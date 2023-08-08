Тур: 3. Стадион: Паркен. Зрители: 27170 Главный судья: Бастьен Бенуа
0:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаФальк Расмус
38' Желтая карточкаКухта Ян
79' Желтая карточкаЗелены Ярослав
87' Желтая карточкаВавро Денис
87' Желтая карточкаКрейчи Ладислав II
89' Желтая карточкаЛерагер Лукас
90' Желтая карточкаЙелерт Элиас
90'+5
Ход матча
28'
38'
79'
87'
89'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
532 Количество передач 442
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
27
Панак
Филип
19
Jan
Mejdr
9
Кухта
Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Theo Sander
-
-
-
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Панак ФилипЗащитник
- Защитник
-
19 Jan MejdrПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Кухта ЯнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ворел ВойтехВратарь
- Защитник
-
32 Рынеш МатейЗащитник
-
41 Витик МартинЗащитник
- Полузащитник
-
10 Карабец АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ляци КазимПолузащитник
-
21 Пешек ЯкубПолузащитник
-
28 Виснер ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
39 Сейк ВацлавНападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
История личных встреч
ФК Копенгаген
Спарта Прага
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
ФК Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оскарссон Орри
|3
|1
|Ларссон Джордан
|2
|0.67
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0.33
|Фальк Расмус
|1
|0.33
|Mendes Elias2
|1
|0.33
|Вавро Денис
|0
|0
Спарта Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ФК Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальк Расмус
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Йелерт Элиас
|1
|0
Спарта Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зелены Ярослав
|1
|0
|Кухта Ян
|1
|0
|Крейчи Ладислав II
|1
|0
Результаты матчей
ФК Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Спарта Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
0
ФК Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спарта Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
ФК Копенгаген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Спарта Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
0
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Копенгаген
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ФК Копенгаген - Раннерс 4:0 ФК Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - ФК Копенгаген 2:3 Брейдаблик - ФК Копенгаген 0:2
Люнгбю - ФК Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Шальке 04 2:0 ФК Копенгаген - Силькеборг 2:1 ФК Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - ФК Копенгаген 1:2 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - ФК Копенгаген 0:1 Брондбю - ФК Копенгаген 1:3 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 ФК Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - ФК Копенгаген 1:0
Спарта Прага
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спарта Прага - Пардубице 5:2 Фастав Злин - Спарта Прага 0:1 Спарта Прага - Сигма Оломоуц 2:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6
Чукарички - Спарта Прага 1:1 Динамо Загреб - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Височина Йиглава 1:2 Спарта Прага - Виктория Пльзень 0:1 Словацко - Спарта Прага 0:0 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 3:2 Сигма Оломоуц - Спарта Прага 0:1 Спарта Прага - Славия Прага 0:2 Слован Либерец - Спарта Прага 1:3 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:1 Словацко - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Славия Прага 3:3 Пардубице - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Ческе-Будеёвице 2:0 Спарта Прага - Зброёвка 3:1
Результаты матчей
ФК Копенгаген
Спарта Прага
Точный счет
0:0
1 раз 50%
6:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
6:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ФК Копенгаген
Спарта Прага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
Будет доступно позже.
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|Олимпия Любляна
|Элшник Тими
|3 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|3 (1)
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Олимпия Любляна
|Agustin Doffo
|3
|Шериф
|Нгом-Мбекели Жером
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ФК Копенгаген 0:0 Спарта Прага
Исход игры
ФК Копенгаген
75% (93)
Ничья
18.5% (23)
Спарта Прага
6.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
59.29% (67)
Меньше
40.71% (46)
Обе команды забьют
Да
76.11% (86)
Нет
23.89% (27)
Популярный счёт
2:1 ФК Копенгаген
42.7% (53)
1:0 ФК Копенгаген
17.7% (22)
1:1 Ничья
15.3% (19)
1:2 Спарта Прага
4.8% (6)
2:0 ФК Копенгаген
4% (5)
3:1 ФК Копенгаген
3.2% (4)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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