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  3. Лига Европы 2023-2024

Лига Европы
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Зриньски
6:2
Конец матча
Брейдаблик
0'
1:0
2' Гол
Киш Томислав
2:0
22' Гол
Малекинусич Матия
25' Желтая карточка
Эйнарссон Виктор
3:0
30' Гол
Киш Томислав
31' Вторая желтая карточка
Эйнарссон Виктор
4:0
33' Гол
Билбия Неманья
5:0
40' Гол
Малекинусич Матия
6:0
55' Гол
Иванчич Антонио
6:1
64' Гол
Людвикссон Антон
69' Желтая карточка
Яковльевич Слободан
6:2
74' Гол
Эйольфссон Гисли
87' Желтая карточка
Сенич Матей
90'+5

Ход матча

2'
Киш Томислав
(Чуже Марио)
1:0
22'
Малекинусич Матия
2:0
25'
 
Эйнарссон Виктор
29'
Сенич Матей
Баришич Хрвое
 
30'
Киш Томислав
(Билбия Неманья)
3:0
31'
 
Эйнарссон Виктор
33'
Билбия Неманья
(Малекинусич Матия)
4:0
40'
Малекинусич Матия
5:0
46'
 
Ольсен Клеминт
Сванторссон Джейсон-Дади
55'
Иванчич Антонио
6:0
64'
6:1
Людвикссон Антон
65'
 
Ингварссон Давид
Йеоман Андри
65'
 
Хлюнссон Агуст
Стейндорссон Кристинн
66'
Зломислич Дамир
Киш Томислав
 
66'
Мишич Петар
Малекинусич Матия
 
69'
Яковльевич Слободан
 
74'
6:2
Эйольфссон Гисли
(Ольсен Клеминт)
85'
Юкич Иван
Чуже Марио
 
85'
Мемия Керим
Чорлука Йосип
 
87'
Сенич Матей
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 0
  • 11 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 113
Зриньски 81.4% (92)
X 14.2% (16)
Брейдаблик 4.4% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Марко
Марич
II
6
Чорлука
Йосип
27
Яковльевич
Слободан
4
Баришич
Хрвое
91
Тичинович
Марио
20
Иванчич
Антонио
10
Киш
Томислав
5
Чанаджия
Дарио
17
Малекинусич
Матия
99
Билбия
Неманья
25
Чуже
Марио
1
Эйнарссон
Антон
7
Гюннлёйхссон
Хёскульдур
4
Муминович
Дамир
21
Маргейрссон
Виктор-Орн
30
Йеоман
Андри
13
Людвикссон
Антон
3
Сигурьонссон
Оливер
11
Эйольфссон
Гисли
14
Сванторссон
Джейсон-Дади
10
Стейндорссон
Кристинн
8
Эйнарссон
Виктор
Зриньски
4-3-3
Брейдаблик
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Зриньски
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малекинусич Матия 2 2
Киш Томислав 2 2
Билбия Неманья 1 1
Иванчич Антонио 1 1
Чуже Марио 0 0
Брейдаблик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйольфссон Гисли 1 1
Людвикссон Антон 1 1
Ольсен Клеминт 0 0

Карточки

Зриньски
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яковльевич Слободан 1 0
Сенич Матей 1 0
Брейдаблик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйнарссон Виктор 1 1

Результаты матчей

Зриньски
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брейдаблик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Зриньски
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брейдаблик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

6
2
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зриньски
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Слован Братислава - Зриньски 2:2 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Зриньски - Урарту 2:3 Урарту - Зриньски 0:1
Зриньски - Посушье 3:1 Локомотив Загреб - Зриньски 0:3 Вараждин - Зриньски 1:3 Мура - Зриньски 1:0 Тузла Сити - Зриньски 3:0 Зриньски - Леотар 2:1 Вележ - Зриньски 0:1 Слога Добой - Зриньски 1:3 Зриньски - Слобода Тузла 4:1 Посушье - Зриньски 0:2 Зриньски - Сараево 2:3 Вележ - Зриньски 0:1 Зриньски - Тузла Сити 4:0 Зриньски - Железничар 2:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:3 Зриньски - Широки Бриег 3:1
Брейдаблик
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брейдаблик - КР Рейкьявик 3:4 ФК Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Брейдаблик - Стьярнан 1:1 Брейдаблик - ФК Копенгаген 0:2
Брейдаблик - Вестманнаэйяр 3:1 Брейдаблик - Шемрок Роверс 2:1 Фрам - Брейдаблик 0:1 Шемрок Роверс - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Филкир Рейкьявик 5:1 Акюрейри - Брейдаблик 3:3 Будучность Подгорица - Брейдаблик 0:5 Тре Пенне - Брейдаблик 1:7 Копавогур ХК - Брейдаблик 5:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 2:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 3:1 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 2:2 Кеблавик - Брейдаблик 0:0 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 1:0 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Троттюр - Брейдаблик 0:3

Результаты матчей

Зриньски
Брейдаблик

Точный счет

6:2
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%

Точный счет

6:2
1 раз 100%
6:2
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Зриньски
Брейдаблик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Зриньски Малекинусич Матия 2 (1)
Хеккен Srdjan Hrstic 2 (1)
Славия Прага Шранц Иван 2
Зриньски Киш Томислав 2
Шериф Янсане Момо 2
Весь список

Топ нарушителей
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 1 1
Славия Прага Огбу Иго 1
Олимпиакос Иборра Висенте 1
Днепр-1 Бабенко Руслан 1
Астана Томашевич Зарко 1
Весь список
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    Прогнозы 113
    Зриньски 81.4% (92)
    X 14.2% (16)
    Брейдаблик 4.4% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зриньски 6:2 Брейдаблик

    Исход игры
    Зриньски
    81.4% (92)
    Ничья
    14.2% (16)
    Брейдаблик
    4.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.91% (56)
    Меньше
    49.09% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (70)
    Нет
    36.36% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Зриньски
    40.7% (46)
    1:0 Зриньски
    23.9% (27)
    1:1 Ничья
    12.4% (14)
    2:0 Зриньски
    9.7% (11)
    3:1 Зриньски
    4.4% (5)
    1:2 Брейдаблик
    2.7% (3)
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