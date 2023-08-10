Тур: 3. Стадион: Шериф.
Ход матча
12'
1:0
32'
2:0
47'
3:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
1.56 Победа «Шерифа»
-
15
Кики
Габи
69
Адемо
Питер
30
Анкей
Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Кики ГабиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
69 Адемо ПитерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Анкей ДэвидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
99 Янсане МомоНападающий
-
Главный тренер: Бордин Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
55 Лаптев ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Жимо ШерифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альшевский Кирилл
История личных встреч
Шериф
БАТЭ
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бадоло Седрик
|1
|1
|Анкей Дэвид
|1
|1
|Пайва Винисиус
|0
|0
БАТЭ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Шериф
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Петрокуб - Шериф 0:1 Маккаби Хайфа - Шериф 4:1 Шериф - Маккаби Хайфа 1:0 Шериф - Фарул Констанца 3:0
Фарул Констанца - Шериф 1:0 Бельцы - Шериф 0:0 Шериф - Милсами 4:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Шериф - Зимбру 0:0 Петрокуб - Шериф 0:1 Петрокуб - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 2:0 Шериф - Бельцы 1:1 Шериф - Милсами 2:1 Шериф - Сфынтул Георге 1:0 Зимбру - Шериф 0:2 Шериф - Петрокуб 1:0 Ницца - Шериф 3:1 Шериф - Бельцы 1:0 Шериф - Ницца 0:1
БАТЭ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
БАТЭ - Арис Лимассол 3:5 Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 БАТЭ - Партизани 2:0 Партизани - БАТЭ 1:1
БАТЭ - Шахтёр Солигорск 2:0 Неман Гродно - БАТЭ 0:1 Миоры - БАТЭ 0:13 БАТЭ - Нафтан 1:2 Слуцк - БАТЭ 1:0 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 0:2 БАТЭ - Славия Мозырь 1:1 Ислочь Минск - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 1:2 Белшина Бобруйск - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Сморгонь 2:0 Динамо-Брест - БАТЭ 1:2 Неман Гродно - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Динамо Минск 1:3 Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1
|Славия Прага
|Шранц Иван
|2
|Шериф
|Бадоло Седрик
|1 (1)
|Хеккен
|Srdjan Hrstic
|1 (1)
|Астана
|Томашевич Зарко
|1
|Хеккен
|Рюгор Миккель
|1
|Астана
|Томашевич Зарко
|1
|Днепр-1
|Сваток Александр
|1
|Астана
|Бейсебеков Абзал
|1
|Лудогорец
|Гонсалвеш Клод
|1
|Астана
|Лончар Стьепан
|1
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
1.56 Победа «Шерифа»
-
Прогнозы на матч Шериф 3:0 БАТЭ
Исход игры
Шериф
68% (102)
Ничья
14% (21)
БАТЭ
18% (27)
Тотал 2.5
Больше
57.66% (64)
Меньше
42.34% (47)
Обе команды забьют
Да
69.37% (77)
Нет
30.63% (34)
Популярный счёт
2:1 Шериф
30.7% (46)
1:0 Шериф
12% (18)
1:1 Ничья
10% (15)
2:0 Шериф
7.3% (11)
1:2 БАТЭ
5.3% (8)
3:1 Шериф
4.7% (7)
0:2 БАТЭ
1.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!