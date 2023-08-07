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Лига Европы
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Шериф
 
Позже
БАТЭ
Прогнозы 51
Шериф 70.6% (36)
X 11.8% (6)
БАТЭ 17.6% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шериф
Ничья
БАТЭ
1.62
4.10
6.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Шериф
БАТЭ

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:1
ЛЕ
0:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Результаты последних матчей

Шериф
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Петрокуб - Шериф 0:1 Маккаби Хайфа - Шериф 4:1 Шериф - Маккаби Хайфа 1:0 Шериф - Фарул Констанца 3:0
Фарул Констанца - Шериф 1:0 Бельцы - Шериф 0:0 Шериф - Милсами 4:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Шериф - Зимбру 0:0 Петрокуб - Шериф 0:1 Петрокуб - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 2:0 Шериф - Бельцы 1:1 Шериф - Милсами 2:1 Шериф - Сфынтул Георге 1:0 Зимбру - Шериф 0:2 Шериф - Петрокуб 1:0 Ницца - Шериф 3:1 Шериф - Бельцы 1:0 Шериф - Ницца 0:1
БАТЭ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
БАТЭ - Арис Лимассол 3:5 Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 БАТЭ - Партизани 2:0 Партизани - БАТЭ 1:1
БАТЭ - Шахтёр Солигорск 2:0 Неман Гродно - БАТЭ 0:1 Миоры - БАТЭ 0:13 БАТЭ - Нафтан 1:2 Слуцк - БАТЭ 1:0 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 0:2 БАТЭ - Славия Мозырь 1:1 Ислочь Минск - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 1:2 Белшина Бобруйск - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Сморгонь 2:0 Динамо-Брест - БАТЭ 1:2 Неман Гродно - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Динамо Минск 1:3 Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шериф - БАТЭ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 августа 2023, осталось 2 дня 11 часов 48 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Шериф 70.6% (36)
    X 11.8% (6)
    БАТЭ 17.6% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шериф
    Ничья
    БАТЭ
    1.62
    4.10
    6.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шериф - БАТЭ онлайн

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    Прогнозы на матч Шериф - БАТЭ

    Исход игры
    Шериф
    70.6% (36)
    Ничья
    11.8% (6)
    БАТЭ
    17.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    62% (31)
    Меньше
    38% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    72% (36)
    Нет
    28% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Шериф
    47.1% (24)
    2:0 Шериф
    13.7% (7)
    1:1 Ничья
    11.8% (6)
    1:2 БАТЭ
    11.8% (6)
    1:0 Шериф
    7.8% (4)
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    Шериф
    БАТЭ
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