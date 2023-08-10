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  3. Лига Европы 2023-2024

Лига Европы
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Жальгирис
1:3
Конец матча
Хеккен
0'
0:1
38' Гол
Srdjan Hrstic
0:2
47' Гол
Садик Ибраим
63' Желтая карточка
Ромео Аман
0:3
70' Гол
Рюгор Миккель
84' Желтая карточка
Густафссон Самуэль
1:3
85' Гол
Хнид Нассим
90' Желтая карточка
Трпчевски Филип
90' Желтая карточка
Вучур Стипе
90'+6

Ход матча

38'
0:1
Srdjan Hrstic
46'
Карасима Юкиёси
Буфф Оливер
 
47'
0:2
Садик Ибраим
60'
Новиковас Арвидас
Миличкович Марко
 
63'
 
Ромео Аман
70'
0:3
Рюгор Миккель
(Srdjan Hrstic)
72'
Антал Ливиу
Горобцов Николас
 
77'
 
Трпчевски Филип
Srdjan Hrstic
77'
 
Тотлэнд Томас
Сандберг Симон
78'
 
Сана Тобиас
Садик Ибраим
84'
 
Густафссон Самуэль
85'
Хнид Нассим
1:3
90'
 
Трпчевски Филип
90'
Вучур Стипе
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 119
Жальгирис 43.7% (52)
X 36.1% (43)
Хеккен 20.2% (24)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гертмонас
Эдвинас
3
Павелич
Марио
26
Хнид
Нассим
31
Вучур
Стипе
7
Бопесу
Жоэль
15
Буфф
Оливер
71
Кендыш
Юрий
5
Горобцов
Николас
33
Миличкович
Марко
10
Голубицкас
Паулюс
99
Ойвуси
Матиас
26
Абрахамссон
Петер
13
Сандберг
Симон
3
Хаммар
Юхан
5
Ховланд
Эвен
25
Хансен
Кристоффер
Лунн
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Ромео
Аман
37
Садик
Ибраим
19
Srdjan
Hrstic
24
Лаюни
Амор
Жальгирис
4-4-2
Хеккен
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хнид Нассим 1 1
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Srdjan Hrstic 1 1
Рюгор Миккель 1 1
Садик Ибраим 1 1

Карточки

Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Самуэль 1 0
Трпчевски Филип 1 0
Ромео Аман 1 0

Результаты матчей

Жальгирис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хеккен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Жальгирис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хеккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Жальгирис
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шяуляй - Жальгирис 0:0 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Паневежис 1:2 Жальгирис - Галатасарай 2:2
Жальгирис - Судува 4:0 Струга Трим-Лум - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Жальгирис - Ритеряй 3:0 Банга Гаргждай - Жальгирис 1:4 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:5 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Дайнава Алитус 0:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Шяуляй 2:2 Жальгирис - Паневежис 2:1 Судува - Жальгирис 2:1 Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Ритеряй - Жальгирис 0:2 Банга Гаргждай - Жальгирис 0:2 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 0:2
Хеккен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0
ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1

Результаты матчей

Жальгирис
Хеккен

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Жальгирис
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Славия Прага Шранц Иван 2
Шериф Бадоло Седрик 1 (1)
Хеккен Srdjan Hrstic 1 (1)
Астана Томашевич Зарко 1
Хеккен Рюгор Миккель 1
Весь список

Топ нарушителей
Астана Томашевич Зарко 1
Днепр-1 Сваток Александр 1
Астана Бейсебеков Абзал 1
Лудогорец Гонсалвеш Клод 1
Астана Лончар Стьепан 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Г О О О О Л - Srdjan Hrstic бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LFF Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Жальгирис 43.7% (52)
    X 36.1% (43)
    Хеккен 20.2% (24)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жальгирис 1:3 Хеккен

    Исход игры
    Жальгирис
    43.7% (52)
    Ничья
    36.1% (43)
    Хеккен
    20.2% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (40)
    Меньше
    63.64% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (77)
    Нет
    30% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.9% (38)
    2:1 Жальгирис
    21.8% (26)
    1:0 Жальгирис
    12.6% (15)
    1:2 Хеккен
    7.6% (9)
    0:1 Хеккен
    6.7% (8)
    0:2 Хеккен
    2.5% (3)
    2:0 Жальгирис
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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