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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Маккаби Хайфа
3:1
Конец матча
Слован Братислава
0'
21' Желтая карточка
Корню Пьер
21' Желтая карточка
Барсегян Тигран
24' Желтая карточка
Мохамед Али II
1:0
29' Гол
Пьерро Францди
2:0
45' Гол
Саба Диа
64' Желтая карточка
Пьерро Францди
2:1
85' Гол
Толич Марко
88' Желтая карточка
Гольдберг Шон
3:1
90' Гол
Дэвид Дин
90' Желтая карточка
Толич Марко
90'+8

Ход матча

21'
Корню Пьер
 
21'
 
Барсегян Тигран
24'
Мохамед Али II
 
29'
Пьерро Францди
(Чери Тьяронн)
1:0
45'
Саба Диа
(Чери Тьяронн)
2:0
46'
 
Абубакари Малик
Барсегян Тигран
46'
 
Лихи Филип
Чаврич Александр
64'
Пьерро Францди
 
64'
Рафаэлов Лиор
Хазиза Долев
 
65'
Кандил Маор
Джабер Махмуд
 
67'
 
Толич Марко
Шарани Зуберу
68'
 
Марчелли Нино
Куцка Юрай
71'
Дэвид Дин
Саба Диа
 
77'
Халаили Анан
Сундгрен Даниэль
 
77'
Наор Гони
Мохамед Али II
 
80'
 
Блэкмэн Сезар
Стрелец Давид
85'
2:1
Толич Марко
(Марчелли Нино)
88'
Гольдберг Шон
 
90'
Дэвид Дин
3:1
90'
 
Толич Марко

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 9
  • 5 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 120
Маккаби Хайфа 77.5% (93)
X 15% (18)
Слован Братислава 7.5% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ницан
Итамар
2
Сундгрен
Даниэль
30
Сек
Абдулай
3
Гольдберг
Шон
27
Корню
Пьер
26
Джабер
Махмуд
4
Мохамед
Али
II
10
Чери
Тьяронн
91
Саба
Диа
9
Пьерро
Францди
8
Хазиза
Долев
82
Борян
Милан
25
Пощек
Лукаш
4
Кашия
Гурам
12
Байрич
Кенан
36
Ловат
Лукас
11
Барсегян
Тигран
20
Канкава
Джаба
33
Куцка
Юрай
23
Шарани
Зуберу
77
Чаврич
Александр
13
Стрелец
Давид
Маккаби Хайфа
4-3-3
Слован Братислава
4-4-2

История личных встреч

Маккаби Хайфа
Слован Братислава

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерро Францди 5 0.83
Дэвид Дин 3 0.5
Саба Диа 2 0.33
Шуранов Эрик 2 0.33
Чери Тьяронн 1 0.17
Джабер Махмуд 1 0.17
Халаили Анан 1 0.17
Хазиза Долев 0 0
Сек Абдулай 0 0
Мохамед Али II 0 0
Корню Пьер 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вайсс Владимир 3 (2) 0.5
Шарани Зуберу 2 0.33
Куцка Юрай 1 0.17
Чаврич Александр 1 0.17
Толич Марко 1 0.17
Ловат Лукас 0 0
Марчелли Нино 0 0

Карточки

Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корню Пьер 3 0
Пьерро Францди 2 0
Мохамед Али II 2 0
Шуранов Эрик 2 0
Ницан Итамар 1 0
Сундгрен Даниэль 1 0
Саба Диа 1 0
Хазиза Долев 1 0
Кандил Маор 1 0
Гольдберг Шон 1 0
Подгоряну Суф 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайсс Владимир 3 0
Куцка Юрай 1 1
Канкава Джаба 2 0
Саввидис Кириакос 2 0
Барсегян Тигран 2 0
Борян Милан 1 0
Байрич Кенан 1 0
Ловат Лукас 1 0
Толич Марко 1 0
Шарани Зуберу 1 0

Результаты матчей

Маккаби Хайфа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
1
Маккаби Хайфа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Слован Братислава
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

6
3
Маккаби Хайфа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Слован Братислава
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

6
4

Голы по времени матча

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
2
22%
0
0%
91-120

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
2
33%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
2
40%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
13%
2
25%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
4
27%
1
13%
76-90
2
13%
0
0%
91-120

Пропущено

5
8
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
20%
2
25%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Хайфа
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Маккаби Хайфа - Шериф 4:1 Шериф - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Хайфа - Бейтар 3:1
Маккаби Хайфа - Хамрун Спартанс 2:1 Хамрун Спартанс - Маккаби Хайфа 0:4 Санкт-Пёльтен - Маккаби Хайфа 1:0 Славия Прага - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Катамон 5:0 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 1:5 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Ашдод - Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:0
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Скалица - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2
Кошице - Слован Братислава 0:0 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Слован Братислава - Висла Плоцк 2:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 ДАК - Слован Братислава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Слован Братислава 2:4 Скалица - Слован Братислава 3:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0

Результаты матчей

Маккаби Хайфа
Слован Братислава

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Маккаби Хайфа
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1.5
2
4
3
3
2.5
2
4
3.5

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
ПСВ Де Йонг Люк 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Доффо Агустин 3
Весь список
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sammy Ofer Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Маккаби Хайфа 77.5% (93)
    X 15% (18)
    Слован Братислава 7.5% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Маккаби Хайфа 3:1 Слован Братислава онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Маккаби Хайфа 3:1 Слован Братислава

    Исход игры
    Маккаби Хайфа
    77.5% (93)
    Ничья
    15% (18)
    Слован Братислава
    7.5% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (64)
    Меньше
    42.86% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    69.64% (78)
    Нет
    30.36% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Маккаби Хайфа
    40% (48)
    1:0 Маккаби Хайфа
    14.2% (17)
    1:1 Ничья
    12.5% (15)
    2:0 Маккаби Хайфа
    12.5% (15)
    1:2 Слован Братислава
    5.8% (7)
    3:1 Маккаби Хайфа
    4.2% (5)
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