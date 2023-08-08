Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Соренсен Кристиан I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Вавро Денис грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

87' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

86' Панак Филип наказан за толчок Orri Oskarsson

83' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

83' Соренсен Кристиан I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' ФК Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Гонсалвеш Диогу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Элиас из команды ФК Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Хорошую попытку сделал Гонсалвеш Диогу . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Хорошую попытку сделал Элиас . Удар в створ, но вратарь начеку

81' ФК Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Спарта Прага совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Jan Mejdr выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Зелены Ярослав совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

78' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Классон Виктор и попал в каркас ворот!

78' Orri Oskarsson из команды ФК Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' ФК Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

75' Спарта Прага идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

73' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Тактическая замена. Ларссон Джордан уходит с поля и его заменяет Orri Oskarsson

72' Jan Mejdr выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Гонсалвеш Диогу не смог попасть в створ ударом издали

71' ФК Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' ФК Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Витик Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Кайринен Каан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Спарта Прага идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Вавро Денис не смог попасть в створ ударом издали

66' Кайринен Каан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

64' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Кайринен Каан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Спарта Прага совершает вбрасывание на своей половине поля

61' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Сёренсен Асгер получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Сёренсен Асгер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Гонсалвеш Диогу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' ФК Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Бирманчевич Велько навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

55' Ларссон Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Ларссон Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Эльюнусси Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Спарта Прага совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Спарта Прага совершает вбрасывание на своей половине поля

53' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' ФК Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Спарта Прага совершает вбрасывание на своей половине поля

52' ФК Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Jan Mejdr пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем

51' Бирманчевич Велько навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Матч возобновлен

51' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

50' Спарта Прага идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля