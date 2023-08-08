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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Экберг Андреас
Олимпия Любляна
0:1
Первый тайм: 45'
Галатасарай
0'
0:1
9' Гол
Актюркоглу Мухаммед
42' Желтая карточка
Оливейра Сержиу

Ход матча

9'
0:1
Актюркоглу Мухаммед
(Йылмаз Барыш)
42'
 
Оливейра Сержиу

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 119
Олимпия Любляна 5.9% (7)
X 21% (25)
Галатасарай 73.1% (87)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпия Любляна
Ничья
Галатасарай
8.50
4.50
1.91
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
69
Видовшек
Матевж
14
Ратник
Марцел
16
Мухамедбегович
Ахмет
3
David
V
2
Силва
Хорхе
99
Педру
Руй
III
11
Saar
Fadida
10
Элшник
Тими
21
Посавец
Иван
19
Сешлар
Свит
17
Admir
Bristric
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
25
Нельссон
Виктор
42
Бардакчи
Абдулкерим
88
Каратас
Казимджан
22
Кутлу
Беркан
27
Оливейра
Сержиу
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
94
Бакамбу
Седрик
Олимпия Любляна
5-4-1
Галатасарай
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элшник Тими 3 0.6
Педру Руй III 2 0.4
Нукич Мустафа 1 0.2
Мухамедбегович Ахмет 1 0.2
Agustin Doffo 0 0
Силва Хорхе 0 0
Сешлар Свит 0 0
Raul Florucz 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мертенс Дрис 1 0.33
Актюркоглу Мухаммед 1 0.33
Бардакчи Абдулкерим 1 0.33
Дервисоглу Халил 1 0.33
Йылмаз Барыш 0 0

Карточки

Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Agustin Doffo 3 0
Нукич Мустафа 2 0
Силва Хорхе 1 0
David V 1 0
Элшник Тими 1 0
Посавец Иван 1 0
Мотика Неманья 1 0
Ратник Марцел 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мертенс Дрис 1 0
Айхан Кан 1 0
Кутлу Беркан 1 0

Результаты матчей

Олимпия Любляна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Олимпия Любляна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1
Олимпия Любляна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпия Любляна
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Олимпия Любляна - Лудогорец 2:1 Олимпия Любляна - Рогашка 5:0 Лудогорец - Олимпия Любляна 1:1 Копер - Олимпия Любляна 2:1
ФК Валмиера - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - ФК Валмиера 2:1 Рудар Плевля - Олимпия Любляна 1:4 Приморье - Олимпия Любляна 2:4 Олимпия Любляна - Хайдук 1:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 ТВЛ Электра - Олимпия Любляна 0:4 Олимпия Любляна - Радомлье 3:2 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Домжале - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Радомлье - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Копер 3:2 Олимпия Любляна - Алюминий 2:1 Горица - Олимпия Любляна 2:2 Олимпия Любляна - Марибор 2:0
Галатасарай
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1
Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Кайсериспор 6:0 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Галатасарай - Адана Демирспор 2:0 Карабах - Галатасарай 1:2 Коньяспор - Галатасарай 2:1

Результаты матчей

Олимпия Любляна
Галатасарай

Точный счет

2:1
2 раза 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Олимпия Любляна
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Клаксвик Фредериксберг Арни 4
Олимпия Любляна Элшник Тими 3 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Шериф Нгом-Мбекели Жером 3
Весь список
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Прогнозы 119
Олимпия Любляна 5.9% (7)
X 21% (25)
Галатасарай 73.1% (87)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпия Любляна
Ничья
Галатасарай
8.50
4.50
1.91
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Олимпия Любляна 0:1 Галатасарай онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Олимпия Любляна 0:1 Галатасарай

Исход игры
Олимпия Любляна
5.8% (7)
Ничья
22.3% (27)
Галатасарай
71.9% (87)
Тотал 2.5
Больше
62.28% (71)
Меньше
37.72% (43)
Обе команды забьют
Да
80.7% (92)
Нет
19.3% (22)
Популярный счёт
1:2 Галатасарай
43% (52)
1:1 Ничья
19% (23)
0:1 Галатасарай
10.7% (13)
0:2 Галатасарай
5% (6)
2:1 Олимпия Любляна
4.1% (5)
1:3 Галатасарай
4.1% (5)
1:4 Галатасарай
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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Олимпия Любляна
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