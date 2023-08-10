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  3. Лига Европы 2023-2024

Лига Европы
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Олимпиакос
1:0
Конец матча
Генк
0'
1:0
1' Гол
Фортунис Костас
3' Желтая карточка
Иборра Висенте
3' Желтая карточка
Matias Galarza
38' Желтая карточка
Кини Марин
90' Желтая карточка
Christopher Bonsu Baah
90' Желтая карточка
Александропулос Сотириос
90'+12

Ход матча

1'
Фортунис Костас
1:0
3'
Иборра Висенте
 
3'
 
Matias Galarza
38'
Кини Марин
 
63'
Александропулос Сотириос
Карвалью Жоау
 
63'
Биэл Пеп
Эль-Араби Юссеф
 
66'
 
Сор Коллинс
Арокодаре Толуваласе
66'
 
Мохаммед Азиз
Matias Galarza
71'
 
Артеага Херардо
Кайембе Йорис
76'
Эль-Кааби Аюб
Масурас Гиоргос
 
76'
Нтои Андреас-Ричардос
Фортунис Костас
 
80'
 
Christopher Bonsu Baah
Ндайишимий Майк
84'
Врусаи Мариус
Камара Мохамед
 
90'
 
Christopher Bonsu Baah
90'
Александропулос Сотириос
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 117
Олимпиакос 71.8% (84)
X 18.8% (22)
Генк 9.4% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
16
Nicolas
Freire
18
Кини
Марин
4
Камара
Мохамед
III
20
Карвалью
Жоау
8
Иборра
Висенте
19
Масурас
Гиоргос
11
Эль-Араби
Юссеф
7
Фортунис
Костас
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
2
Маккензи
Марк
46
Куэста
Карлос
18
Кайембе
Йорис
34
Эль-Ханнус
Билаль
25
Matias
Galarza
17
Грошовски
Патрик
28
Пейнтсил
Джозеф
11
Ндайишимий
Майк
99
Арокодаре
Толуваласе
Олимпиакос
4-3-3
Генк
4-4-1-1

История личных встреч

Олимпиакос
Генк

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фортунис Костас 1 1
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иборра Висенте 1 0
Кини Марин 1 0
Александропулос Сотириос 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Galarza 1 0
Christopher Bonsu Baah 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Олимпиакос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1
Олимпиакос - Словацко 2:1 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 АЕК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Волос 5:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 3:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Волос - Олимпиакос 0:3 АЕК - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3
Генк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1
Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2 Брюгге - Генк 1:3 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Антверпен - Генк 2:1 Генк - Брюгге 3:1 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Андерлехт 5:2 Стандард - Генк 2:0 Генк - АХ Лёвен 2:1

Результаты матчей

Олимпиакос
Генк

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Зриньски Малекинусич Матия 2 (1)
Хеккен Srdjan Hrstic 2 (1)
Славия Прага Шранц Иван 2
Зриньски Киш Томислав 2
Шериф Янсане Момо 2
Весь список

Топ нарушителей
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 1 1
Славия Прага Огбу Иго 1
Олимпиакос Иборра Висенте 1
Днепр-1 Бабенко Руслан 1
Астана Томашевич Зарко 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогнозы 117
    Олимпиакос 71.8% (84)
    X 18.8% (22)
    Генк 9.4% (11)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Олимпиакос 1:0 Генк

    Исход игры
    Олимпиакос
    71.8% (84)
    Ничья
    18.8% (22)
    Генк
    9.4% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.18% (53)
    Меньше
    51.82% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    64.55% (71)
    Нет
    35.45% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Олимпиакос
    35.9% (42)
    1:0 Олимпиакос
    23.1% (27)
    1:1 Ничья
    15.4% (18)
    2:0 Олимпиакос
    6.8% (8)
    1:2 Генк
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:1 Генк
    1.7% (2)
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