Тур: 3. Стадион: Шериф.
История личных встреч
Шериф
БАТЭ
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Результаты последних матчей
Шериф
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Петрокуб - Шериф 0:1 Маккаби Хайфа - Шериф 4:1 Шериф - Маккаби Хайфа 1:0 Шериф - Фарул Констанца 3:0
Фарул Констанца - Шериф 1:0 Бельцы - Шериф 0:0 Шериф - Милсами 4:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Шериф - Зимбру 0:0 Петрокуб - Шериф 0:1 Петрокуб - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 2:0 Шериф - Бельцы 1:1 Шериф - Милсами 2:1 Шериф - Сфынтул Георге 1:0 Зимбру - Шериф 0:2 Шериф - Петрокуб 1:0 Ницца - Шериф 3:1 Шериф - Бельцы 1:0 Шериф - Ницца 0:1
БАТЭ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
БАТЭ - Арис Лимассол 3:5 Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 БАТЭ - Партизани 2:0 Партизани - БАТЭ 1:1
БАТЭ - Шахтёр Солигорск 2:0 Неман Гродно - БАТЭ 0:1 Миоры - БАТЭ 0:13 БАТЭ - Нафтан 1:2 Слуцк - БАТЭ 1:0 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 0:2 БАТЭ - Славия Мозырь 1:1 Ислочь Минск - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 1:2 Белшина Бобруйск - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Сморгонь 2:0 Динамо-Брест - БАТЭ 1:2 Неман Гродно - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Динамо Минск 1:3 Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1
Прогнозы на матч Шериф - БАТЭ
Исход игры
Шериф
70.6% (36)
Ничья
11.8% (6)
БАТЭ
17.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
62% (31)
Меньше
38% (19)
Обе команды забьют
Да
72% (36)
Нет
28% (14)
Популярный счёт
2:1 Шериф
47.1% (24)
2:0 Шериф
13.7% (7)
1:1 Ничья
11.8% (6)
1:2 БАТЭ
11.8% (6)
1:0 Шериф
7.8% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!