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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
ФК Копенгаген
0:0
Второй тайм: 87'
Спарта Прага
0'
28' Желтая карточка
Фальк Расмус
38' Желтая карточка
Кухта Ян
79' Желтая карточка
Зелены Ярослав

Ход матча

28'
Фальк Расмус
 
38'
 
Кухта Ян
58'
Mendes Elias2
Бардгджи Руни
 
61'
 
Витик Мартин
Сёренсен Асгер
61'
 
Минчев Мартин
Бирманчевич Велько
73'
Оскарссон Орри
Ларссон Джордан
 
73'
Классон Виктор
Эльюнусси Мохамед
 
77'
 
Ляци Казим
Садилек Лукаш
77'
 
Пешек Якуб
Гараслин Лукаш
79'
 
Зелены Ярослав

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 124
ФК Копенгаген 75% (93)
X 18.5% (23)
Спарта Прага 6.5% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Копенгаген
Ничья
Спарта Прага
5.50
3.50
7.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
6
Соренсен
Кристиан
I
33
Фальк
Расмус
12
Лерагер
Лукас
9
Гонсалвеш
Диогу
40
Бардгджи
Руни
25
Ларссон
Джордан
10
Эльюнусси
Мохамед
1
Виндаль-Йенсен
Петер
25
Сёренсен
Асгер
27
Панак
Филип
37
Крейчи
Ладислав
II
19
Jan
Mejdr
18
Садилек
Лукаш
6
Кайринен
Каан
30
Зелены
Ярослав
14
Бирманчевич
Велько
9
Кухта
Ян
22
Гараслин
Лукаш
ФК Копенгаген
4-3-3
Спарта Прага
3-4-3

История личных встреч

ФК Копенгаген
Спарта Прага

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:3
ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

ФК Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оскарссон Орри 3 1
Ларссон Джордан 2 0.67
Гонсалвеш Диогу 1 0.33
Фальк Расмус 1 0.33
Mendes Elias2 1 0.33
Вавро Денис 0 0
Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ФК Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальк Расмус 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кухта Ян 1 0

Результаты матчей

ФК Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спарта Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0
ФК Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спарта Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
ФК Копенгаген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Спарта Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
0
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Копенгаген
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ФК Копенгаген - Раннерс 4:0 ФК Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - ФК Копенгаген 2:3 Брейдаблик - ФК Копенгаген 0:2
Люнгбю - ФК Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Шальке 04 2:0 ФК Копенгаген - Силькеборг 2:1 ФК Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - ФК Копенгаген 1:2 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - ФК Копенгаген 0:1 Брондбю - ФК Копенгаген 1:3 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 ФК Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - ФК Копенгаген 1:0
Спарта Прага
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спарта Прага - Пардубице 5:2 Фастав Злин - Спарта Прага 0:1 Спарта Прага - Сигма Оломоуц 2:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6
Чукарички - Спарта Прага 1:1 Динамо Загреб - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Височина Йиглава 1:2 Спарта Прага - Виктория Пльзень 0:1 Словацко - Спарта Прага 0:0 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 3:2 Сигма Оломоуц - Спарта Прага 0:1 Спарта Прага - Славия Прага 0:2 Слован Либерец - Спарта Прага 1:3 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:1 Словацко - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Славия Прага 3:3 Пардубице - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Ческе-Будеёвице 2:0 Спарта Прага - Зброёвка 3:1

Результаты матчей

ФК Копенгаген
Спарта Прага

Точный счет

6:3
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
6:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ФК Копенгаген
Спарта Прага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Клаксвик Фредериксберг Арни 4
Олимпия Любляна Элшник Тими 3 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Шериф Нгом-Мбекели Жером 3
Весь список
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    Прогнозы 124
    ФК Копенгаген 75% (93)
    X 18.5% (23)
    Спарта Прага 6.5% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ФК Копенгаген
    Ничья
    Спарта Прага
    5.50
    3.50
    7.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ФК Копенгаген 0:0 Спарта Прага

    Исход игры
    ФК Копенгаген
    75% (93)
    Ничья
    18.5% (23)
    Спарта Прага
    6.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.29% (67)
    Меньше
    40.71% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    76.11% (86)
    Нет
    23.89% (27)
    Популярный счёт
    2:1 ФК Копенгаген
    42.7% (53)
    1:0 ФК Копенгаген
    17.7% (22)
    1:1 Ничья
    15.3% (19)
    1:2 Спарта Прага
    4.8% (6)
    2:0 ФК Копенгаген
    4% (5)
    3:1 ФК Копенгаген
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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    ФК Копенгаген
    Спарта Прага
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