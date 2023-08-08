Тур: 3. Стадион: Стожице. Главный судья: Экберг Андреас
0:1
Первый тайм: 45'
Ход матча
9'
42'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
3
David
V
11
Saar
Fadida
10
Элшник
Тими
21
Посавец
Иван
19
Сешлар
Свит
93
Боэ
Саша
22
Кутлу
Беркан
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 David VЗащитник
- Защитник
-
99 Педру РуйЗащитник
-
11 Saar FadidaПолузащитник
-
10 Элшник ТимиПолузащитник
-
21 Посавец ИванПолузащитник
-
19 Сешлар СвитПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
43 Крефл АляжЗащитник
-
15 Ристич МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Denis Pintol
-
31 Zan Mauricio
-
-
-
-
-
37 Pedro Lucas
-
-
Главный тренер: Joao Henriques
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кутлу БерканПолузащитник
- Полузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Айхан КанЗащитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Полузащитник
-
11 Акгюн ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
59 Caner Dogan
-
81 _Hamza Akman
-
Главный тренер: Бурук Окан
Бомбардиры внутри турнира
Олимпия Любляна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элшник Тими
|3
|0.6
|Педру Руй III
|2
|0.4
|Нукич Мустафа
|1
|0.2
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0.2
|Agustin Doffo
|0
|0
|Силва Хорхе
|0
|0
|Сешлар Свит
|0
|0
|Raul Florucz
|0
|0
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мертенс Дрис
|1
|0.33
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0.33
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.33
|Дервисоглу Халил
|1
|0.33
|Йылмаз Барыш
|0
|0
Карточки
Олимпия Любляна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Agustin Doffo
|3
|0
|Нукич Мустафа
|2
|0
|Силва Хорхе
|1
|0
|David V
|1
|0
|Элшник Тими
|1
|0
|Посавец Иван
|1
|0
|Мотика Неманья
|1
|0
|Ратник Марцел
|1
|0
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Кутлу Беркан
|1
|0
Результаты матчей
Олимпия Любляна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Олимпия Любляна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
1
Олимпия Любляна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
3
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпия Любляна
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Олимпия Любляна - Лудогорец 2:1 Олимпия Любляна - Рогашка 5:0 Лудогорец - Олимпия Любляна 1:1 Копер - Олимпия Любляна 2:1
ФК Валмиера - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - ФК Валмиера 2:1 Рудар Плевля - Олимпия Любляна 1:4 Приморье - Олимпия Любляна 2:4 Олимпия Любляна - Хайдук 1:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 ТВЛ Электра - Олимпия Любляна 0:4 Олимпия Любляна - Радомлье 3:2 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Домжале - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Радомлье - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Копер 3:2 Олимпия Любляна - Алюминий 2:1 Горица - Олимпия Любляна 2:2 Олимпия Любляна - Марибор 2:0
Галатасарай
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1
Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Кайсериспор 6:0 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Галатасарай - Адана Демирспор 2:0 Карабах - Галатасарай 1:2 Коньяспор - Галатасарай 2:1
Результаты матчей
Олимпия Любляна
Галатасарай
Точный счет
2:1
2 раза 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Олимпия Любляна
Галатасарай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|4
|Олимпия Любляна
|Элшник Тими
|3 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|3 (1)
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Олимпия Любляна
|Agustin Doffo
|3
|Шериф
|Нгом-Мбекели Жером
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Олимпия Любляна 0:1 Галатасарай
Исход игры
Олимпия Любляна
5.8% (7)
Ничья
22.3% (27)
Галатасарай
71.9% (87)
Тотал 2.5
Больше
62.28% (71)
Меньше
37.72% (43)
Обе команды забьют
Да
80.7% (92)
Нет
19.3% (22)
Популярный счёт
1:2 Галатасарай
43% (52)
1:1 Ничья
19% (23)
0:1 Галатасарай
10.7% (13)
0:2 Галатасарай
5% (6)
2:1 Олимпия Любляна
4.1% (5)
1:3 Галатасарай
4.1% (5)
1:4 Галатасарай
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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