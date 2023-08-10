Тур: 3. Стадион: ЛФФ.
0'
0:1
38' ГолSrdjan Hrstic
0:2
47' ГолСадик Ибраим
63' Желтая карточкаРомео Аман
0:3
70' ГолРюгор Миккель
84' Желтая карточкаГустафссон Самуэль
1:3
85' ГолХнид Нассим
90' Желтая карточкаТрпчевски Филип
90' Желтая карточкаВучур Стипе
90'+6
Ход матча
38'
0:1
47'
0:2
63'
70'
0:3
85'
1:3
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
26
Хнид
Нассим
31
Вучур
Стипе
15
Буфф
Оливер
71
Кендыш
Юрий
27
Ромео
Аман
37
Садик
Ибраим
24
Лаюни
Амор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Хнид НассимЗащитник
-
31 Вучур СтипеЗащитник
- Защитник
-
15 Буфф ОливерПолузащитник
-
71 Кендыш ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мамич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Антал ЛивиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чебурин Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
-
24 Лаюни АморНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
-
10 Юссеф АлиНападающий
-
23 Сонко МомодуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
Бомбардиры внутри турнира
Жальгирис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хнид Нассим
|1
|1
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Srdjan Hrstic
|1
|1
|Рюгор Миккель
|1
|1
|Садик Ибраим
|1
|1
Карточки
Жальгирис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Самуэль
|1
|0
|Трпчевски Филип
|1
|0
|Ромео Аман
|1
|0
Результаты матчей
Жальгирис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хеккен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Жальгирис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хеккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Жальгирис
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шяуляй - Жальгирис 0:0 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Паневежис 1:2 Жальгирис - Галатасарай 2:2
Жальгирис - Судува 4:0 Струга Трим-Лум - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Жальгирис - Ритеряй 3:0 Банга Гаргждай - Жальгирис 1:4 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:5 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Дайнава Алитус 0:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Шяуляй 2:2 Жальгирис - Паневежис 2:1 Судува - Жальгирис 2:1 Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Ритеряй - Жальгирис 0:2 Банга Гаргждай - Жальгирис 0:2 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 0:2
Хеккен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0
ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1
Результаты матчей
Жальгирис
Хеккен
Точный счет
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Жальгирис
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Славия Прага
|Шранц Иван
|2
|Шериф
|Бадоло Седрик
|1 (1)
|Хеккен
|Srdjan Hrstic
|1 (1)
|Астана
|Томашевич Зарко
|1
|Хеккен
|Рюгор Миккель
|1
|Астана
|Томашевич Зарко
|1
|Днепр-1
|Сваток Александр
|1
|Астана
|Бейсебеков Абзал
|1
|Лудогорец
|Гонсалвеш Клод
|1
|Астана
|Лончар Стьепан
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жальгирис 1:3 Хеккен
Исход игры
Жальгирис
43.7% (52)
Ничья
36.1% (43)
Хеккен
20.2% (24)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (40)
Меньше
63.64% (70)
Обе команды забьют
Да
70% (77)
Нет
30% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (38)
2:1 Жальгирис
21.8% (26)
1:0 Жальгирис
12.6% (15)
1:2 Хеккен
7.6% (9)
0:1 Хеккен
6.7% (8)
0:2 Хеккен
2.5% (3)
2:0 Жальгирис
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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