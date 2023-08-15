Оскарссон слева убежал вперёд, вошёл в штрафную площадь, но не смог сделать точный пас в центр на набегавшего Бардгджи.

Акури и Ляци в центре поля потолкались. Арбитр жёлтых карточек давать не стал, так ка Акури пришлось бы удалять.

Удар Классона с двадцати двух метров заблокировал Сёренсен.

Бардгджи по центру не смог сделать точный пас в штрафную площадь на ход Оскарссону.

Ляци от углового флага навесил к дальней штанге, откуда мяч кулаком выбил Грабара.

Замена в составе "Копенгагена": вместо Расмуса Фалька на поле вышел Орри Оскарссон.

Удар Пешека справа из пределов штрафной площади получился точно в Грабару.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:3!!! КЛАССОН!!! Соренсен слева со штрафного навесил на Классона, который головой с одиннадцати метров точно пробил в правый угол.

Акури агрессивно сыграл у чужой штрафной площади и получил жёлтую карточку.

Зелены слева прокинул мяч себе на ход слишком сильно. Сфера досталась Грабаре.

Мейдр справа навесил к дальней штанге. Зелены смог ногой переправить мяч к воротам, но партнёров в нужной зоне не оказалось.

А вот Бойлесен сбил Олатунджи перед штрафной площадью. Двадцать четыре метра до ворот.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! ЛЯЦИ!!! Ляци со штрафного прямым ударом направил мяч точно в правую "девятку". Грабара в прыжке мяч достать не смог.

Бойлесен смог выбить мяч у рвавшегося справа к воротам Олатунджи.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! КЛАССОН!!! Аут исполнили гости. Мяч был доставлен к воротам, где Классон лёжа на газоне смог протолкнуть сферу в правый угол.

Файер прилетел на газон около скамеек запасных. Арбитр остановил встречу для устранения безобразия.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:2!!! ОЛАТУНДЖИ!!! После навеса справа Минчев головой направил мяч в правую штангу, а первым на добивание поспел Олатунджи.

Замена в составе "Копенгагена": вместо Мохамеда Эльюнусси на поле вышел Руни Бардгджи.

Кайринен сделал заброс в штрафную площадь на Бирманчевича, но того опередил Дикс и сумел откинуть мяч на Грабару.

Заброс Кайринена налево вперёд на Зелены получился слишком сильным. Мяч улетел за пределы поля.

Замена в составе "Спарты": вместо Яна Кухты на поле вышел Мартин Минчев.

Замена в составе "Спарты": вместо Велько Бирманчевича на поле вышел Якуб Пешек.

Следующий навес Мейдра справа последовал в центр штрафной площади, где Пешек не смог выиграть борьбу вверху у соперников.

Чехи в овертайме пока выглядят лучше, атакуют больше, но до опасных ударов по воротам дело не доходит. гости даже контратак пока не организовывали.

Сёренсен в центральном круге завалил на газон Лерагера.

Соренсен от углового флага навесил в центр штрафной площади, где Дикс в высоком прыжке смог только чиркнуть головой по мячу.

Соренсен слева навесил к воротам, где Классен сыграл на опережение, но головой пробил выше ворот. Арбитры зафиксировали офсайд у Виктора.

Второй тайм

— Перерыв! "Спарта" (Прага, Чехия) - "Копенгаген" (Дания) - 1:1.

90' Слоренсен от углового флага навесил на Дикса, который головой пробил выше ворот.

90' Кухта у чужой штрафной площади нарушил правила.

90' Акури слева прорвался в чужую штрафную площадь, но ударом по воротам свой рейд соперники завершить ему не дали.

90' Датчане на чужой половине поля тоже действуют очень осторожно. Любая ошибка может стать роковой в эти иминуты.

90' Ляци справа навесил к воротам, но никто из партнёров до мяча не дотянулся.

90' Кайринен заброс по левому флангу вперёд исполнил слишком сильно. Зеоены не смог поймать мяч на ногу.

90' Дикс на чужой половине поля ударил сзади по ногам Бирманчевича.

90' "Спарта" контролирует мяч в центре поля с медленным продвижением вперёд.

90' 8 минут добавил Гозубуик во втором тайме.

90' Замена в составе "Спарты": вместо Лукаша Садилека на поле вышел Казим Ляци.

89' А через небольшую паузу Гозубуик снова подбежал к скамейке запасных "Спарты" и показал вторую жёлтую карточку, удалив игрока.

88' Кому-то из запасных игроков "Спарты" арбитр показал жёлтую карточку.

87' Йелерт справа пронёсся вперёд и прострелил в центр штрафной площади. Хозяева мяч выбили.

