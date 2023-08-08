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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Экберг Андреас
Олимпия Любляна
0:3
Конец матча
Галатасарай
0'
0:1
9' Гол
Актюркоглу Мухаммед
42' Желтая карточка
Оливейра Сержиу
0:2
48' Гол
Мертенс Дрис
54' Желтая карточка
Мотика Неманья
0:3
90' Гол
Дервисоглу Халил
90' Желтая карточка
Aldin Jakupovic
90' Желтая карточка
Дервисоглу Халил
90'+9

Ход матча

9'
0:1
Актюркоглу Мухаммед
(Йылмаз Барыш)
42'
 
Оливейра Сержиу
46'
Мотика Неманья
Saar Fadida
 
48'
0:2
Мертенс Дрис
54'
Мотика Неманья
 
63'
 
Дюбуа Лео
Каратас Казимджан
65'
Pedro Lucas
Admir Bristric
 
75'
 
Икарди Мауро
Бакамбу Седрик
75'
 
Акгюн Юнус
Мертенс Дрис
77'
Nemanja Gavric
Посавец Иван
 
86'
Нукич Мустафа
Сешлар Свит
 
86'
Aldin Jakupovic
Педру Руй
 
86'
 
Дервисоглу Халил
Йылмаз Барыш
87'
 
Айхан Кан
Оливейра Сержиу
90'
0:3
Дервисоглу Халил
(Актюркоглу Мухаммед)
90'
Aldin Jakupovic
 
90'
 
Дервисоглу Халил

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 10
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 5
  • 17 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 121
Олимпия Любляна 5.8% (7)
X 22.3% (27)
Галатасарай 71.9% (87)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
69
Видовшек
Матевж
14
Ратник
Марцел
16
Мухамедбегович
Ахмет
3
David
V
2
Силва
Хорхе
99
Педру
Руй
III
11
Saar
Fadida
10
Элшник
Тими
21
Посавец
Иван
19
Сешлар
Свит
17
Admir
Bristric
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
25
Нельссон
Виктор
42
Бардакчи
Абдулкерим
88
Каратас
Казимджан
22
Кутлу
Беркан
27
Оливейра
Сержиу
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
94
Бакамбу
Седрик
Олимпия Любляна
5-4-1
Галатасарай
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элшник Тими 3 0.6
Педру Руй III 2 0.4
Нукич Мустафа 1 0.2
Мухамедбегович Ахмет 1 0.2
Agustin Doffo 0 0
Силва Хорхе 0 0
Сешлар Свит 0 0
Raul Florucz 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мертенс Дрис 2 0.67
Дервисоглу Халил 2 0.67
Актюркоглу Мухаммед 1 0.33
Бардакчи Абдулкерим 1 0.33
Йылмаз Барыш 0 0

Карточки

Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Agustin Doffo 3 0
Нукич Мустафа 2 0
Мотика Неманья 2 0
Силва Хорхе 1 0
David V 1 0
Элшник Тими 1 0
Посавец Иван 1 0
Ратник Марцел 1 0
Aldin Jakupovic 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мертенс Дрис 1 0
Оливейра Сержиу 1 0
Айхан Кан 1 0
Дервисоглу Халил 1 0
Кутлу Беркан 1 0

Результаты матчей

Олимпия Любляна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Галатасарай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Олимпия Любляна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Галатасарай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1
Олимпия Любляна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Галатасарай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпия Любляна
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Олимпия Любляна - Лудогорец 2:1 Олимпия Любляна - Рогашка 5:0 Лудогорец - Олимпия Любляна 1:1 Копер - Олимпия Любляна 2:1
ФК Валмиера - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - ФК Валмиера 2:1 Рудар Плевля - Олимпия Любляна 1:4 Приморье - Олимпия Любляна 2:4 Олимпия Любляна - Хайдук 1:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 ТВЛ Электра - Олимпия Любляна 0:4 Олимпия Любляна - Радомлье 3:2 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Домжале - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Радомлье - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Копер 3:2 Олимпия Любляна - Алюминий 2:1 Горица - Олимпия Любляна 2:2 Олимпия Любляна - Марибор 2:0
Галатасарай
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1
Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Кайсериспор 6:0 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Галатасарай - Адана Демирспор 2:0 Карабах - Галатасарай 1:2 Коньяспор - Галатасарай 2:1

Результаты матчей

Олимпия Любляна
Галатасарай

Точный счет

2:1
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Олимпия Любляна
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Олимпия Любляна Элшник Тими 3 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Шериф Нгом-Мбекели Жером 3
Весь список
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    Прогнозы 121
    Олимпия Любляна 5.8% (7)
    X 22.3% (27)
    Галатасарай 71.9% (87)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Олимпия Любляна 0:3 Галатасарай

    Исход игры
    Олимпия Любляна
    5.8% (7)
    Ничья
    22.3% (27)
    Галатасарай
    71.9% (87)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.28% (71)
    Меньше
    37.72% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    80.7% (92)
    Нет
    19.3% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Галатасарай
    43% (52)
    1:1 Ничья
    19% (23)
    0:1 Галатасарай
    10.7% (13)
    0:2 Галатасарай
    5% (6)
    2:1 Олимпия Любляна
    4.1% (5)
    1:3 Галатасарай
    4.1% (5)
    1:4 Галатасарай
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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