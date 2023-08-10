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Лига Европы
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Шериф
3:0
Второй тайм: 48'
БАТЭ
0'
1:0
12' Гол
Анкей Дэвид
2:0
32' Гол
Бадоло Седрик
3:0
47' Гол

Ход матча

12'
Анкей Дэвид
(Бадоло Седрик)
1:0
32'
Бадоло Седрик
(Пайва Винисиус)
2:0
47'
3:0

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 142
Шериф 69.7% (99)
X 14.8% (21)
БАТЭ 15.5% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шериф
Ничья
БАТЭ
1.57
7.80
99.20
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Коваль
Максим
15
Кики
Габи
4
Гарананга
Мунаше
28
Артундуага
Алехандро
16
Апостолакис
Константинос
69
Адемо
Питер
11
Рикардиньо
Кавальканте
8
Паулу
Жоау
27
Пайва
Винисиус
30
Анкей
Дэвид
10
Бадоло
Седрик
35
Кудравец
Андрей
17
Нечаев
Данила
3
Хадаркевич
Руслан
5
Бане
Сиди
44
Малькевич
Владислав
10
Громыко
Валерий
15
Бочеров
Валерий
50
Исламович
Сеад
23
Подстрелов
Дмитрий
55
Лаптев
Денис
80
Концевой
Артём
Александрович
Шериф
3-4-3
БАТЭ
4-3-3

История личных встреч

Шериф
БАТЭ

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:1
ЛЕ
0:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бадоло Седрик 1 1
Анкей Дэвид 1 1
Пайва Винисиус 0 0
БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Шериф
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Петрокуб - Шериф 0:1 Маккаби Хайфа - Шериф 4:1 Шериф - Маккаби Хайфа 1:0 Шериф - Фарул Констанца 3:0
Фарул Констанца - Шериф 1:0 Бельцы - Шериф 0:0 Шериф - Милсами 4:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Шериф - Зимбру 0:0 Петрокуб - Шериф 0:1 Петрокуб - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 2:0 Шериф - Бельцы 1:1 Шериф - Милсами 2:1 Шериф - Сфынтул Георге 1:0 Зимбру - Шериф 0:2 Шериф - Петрокуб 1:0 Ницца - Шериф 3:1 Шериф - Бельцы 1:0 Шериф - Ницца 0:1
БАТЭ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
БАТЭ - Арис Лимассол 3:5 Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 БАТЭ - Партизани 2:0 Партизани - БАТЭ 1:1
БАТЭ - Шахтёр Солигорск 2:0 Неман Гродно - БАТЭ 0:1 Миоры - БАТЭ 0:13 БАТЭ - Нафтан 1:2 Слуцк - БАТЭ 1:0 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 0:2 БАТЭ - Славия Мозырь 1:1 Ислочь Минск - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 1:2 Белшина Бобруйск - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Сморгонь 2:0 Динамо-Брест - БАТЭ 1:2 Неман Гродно - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Динамо Минск 1:3 Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1

Топ бомбардиров
Славия Прага Шранц Иван 2
Шериф Бадоло Седрик 1 (1)
Хеккен Srdjan Hrstic 1 (1)
Астана Томашевич Зарко 1
Хеккен Рюгор Миккель 1
Весь список

