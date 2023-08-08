Тур: 3. Стадион: Паркен. Главный судья: Бастьен Бенуа
0:0
Второй тайм: 87'
Ход матча
28'
38'
79'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
8 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
27
Панак
Филип
19
Jan
Mejdr
9
Кухта
Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Theo Sander
-
-
-
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Панак ФилипЗащитник
- Защитник
-
19 Jan MejdrПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Кухта ЯнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ворел ВойтехВратарь
- Защитник
-
32 Рынеш МатейЗащитник
-
41 Витик МартинЗащитник
- Полузащитник
-
10 Карабец АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ляци КазимПолузащитник
-
21 Пешек ЯкубПолузащитник
-
28 Виснер ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
39 Сейк ВацлавНападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
История личных встреч
ФК Копенгаген
Спарта Прага
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
ФК Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оскарссон Орри
|3
|1
|Ларссон Джордан
|2
|0.67
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0.33
|Фальк Расмус
|1
|0.33
|Mendes Elias2
|1
|0.33
|Вавро Денис
|0
|0
Спарта Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ФК Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальк Расмус
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
Спарта Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кухта Ян
|1
|0
Результаты матчей
ФК Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спарта Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
0
ФК Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спарта Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
ФК Копенгаген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Спарта Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
0
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Копенгаген
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ФК Копенгаген - Раннерс 4:0 ФК Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - ФК Копенгаген 2:3 Брейдаблик - ФК Копенгаген 0:2
Люнгбю - ФК Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Шальке 04 2:0 ФК Копенгаген - Силькеборг 2:1 ФК Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - ФК Копенгаген 1:2 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - ФК Копенгаген 0:1 Брондбю - ФК Копенгаген 1:3 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 ФК Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - ФК Копенгаген 1:0
Спарта Прага
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спарта Прага - Пардубице 5:2 Фастав Злин - Спарта Прага 0:1 Спарта Прага - Сигма Оломоуц 2:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6
Чукарички - Спарта Прага 1:1 Динамо Загреб - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Височина Йиглава 1:2 Спарта Прага - Виктория Пльзень 0:1 Словацко - Спарта Прага 0:0 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 3:2 Сигма Оломоуц - Спарта Прага 0:1 Спарта Прага - Славия Прага 0:2 Слован Либерец - Спарта Прага 1:3 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:1 Словацко - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Славия Прага 3:3 Пардубице - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Ческе-Будеёвице 2:0 Спарта Прага - Зброёвка 3:1
Результаты матчей
ФК Копенгаген
Спарта Прага
Точный счет
6:3
1 раз 100%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
6:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
ФК Копенгаген
Спарта Прага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|4
|Олимпия Любляна
|Элшник Тими
|3 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|3 (1)
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Олимпия Любляна
|Agustin Doffo
|3
|Шериф
|Нгом-Мбекели Жером
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ФК Копенгаген 0:0 Спарта Прага
Исход игры
ФК Копенгаген
75% (93)
Ничья
18.5% (23)
Спарта Прага
6.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
59.29% (67)
Меньше
40.71% (46)
Обе команды забьют
Да
76.11% (86)
Нет
23.89% (27)
Популярный счёт
2:1 ФК Копенгаген
42.7% (53)
1:0 ФК Копенгаген
17.7% (22)
1:1 Ничья
15.3% (19)
1:2 Спарта Прага
4.8% (6)
2:0 ФК Копенгаген
4% (5)
3:1 ФК Копенгаген
3.2% (4)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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