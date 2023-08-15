Тур: 3. Стадион: Самми Офер. Главный судья: Поусон Крейг
3:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаКорню Пьер
21' Желтая карточкаБарсегян Тигран
24' Желтая карточкаМохамед Али II
1:0
29' ГолПьерро Францди
2:0
45' ГолСаба Диа
64' Желтая карточкаПьерро Францди
2:1
85' ГолТолич Марко
88' Желтая карточкаГольдберг Шон
3:1
90' ГолДэвид Дин
90' Желтая карточкаТолич Марко
90'+8
Ход матча
21'
21'
24'
29'
1:0
45'
2:0
64'
85'
2:1
88'
90'
3:1
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 9
-
5 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
16
Ницан
Итамар
30
Сек
Абдулай
27
Корню
Пьер
10
Чери
Тьяронн
91
Саба
Диа
82
Борян
Милан
25
Пощек
Лукаш
12
Байрич
Кенан
36
Ловат
Лукас
33
Куцка
Юрай
- Основной состав
-
16 Ницан ИтамарВратарь
- Защитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
- Защитник
-
27 Корню ПьерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чери ТьяроннПолузащитник
-
91 Саба ДиаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Дахан ОриЗащитник
-
23 Кандил МаорЗащитник
-
55 Гершон РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Наор ГониПолузащитник
-
25 Халаили АнанПолузащитник
-
19 Шуранов ЭрикНападающий
-
21 Дэвид ДинНападающий
-
28 Хаяй ИлайНападающий
-
34 Шибли ХамзаНападающий
-
40 Кайуф Шариф
-
Главный тренер: Дего Мессай
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
- Защитник
-
3 Агбо УчеПолузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Маккаби Хайфа
Слован Братислава
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьерро Францди
|5
|0.83
|Дэвид Дин
|3
|0.5
|Саба Диа
|2
|0.33
|Шуранов Эрик
|2
|0.33
|Чери Тьяронн
|1
|0.17
|Джабер Махмуд
|1
|0.17
|Халаили Анан
|1
|0.17
|Хазиза Долев
|0
|0
|Сек Абдулай
|0
|0
|Мохамед Али II
|0
|0
|Корню Пьер
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вайсс Владимир
|3 (2)
|0.5
|Шарани Зуберу
|2
|0.33
|Куцка Юрай
|1
|0.17
|Чаврич Александр
|1
|0.17
|Толич Марко
|1
|0.17
|Ловат Лукас
|0
|0
|Марчелли Нино
|0
|0
Карточки
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корню Пьер
|3
|0
|Пьерро Францди
|2
|0
|Мохамед Али II
|2
|0
|Шуранов Эрик
|2
|0
|Ницан Итамар
|1
|0
|Сундгрен Даниэль
|1
|0
|Саба Диа
|1
|0
|Хазиза Долев
|1
|0
|Кандил Маор
|1
|0
|Гольдберг Шон
|1
|0
|Подгоряну Суф
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайсс Владимир
|3
|0
|Куцка Юрай
|1
|1
|Канкава Джаба
|2
|0
|Саввидис Кириакос
|2
|0
|Барсегян Тигран
|2
|0
|Борян Милан
|1
|0
|Байрич Кенан
|1
|0
|Ловат Лукас
|1
|0
|Толич Марко
|1
|0
|Шарани Зуберу
|1
|0
Результаты матчей
Маккаби Хайфа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
1
Маккаби Хайфа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Слован Братислава
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
6
3
Маккаби Хайфа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Слован Братислава
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
6
4
Голы по времени матча
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
2
22%
0
0%
91-120
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
2
33%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
2
40%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
15
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
13%
2
25%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
4
27%
1
13%
76-90
2
13%
0
0%
91-120
Пропущено
5
8
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
20%
2
25%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Маккаби Хайфа - Шериф 4:1 Шериф - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Хайфа - Бейтар 3:1
Маккаби Хайфа - Хамрун Спартанс 2:1 Хамрун Спартанс - Маккаби Хайфа 0:4 Санкт-Пёльтен - Маккаби Хайфа 1:0 Славия Прага - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Катамон 5:0 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 1:5 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Ашдод - Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:0
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Скалица - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2
Кошице - Слован Братислава 0:0 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Слован Братислава - Висла Плоцк 2:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 ДАК - Слован Братислава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Слован Братислава 2:4 Скалица - Слован Братислава 3:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0
Результаты матчей
Маккаби Хайфа
Слован Братислава
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Маккаби Хайфа
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
33
24
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|3 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Олимпия Любляна
|Доффо Агустин
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Маккаби Хайфа 3:1 Слован Братислава
Исход игры
Маккаби Хайфа
77.5% (93)
Ничья
15% (18)
Слован Братислава
7.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (64)
Меньше
42.86% (48)
Обе команды забьют
Да
69.64% (78)
Нет
30.36% (34)
Популярный счёт
2:1 Маккаби Хайфа
40% (48)
1:0 Маккаби Хайфа
14.2% (17)
1:1 Ничья
12.5% (15)
2:0 Маккаби Хайфа
12.5% (15)
1:2 Слован Братислава
5.8% (7)
3:1 Маккаби Хайфа
4.2% (5)
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