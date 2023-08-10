Тур: 3. Стадион: HSK Zrinjski Stadium.
6:2
Конец матча
0'
1:0
2' ГолКиш Томислав
2:0
22' ГолМалекинусич Матия
25' Желтая карточкаЭйнарссон Виктор
3:0
30' ГолКиш Томислав
31' Вторая желтая карточкаЭйнарссон Виктор
4:0
33' ГолБилбия Неманья
5:0
40' ГолМалекинусич Матия
6:0
55' ГолИванчич Антонио
6:1
64' ГолЛюдвикссон Антон
69' Желтая карточкаЯковльевич Слободан
6:2
74' ГолЭйольфссон Гисли
87' Желтая карточкаСенич Матей
90'+5
Ход матча
2'
1:0
22'
25'
30'
3:0
31'
33'
40'
55'
6:0
64'
6:1
74'
85'
87'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 0
-
11 Удары в створ 3
-
8 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
10
Киш
Томислав
25
Чуже
Марио
- Основной состав
-
35 Марко МаричВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Киш ТомиславПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Чуже МариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
50 Мемия КеримЗащитник
-
95 Сенич МатейЗащитник
- Полузащитник
-
19 Рамич ТарикПолузащитник
-
23 Станич МатоПолузащитник
-
24 Мишич ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Крунослав Рендулич
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Йеоман АндриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торвальдссон Оскар
Бомбардиры внутри турнира
Зриньски
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малекинусич Матия
|2
|2
|Киш Томислав
|2
|2
|Билбия Неманья
|1
|1
|Иванчич Антонио
|1
|1
|Чуже Марио
|0
|0
Брейдаблик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйольфссон Гисли
|1
|1
|Людвикссон Антон
|1
|1
|Ольсен Клеминт
|0
|0
Карточки
Зриньски
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яковльевич Слободан
|1
|0
|Сенич Матей
|1
|0
Брейдаблик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйнарссон Виктор
|1
|1
Результаты матчей
Зриньски
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брейдаблик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Зриньски
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брейдаблик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
6
2
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Зриньски
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Слован Братислава - Зриньски 2:2 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Зриньски - Урарту 2:3 Урарту - Зриньски 0:1
Зриньски - Посушье 3:1 Локомотив Загреб - Зриньски 0:3 Вараждин - Зриньски 1:3 Мура - Зриньски 1:0 Тузла Сити - Зриньски 3:0 Зриньски - Леотар 2:1 Вележ - Зриньски 0:1 Слога Добой - Зриньски 1:3 Зриньски - Слобода Тузла 4:1 Посушье - Зриньски 0:2 Зриньски - Сараево 2:3 Вележ - Зриньски 0:1 Зриньски - Тузла Сити 4:0 Зриньски - Железничар 2:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:3 Зриньски - Широки Бриег 3:1
Брейдаблик
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брейдаблик - КР Рейкьявик 3:4 ФК Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Брейдаблик - Стьярнан 1:1 Брейдаблик - ФК Копенгаген 0:2
Брейдаблик - Вестманнаэйяр 3:1 Брейдаблик - Шемрок Роверс 2:1 Фрам - Брейдаблик 0:1 Шемрок Роверс - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Филкир Рейкьявик 5:1 Акюрейри - Брейдаблик 3:3 Будучность Подгорица - Брейдаблик 0:5 Тре Пенне - Брейдаблик 1:7 Копавогур ХК - Брейдаблик 5:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 2:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 3:1 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 2:2 Кеблавик - Брейдаблик 0:0 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 1:0 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Троттюр - Брейдаблик 0:3
Результаты матчей
Зриньски
Брейдаблик
Точный счет
6:2
1 раз 100%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
Точный счет
6:2
1 раз 100%
6:2
1 раз 100%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Зриньски
Брейдаблик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Зриньски
|Малекинусич Матия
|2 (1)
|Хеккен
|Srdjan Hrstic
|2 (1)
|Славия Прага
|Шранц Иван
|2
|Зриньски
|Киш Томислав
|2
|Шериф
|Янсане Момо
|2
|Брейдаблик
|Эйнарссон Виктор
|1 1
|Славия Прага
|Огбу Иго
|1
|Олимпиакос
|Иборра Висенте
|1
|Днепр-1
|Бабенко Руслан
|1
|Астана
|Томашевич Зарко
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зриньски 6:2 Брейдаблик
Исход игры
Зриньски
81.4% (92)
Ничья
14.2% (16)
Брейдаблик
4.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
50.91% (56)
Меньше
49.09% (54)
Обе команды забьют
Да
63.64% (70)
Нет
36.36% (40)
Популярный счёт
2:1 Зриньски
40.7% (46)
1:0 Зриньски
23.9% (27)
1:1 Ничья
12.4% (14)
2:0 Зриньски
9.7% (11)
3:1 Зриньски
4.4% (5)
1:2 Брейдаблик
2.7% (3)
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