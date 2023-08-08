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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Агаев Алияр
Клаксвик
2:1
Конец матча
Молде
0'
37' Желтая карточка
Андреасен Якуп
0:1
49' Гол
Эйкрем Магнус
53' Желтая карточка
Линнес Мартин
63' Желтая карточка
Маннсверк Сиверт
1:1
64' Гол
Фредериксберг Арни
2:1
86' Гол
Фредериксберг Арни
90' Желтая карточка
Йоэнсен Рене
90'+6

Ход матча

37'
Андреасен Якуп
 
49'
0:1
Эйкрем Магнус
(Линнес Мартин)
53'
 
Линнес Мартин
63'
 
Маннсверк Сиверт
64'
Фредериксберг Арни
1:1
65'
 
Китолано Эрик
Брюнхильдсен Ола
65'
 
Бериша Ветон
Эйкрем Магнус
71'
Ханссон Халлюр
Павлович Дени
 
72'
Да Силва Патрик
Даниэльсен Йоаннес
 
72'
 
Эллингсен Мартин
Маннсверк Сиверт
81'
Гуссиос Сиверт
Касси Люк
 
86'
Фредериксберг Арни
(Гуссиос Сиверт)
2:1
88'
 
Коса Маркус Андреас
Брейвик Эмиль
90'
Йоэнсен Рене
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 5 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 347 Количество передач 569
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 118
Клаксвик 14.4% (17)
X 24.6% (29)
Молде 61% (72)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Йоханссон
Джонатан
22
Феро
Одмар
23
Ватнсдаль
Хейни
4
Форрен
Вегард
17
Даниэльсен
Йоаннес
14
Йоэнсен
Рене
7
Фредериксберг
Арни
5
Павлович
Дени
8
Андреасен
Якуп
32
Кронберг
Клаес
10
Касси
Люк
1
Карлстрём
Якоб
19
Хауган
Эйрик
2
Бьорнбак
Мартин
25
Хагельскьер
Андерс
21
Линнес
Мартин
28
Хёуген
Кристоффер
20
Эриксен
Кристиан
I
8
Маннсверк
Сиверт
7
Эйкрем
Магнус
16
Брейвик
Эмиль
11
Брюнхильдсен
Ола
Клаксвик
5-4-1
Молде
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Клаксвик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксберг Арни 6 (1) 1.2
Касси Люк 1 0.2
Кронберг Клаес 0 0
Павлович Дени 0 0
Гуссиос Сиверт 0 0
Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 1 0.33
Брюнхильдсен Ола 1 0.33
Линнес Мартин 0 0

Карточки

Клаксвик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форрен Вегард 1 0
Йоэнсен Рене 1 0
Касси Люк 1 0
Да Силва Патрик 1 0
Фредериксберг Арни 1 0
Андреасен Якуп 1 0
Даниэльсен Йоаннес 1 0
Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линнес Мартин 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0

Результаты матчей

Клаксвик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Молде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Клаксвик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Молде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
1
Клаксвик
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Молде
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
50%
0
0%
91-120

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
2
40%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Клаксвик
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Хеккен - Клаксвик 3:3 Клаксвик - Хеккен 0:0 Ференцварош - Клаксвик 0:3 Клаксвик - Ференцварош 0:0
Клаксвик - Торсхавн 2:0 Б-68 - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Творойри 1:0 Клаксвик - Аргир 2:1 Фуглафйордур - Клаксвик 1:7 Клаксвик - Б-36 2:1 Вестур - Клаксвик 0:3 Торсхавн - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Фуглафйордур 1:0 Б-36 - Клаксвик 2:3 Б-68 - Клаксвик 0:5 Клаксвик - Викингур 2:0 Аргир - Клаксвик 0:2 Вестур - Клаксвик 1:3 Клаксвик - Стреймур 1:0 Клаксвик - Творойри 7:1
Молде
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1
Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Молде - Олесунн 3:0

Результаты матчей

Клаксвик
Молде

Точный счет

0:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Клаксвик
Молде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
1
3
2
1.5
1
2
2
3
2.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Олимпия Любляна Элшник Тими 3 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3 (1)
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Топ нарушителей
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Шериф Нгом-Мбекели Жером 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      Г О О О О Л - Эйкрем Магнус бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Андреасен Якуп получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Клаксвик 14.4% (17)
    X 24.6% (29)
    Молде 61% (72)
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    Где смотреть матч Клаксвик 2:1 Молде онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клаксвик 2:1 Молде

    Исход игры
    Клаксвик
    14.4% (17)
    Ничья
    24.6% (29)
    Молде
    61% (72)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.82% (45)
    Меньше
    60.18% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    60.18% (68)
    Нет
    39.82% (45)
    Популярный счёт
    1:2 Молде
    29.7% (35)
    0:1 Молде
    22.9% (27)
    1:1 Ничья
    19.5% (23)
    0:2 Молде
    6.8% (8)
    1:0 Клаксвик
    6.8% (8)
    2:1 Клаксвик
    5.1% (6)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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