Тур: 3. Стадион: Караискакис.
1:0
Конец матча
0'
1:0
1' ГолФортунис Костас
3' Желтая карточкаИборра Висенте
3' Желтая карточкаMatias Galarza
38' Желтая карточкаКини Марин
90' Желтая карточкаChristopher Bonsu Baah
90' Желтая карточкаАлександропулос Сотириос
90'+12
Ход матча
1'
1:0
38'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
18
Кини
Марин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кини МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
2 РамонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ба АльгассимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Биэл ПепНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Сор КоллинсПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Олимпиакос
Генк
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фортунис Костас
|1
|1
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иборра Висенте
|1
|0
|Кини Марин
|1
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Galarza
|1
|0
|Christopher Bonsu Baah
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Олимпиакос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1
Олимпиакос - Словацко 2:1 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 АЕК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Волос 5:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 3:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Волос - Олимпиакос 0:3 АЕК - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3
Генк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1
Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2 Брюгге - Генк 1:3 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Антверпен - Генк 2:1 Генк - Брюгге 3:1 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Андерлехт 5:2 Стандард - Генк 2:0 Генк - АХ Лёвен 2:1
Результаты матчей
Олимпиакос
Генк
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Зриньски
|Малекинусич Матия
|2 (1)
|Хеккен
|Srdjan Hrstic
|2 (1)
|Славия Прага
|Шранц Иван
|2
|Зриньски
|Киш Томислав
|2
|Шериф
|Янсане Момо
|2
|Брейдаблик
|Эйнарссон Виктор
|1 1
|Славия Прага
|Огбу Иго
|1
|Олимпиакос
|Иборра Висенте
|1
|Днепр-1
|Бабенко Руслан
|1
|Астана
|Томашевич Зарко
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Олимпиакос 1:0 Генк
Исход игры
Олимпиакос
71.8% (84)
Ничья
18.8% (22)
Генк
9.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
48.18% (53)
Меньше
51.82% (57)
Обе команды забьют
Да
64.55% (71)
Нет
35.45% (39)
Популярный счёт
2:1 Олимпиакос
35.9% (42)
1:0 Олимпиакос
23.1% (27)
1:1 Ничья
15.4% (18)
2:0 Олимпиакос
6.8% (8)
1:2 Генк
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:1 Генк
1.7% (2)
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