Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Двойная замена в составе "БАТЭ" произошла. Вместо Подстрелова и Исламовича игру продолжать будут Антилевский и Гречихо.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Дэвид Анкей! Сразу же удалось отличиться хозяевам на старте второго тайма. Убежал в контратаку по центру Бадоло и вырезал в штрафную на Анкея, который оторвался от защитника и пробил точно в "домик" вышедшему из ворот голкиперу.

Бочеров забросил в штрафную соперника, куда врывался Антилевский, но пробить по воротам не позволил ему Гарананга.

После скидки от Бадоло ворвался в штрафную соперника Апостолакис, но упал после подката от защитника. Судья не углядел нарушения и не стал назначать пенальти.

Мягко забросил в штрафную Бадоло на ход Анкею, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Бане и не смог пробить головой.

Сместился с левого фланга к линии штрафной Артундуага и неожиданно пробил по воротам, но на пути мяча оказался Хадаркевич.

Диагональ исполнял Громыко в штрафную на ход Лаптеву, но прочитал эпизод Коваль и на выходе забрал мяч в свои руки.

Паулу тонко вырезал в штрафную, куда ворвался Бадоло, но пробить по воротам в окружении двоих защитников не удалось ему.

После сольного прохода на скорости неожиданно пробил метров с двадцати трех Концевой, но мяч полетел немного выше перекладины.

Пробивал по воротам Подстрелов в падении через себя из пределов штрафной, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

Ушел финтом от соперника по флангу Концевой и навесил в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог замкнуть.

После поперечного паса от Апостолакиса пробивал вторым касанием из-за пределов штрафной Бадоло, но точности ему не хватило.

Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.

Налетел на соперника прямой ногой в центре поля Бадоло. Арбитр все видел и зафиксировал нарушение правил.

С центра поля забросил в штрафную соперника Бочеров на ход Лаптеву, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе против Кики.

Убежал по флангу Паулу и отдал пас в штрафную на Анкея, который пробил с острого угла, но вышедший из ворот Кудравец не позволил случиться голу.

В центре поля Бадоло получил по ногам в подкате от Лаптева. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья в этом эпизоде.

Рикардиньо на фланге оказался на газоне в силовой борьбе против Малькевича. Штрафной удар исполнять будут молдаване.

Со штрафного навесил Рикардиньо на линию вратарской, но на выходе спокойно забрал мяч в свои руки Кудравец.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Седрик Бадоло! Удвоили преимущество игроки "Шерифа"! Ворвался в штрафную соперника по центру Пайва и покатил поперек на Бадоло, который легко переиграл голкипера, пробив в дальний нижний угол ворот.

Убежал в контратаку Концевой по флангу и прострелил вдоль ворот, но спокойно этот пас перехватил в подкате Гарананга.

Прорывался по левой бровке к штрафной с левого фланга Пайва и навесил на дальнюю штангу, но здесь с головы Паулу мяч на выходе снял Кудравец.

Ворвался в штрафную соперника Паулу на скорости после паса от Адемо, но в силовой борьбе помешал ему пробить по воротам Бане.

26' Вырезал в штрафную соперника Бадоло на ход Апостолакису, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

25' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Анкей. Потребуется ему помощь медицинского штаба.

24' Паулу пробивал головой с линии чужой вратарской после заброса от Пайвы, но сфера полетела намного выше перекладины.

23' С угла поля навесил Пайва на линию вратарской, но здесь Хадаркевич вынес сферу головой подальше от ворот.

22' Пробивал из пределов штрафной Паулу после тонкого паса от Бадоло, но в последний момент Бане в подкате перевел сферу на угловой.

21' С угла поля Рикардиньо навесил в центр штрафной, но здесь выиграл верх Бане и вынес сферу головой обратно на фланг.

20' Расшатал финтами защитника на фланге Пайва и с острого угла пробил по воротам, но мяч от ноги Хадаркевича полетел на угловой.

19' В центре поля Бадоло отобрал мяч и забросил на фланг, куда забегал Пайва, но опередил его Концевой и вынес сферу в аут.

18' Мягко забросил в штрафную соперника Адебо на ход Пайве, но на выходе первым на мяче оказался вышедший из ворот Кудравец.

17' Пробивал по воротам головой с угла вратарской Адемо после навеса от Пайвы, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

16' Убегал в контратаку Анкей и пяткой с фланга покатил в штрафную на Пайву, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

15' После прострела с правого фланга от Пайвы пробивал снова из пределов штрафной Рикардиньо, но точности ему не хватило.

14' Ворвался в штрафную соперника на скорости Рикардиньо и пробил в ближний нижний угол, но мяч в подкате накрыли защитники.

12' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Дэвид Анкей! Отличным пасом Бадоло вывел на ударную позицию Анкея, который оторвался от защитника и вколотил мяч точно под опорной ногой голкипера в сетку мощным ударом в одно касание.

11' Врывался в штрафную Лаптев на скорости по центру, но напоролся на Гаранангу, который в чистом подкате отобрал сферу.

10' В медленном темпе проходит старт поединка, команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.

8' Со штрафного забросил Исламович на дальнюю штангу, где пытался Бочеров пробить головой, но не дотянулся до мяча.

7' В верховой борьбе в центре поля Лаптев получил по голове от Рикардиньо. Штрафной удар исполнять будут гости.

6' Теперь уже протащил мяч по флангу Подстрелов и подал в центр штрафной, но Лаптину пробить не дал в верховой борьбе Гарананга.

5' С дальней дистанции решил пробить по воротам Адемо после сольного прохода, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

4' Теперь уже Громыко на фланге снес в подкате соперника. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

3' В центре поля получил по ногам Анкей в борьбе против Бочерова. Штрафной удар исполнять будут игроки "Шерифа".

2' Сразу в атаку бросились хозяева. Прорывался по флангу Рикардиньо и прострелил в штрафную, но до удара по воротам дело не дошло.