клаксвик - Творойри 7:1
Молде
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1
Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Молде - Олесунн 3:0

Результаты матчей

Клаксвик
Молде

Точный счет

0:0
2 раза 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Клаксвик
Молде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
1
2
2
1.5
1
1
2
2
2.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Клаксвик Фредериксберг Арни 4
Олимпия Любляна Элшник Тими 3 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Шериф Нгом-Мбекели Жером 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Андреасен Якуп получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 118
Клаксвик 14.4% (17)
X 24.6% (29)
Молде 61% (72)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клаксвик
Ничья
Молде
6.80
3.80
2.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Клаксвик 0:0 Молде онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Клаксвик 0:0 Молде

Исход игры
Клаксвик
14.4% (17)
Ничья
24.6% (29)
Молде
61% (72)
Тотал 2.5
Больше
39.82% (45)
Меньше
60.18% (68)
Обе команды забьют
Да
60.18% (68)
Нет
39.82% (45)
Популярный счёт
1:2 Молде
29.7% (35)
0:1 Молде
22.9% (27)
1:1 Ничья
19.5% (23)
0:2 Молде
6.8% (8)
1:0 Клаксвик
6.8% (8)
2:1 Клаксвик
5.1% (6)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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