86' Замена в составе "Копенгагена": вместо Диогу Гонсалвеша на поле вышел Виллиам Клем.

85' Следующий угловой удар у хозяев опасным не получился.

84' ГРАБАРА!!! Кайринен от углового флага навесил на Крейчи, который головой с двенадцати метров пробил в левый угол. Грабара в отчаянном прыжке сумел отбить мяч.

83' Сумеет ли кто-то за оставшиеся десять с небольшим минут до конца второго тайма склонить чащу весов в свою сторону? Обе команды заиграли активнее.

82' Лерагес с двадцати одного метра пробил левее ворот.

80' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

БИРМАНЧЕВИЧ!!! Бирманчевич слева ворвался в штрафную площадь и с угла вратарской в борьбе с соперниками смог пробить под Грабарой.

80' Олатунджи справа дошёл до штрафной площади и с линии низом пробил левее ворот.

79' Замена в составе "Спарты": вместо Томаша Виснера на поле вышел Ян Мейдр.

78' Олатунджи справа убежал один на один с голкипером, стал смещаться в центр, обыгрывая Грабару и прокинул под ним мяч. А вот оббежать Камиля Виктору не удалось.

77' 18 109 болельщиков сегодня наблюдают за футболом матча Лиги чемпионов в Праге.

76' Замена в составе "Копенгагена": вместо Джордана Ларссона на поле вышел Виктор Классен.

74' Арбитр отправил игроков попить воды к скамейкам запасных. Жарко сегодня в Праге, и требуется дополнительная пауза в матче.

73' Замена в составе "Спарты": вместо Лукаша Гараслина на поле вышел Виктор Олатунджи.

72' Виснер бил по воротам головой из офсайда.

71' Гости разыграли угловой удар и продолжили комбинировать на фланге. Эльюнусси получил мяч в центре, но пробить по воротам издали ему не дали.

70' Прострел Акури слева к воротам заблокировал Витик.

69' Сёренсен в центре поля грубо подкатился под Ларссона и получил жёлтую карточку.

68' Грабара вышел на перехват после навеса слева, а в него врезался Бирманчевич. Так против голкипера играть нельзя.

67' Меньше получаса остаётся у "Спарты", чтобы перевести матч в овертайм. В то, что чехи забьют лва раза, верится с трудом.

66' Бирманчевич исполнил перевод налево на Гараслина, у которого удар с лёта не получился сильным. У ближней штанги мяч поймал Грабара.

64' Виснер у чужой штрафной площади прихватил руками Фалька.

63' Акури слева сместился в центр, но точную передачу на Ларссона исполнить не смог.

62' "Копенгаген" старается держать мяч в центре поля.

60' Кайринен у штрафной площади сыграл на подборе и с двадцати метров пробил в сантиметрах над перекладиной.

59' После просмотра серии повторов Гозубуик гол отменил, зафиксировав фол со стороны Крейчи.

58' ВАР долго разбирает эпизод с голом. В борьбе с Крейчи на газоне оказался Бойлесен. Был ли фол?

56' Бирманчевич от углового флага навесил на Крейчи, который головой пробил в правую "девятку". Но...

56' Замена в составе "Копенгагена": вместо Дениса Вавро на поле вышел Николай Бойлесен.

55' Бирманчевич на чужой половине поля опасно прыгнул в ноги Диксу и получил жёлтую карточку.

55' Хозяева разыграли угловой удар и не смогли доставить мяч к воротам. Пришлось под давлением соперников отходить на свою половину поля.

54' Бирманчевич справа смело пошёл к воротам и низом пробил в дальний угол. Грабара успел сложиться и отбить мяч.

54' Бирманчевич справа прострелил к воротам. Защита датчан сыграла надёжно, и мяч вынесен к центральному кругу.

53' Гонсалвеш от углового флага навесил на Лерагера, которому головой не удалось направить мяч в сторону ворот.

53' Гонсалвеш с двадцати трёх метров пробил выше ворот.

52' Прострел Витика справа в штрафную площадь заблокировал Соренсен.

51' Виснер в центре поля сзади ударил по ногам Акури и получил жёлтую карточку.

50' Ларссон справа ворвался в штрафную площадь и пробил по воротам. Виндаль-Йенсен успел сложиться и отбить мяч.

49' Быструю контратаку разогнали гости. Акури слева прошёл вперёд и прострелил в штрафную площадь. Все попытки ударов чешская защита заблокировала.

48' Чехи второй тайм начали с контроля мяча в центре поля. гостям пока не удаётся даже на перехвате сыграть.

47' В перерыве в составе "Спарты" произошла замена: вместо Филипа Панака на поле вышел Мартин Витик.