Топ нарушителей
Астана Томашевич Зарко 1
Днепр-1 Сваток Александр 1
Астана Бейсебеков Абзал 1
Лудогорец Гонсалвеш Клод 1
Астана Лончар Стьепан 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Бочеров забросил в штрафную соперника, куда врывался Антилевский, но пробить по воротам не позволил ему Гарананга.
  • 2 гола - дубль!
    48'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Дэвид Анкей! Сразу же удалось отличиться хозяевам на старте второго тайма. Убежал в контратаку по центру Бадоло и вырезал в штрафную на Анкея, который оторвался от защитника и пробил точно в "домик" вышедшему из ворот голкиперу.
  • Замена
    47'
    Двойная замена в составе "БАТЭ" произошла. Вместо Подстрелова и Исламовича игру продолжать будут Антилевский и Гречихо.
  • Второй тайм начался
    Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком отправил команды на перерыв арбитр. Комфортное преимущество имеет "Шериф"!
  • 45'
    Мягко забросил в штрафную Бадоло на ход Анкею, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Бане и не смог пробить головой.
  • 45'
    После скидки от Бадоло ворвался в штрафную соперника Апостолакис, но упал после подката от защитника. Судья не углядел нарушения и не стал назначать пенальти. 
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.
  • 44'
    После поперечного паса от Апостолакиса пробивал вторым касанием из-за пределов штрафной Бадоло, но точности ему не хватило.
  • 43'
    Ушел финтом от соперника по флангу Концевой и навесил в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог замкнуть.
  • 42'
    Пробивал по воротам Подстрелов в падении через себя из пределов штрафной, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • 41'
    После сольного прохода на скорости неожиданно пробил метров с двадцати трех Концевой, но мяч полетел немного выше перекладины. 
  • 40'
    Паулу тонко вырезал в штрафную, куда ворвался Бадоло, но пробить по воротам в окружении двоих защитников не удалось ему.
  • 39'
    Диагональ исполнял Громыко в штрафную на ход Лаптеву, но прочитал эпизод Коваль и на выходе забрал мяч в свои руки.
  • 38'
    Сместился с левого фланга к линии штрафной Артундуага и неожиданно пробил по воротам, но на пути мяча оказался Хадаркевич.
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    • 37'
      Ворвался в штрафную соперника Паулу на скорости после паса от Адемо, но в силовой борьбе помешал ему пробить по воротам Бане.
    • 36'
      Прорывался по левой бровке к штрафной с левого фланга Пайва и навесил на дальнюю штангу, но здесь с головы Паулу мяч на выходе снял Кудравец.
    • 35'
      Убежал в контратаку Концевой по флангу и прострелил вдоль ворот, но спокойно этот пас перехватил в подкате Гарананга.
    • Описание гола
      33'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Седрик Бадоло! Удвоили преимущество игроки "Шерифа"! Ворвался в штрафную соперника по центру Пайва и покатил поперек на Бадоло, который легко переиграл голкипера, пробив в дальний нижний угол ворот.
    • 32'
      Со штрафного навесил Рикардиньо на линию вратарской, но на выходе спокойно забрал мяч в свои руки Кудравец.
    • 31'
      Рикардиньо на фланге оказался на газоне в силовой борьбе против Малькевича. Штрафной удар исполнять будут молдаване. 
    • 30'
      В центре поля Бадоло  получил по ногам в подкате от Лаптева. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья в этом эпизоде.
    • 29'
      Убежал по флангу Паулу и отдал пас в штрафную на Анкея, который пробил с острого угла, но вышедший из ворот Кудравец не позволил случиться голу.
    • 28'
      С центра поля забросил в штрафную соперника Бочеров на ход Лаптеву, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе против Кики.
    • 27'
      Налетел на соперника прямой ногой в центре поля Бадоло. Арбитр все видел и зафиксировал нарушение правил.
    • 26'
      Вырезал в штрафную соперника Бадоло на ход Апостолакису, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 25'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Анкей. Потребуется ему помощь медицинского штаба.
    • 24'
      Паулу пробивал головой с линии чужой вратарской после заброса от Пайвы, но сфера полетела намного выше перекладины. 
    • 23'
      С угла поля навесил Пайва на линию вратарской, но здесь Хадаркевич вынес сферу головой подальше от ворот.
    • Угловой
      22'
      Пробивал из пределов штрафной Паулу после тонкого паса от Бадоло, но в последний момент Бане в подкате перевел сферу на угловой.
    • 21'
      С угла поля Рикардиньо навесил в центр штрафной, но здесь выиграл верх Бане и вынес сферу головой обратно на фланг.
    • Угловой
      20'
      Расшатал финтами защитника на фланге Пайва и с острого угла пробил по воротам, но мяч от ноги Хадаркевича полетел на угловой.
    • 19'
      В центре поля Бадоло отобрал мяч и забросил на фланг, куда забегал Пайва, но опередил его Концевой и вынес сферу в аут.
    • 18'
      Мягко забросил в штрафную соперника Адебо на ход Пайве, но на выходе первым на мяче оказался вышедший из ворот Кудравец.
    • 17'
      Пробивал по воротам головой с угла вратарской Адемо после навеса от Пайвы, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
    • 16'
      Убегал в контратаку Анкей и пяткой с фланга покатил в штрафную на Пайву, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
    • 15'
      После прострела с правого фланга от Пайвы пробивал снова из пределов штрафной Рикардиньо, но точности ему не хватило.
    • 14'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Рикардиньо и пробил в ближний нижний угол, но мяч в подкате накрыли защитники.
    • Описание гола
      12'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Дэвид Анкей! Отличным пасом Бадоло вывел на ударную позицию Анкея, который оторвался от защитника и вколотил мяч точно под опорной ногой голкипера в сетку мощным ударом в одно касание.
    • 11'
      Врывался в штрафную Лаптев на скорости по центру, но напоролся на Гаранангу, который в чистом подкате отобрал сферу.
    • 10'
      В медленном темпе проходит старт поединка, команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.
    • 8'
      Со штрафного забросил Исламович на дальнюю штангу, где пытался Бочеров пробить головой, но не дотянулся до мяча.
    • 7'
      В верховой борьбе в центре поля Лаптев получил по голове от Рикардиньо. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 6'
      Теперь уже протащил мяч по флангу Подстрелов и подал в центр штрафной, но Лаптину пробить не дал в верховой борьбе Гарананга.
    • 5'
      С дальней дистанции решил пробить по воротам Адемо после сольного прохода, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
    • 4'
      Теперь уже Громыко на фланге снес в подкате соперника. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
    • 3'
      В центре поля получил по ногам Анкей в борьбе против Бочерова. Штрафной удар исполнять будут игроки "Шерифа".
    • 2'
      Сразу в атаку бросились хозяева. Прорывался по флангу Рикардиньо и прострелил в штрафную, но до удара по воротам дело не дошло.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Второй тайм
    • 47'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Пайва Винисиус сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Cedric Badolo бьет в цель!
    • 12'
      Cedric Badolo сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Анкей Дэвид бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sheriff Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 30.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шериф 3:0 БАТЭ

    Исход игры
    Шериф
    68% (102)
    Ничья
    14% (21)
    БАТЭ
    18% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.66% (64)
    Меньше
    42.34% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    69.37% (77)
    Нет
    30.63% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Шериф
    30.7% (46)
    1:0 Шериф
    12% (18)
    1:1 Ничья
    10% (15)
    2:0 Шериф
    7.3% (11)
    1:2 БАТЭ
    5.3% (8)
    3:1 Шериф
    4.7% (7)
    0:2 БАТЭ
    1.3% (2)
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    БАТЭ
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