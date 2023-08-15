Тур: 3. Стадион: Эпет Арена. Главный судья: Гозубуик Сердар
3:3
В ожидании пенальти
0'
0:1
1' ГолЛарссон Джордан
36' Желтая карточкаФальк Расмус
42' Желтая карточкаЭльюнусси Мохамед
48' Желтая карточкаВиснер Томаш
54' Желтая карточкаБирманчевич Велько
56' Undefined phrase: football_event_Крейчи Ладислав
68' Желтая карточкаСёренсен Асгер
1:1
80' ГолБирманчевич Велько
2:1
105' ГолЛяци Казим
2:2
105' ГолКлассон Виктор
3:2
107' ГолОлатунджи Виктор
3:3
112' ГолКлассон Виктор
114' Желтая карточкаАчури Мохамед Элиас
Ход матча
1'
36'
48'
56'
68'
77'
80'
105'
2:1
105'
2:2
107'
3:2
112'
114'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
8 Удары по воротам 4
-
14 Удары в створ 6
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
6 Замены 5
-
573 Количество передач 617
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
7.50 Точный счет – 1:1
-
-
-
-
1.55 Фора (0) на «Спарту»
27
Панак
Филип
28
Виснер
Томаш
9
Кухта
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Панак ФилипЗащитник
- Защитник
-
28 Виснер ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Кухта ЯнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ворел ВойтехВратарь
- Защитник
-
32 Рынеш МатейЗащитник
-
41 Витик МартинЗащитник
- Полузащитник
-
10 Карабец АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мейдр ЯнПолузащитник
-
20 Ляци КазимПолузащитник
-
21 Пешек ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
39 Сейк ВацлавНападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Спарта Прага
Копенгаген
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
3
Среднее время на гол
180
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
90
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляци Казим
|1
|0.5
|Бирманчевич Велько
|1
|0.5
|Олатунджи Виктор
|1
|0.5
|Зелены Ярослав
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Джордан
|3
|0.75
|Оскарссон Орри
|3
|0.75
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0.25
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0.25
|Фальк Расмус
|1
|0.25
|Классон Виктор
|1
|0.25
|Вавро Денис
|0
|0
Карточки
Спарта Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зелены Ярослав
|1
|0
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Кухта Ян
|1
|0
|Крейчи Ладислав II
|1
|0
|Виснер Томаш
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальк Расмус
|2
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Йелерт Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Спарта Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
6
Спарта Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Копенгаген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
6
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
63%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Прага
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Яблонец - Спарта Прага 1:5 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Спарта Прага - Пардубице 5:2 Фастав Злин - Спарта Прага 0:1
Спарта Прага - Сигма Оломоуц 2:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Чукарички - Спарта Прага 1:1 Динамо Загреб - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Височина Йиглава 1:2 Спарта Прага - Виктория Пльзень 0:1 Словацко - Спарта Прага 0:0 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 3:2 Сигма Оломоуц - Спарта Прага 0:1 Спарта Прага - Славия Прага 0:2 Слован Либерец - Спарта Прага 1:3 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:1 Словацко - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Славия Прага 3:3 Пардубице - Спарта Прага 0:2
Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3
Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - Копенгаген 0:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - Копенгаген 0:0
Результаты матчей
Спарта Прага
Копенгаген
Точный счет
0:0
1 раз 50%
6:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
6:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Спарта Прага
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|3 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Олимпия Любляна
|Доффо Агустин
|3