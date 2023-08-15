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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Спарта Прага
3:3
В ожидании пенальти
Копенгаген
0'
0:1
1' Гол
Ларссон Джордан
36' Желтая карточка
Фальк Расмус
42' Желтая карточка
Эльюнусси Мохамед
48' Желтая карточка
Виснер Томаш
54' Желтая карточка
Бирманчевич Велько
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Крейчи Ладислав
68' Желтая карточка
Сёренсен Асгер
1:1
80' Гол
Бирманчевич Велько
2:1
105' Гол
Ляци Казим
2:2
105' Гол
Классон Виктор
3:2
107' Гол
Олатунджи Виктор
3:3
112' Гол
Классон Виктор
114' Желтая карточка
Ачури Мохамед Элиас

Ход матча

1'
0:1
Ларссон Джордан
(Ачури Мохамед Элиас)
36'
 
Фальк Расмус
42'
 
Эльюнусси Мохамед
46'
Витик Мартин
Панак Филип
 
48'
Виснер Томаш
 
54'
Бирманчевич Велько
 
55'
 
Бойлесен Николай
Вавро Денис
56'
Крейчи Ладислав
 
68'
Сёренсен Асгер
 
72'
Олатунджи Виктор
Гараслин Лукаш
 
74'
 
Классон Виктор
Ларссон Джордан
77'
Мейдр Ян
Виснер Томаш
 
80'
Бирманчевич Велько
(Зелены Ярослав)
1:1
84'
 
Клем Виллиам
Гонсалвеш Диогу
89'
Ляци Казим
Садилек Лукаш
 
94'
Пешек Якуб
Бирманчевич Велько
 
94'
Минчев Мартин
Кухта Ян
 
105'
Ляци Казим
2:1
105'
2:2
Классон Виктор
107'
Олатунджи Виктор
3:2
108'
 
Оскарссон Орри
Фальк Расмус
108'
 
Бардгджи Руни
Эльюнусси Мохамед
112'
3:3
Классон Виктор
(Соренсен Кристиан I)
114'
 
Ачури Мохамед Элиас

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 8 Удары по воротам 4
  • 14 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 5
  • 573 Количество передач 617
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 131
Спарта Прага 64.1% (84)
X 22.1% (29)
Копенгаген 13.7% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спарта Прага
Ничья
Копенгаген
6.10
3.30
9.80
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Виндаль-Йенсен
Петер
25
Сёренсен
Асгер
27
Панак
Филип
37
Крейчи
Ладислав
II
28
Виснер
Томаш
18
Садилек
Лукаш
6
Кайринен
Каан
30
Зелены
Ярослав
14
Бирманчевич
Велько
9
Кухта
Ян
22
Гараслин
Лукаш
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
6
Соренсен
Кристиан
I
2
Дикс
Кевин
9
Гонсалвеш
Диогу
33
Фальк
Расмус
12
Лерагер
Лукас
30
Ачури
Мохамед
Элиас
25
Ларссон
Джордан
10
Эльюнусси
Мохамед
Спарта Прага
3-4-3
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Спарта Прага
Копенгаген

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧ
0:0
ЛЕ
0:3
ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
3

Среднее время на гол

180
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
90

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляци Казим 1 0.5
Бирманчевич Велько 1 0.5
Олатунджи Виктор 1 0.5
Зелены Ярослав 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Джордан 3 0.75
Оскарссон Орри 3 0.75
Гонсалвеш Диогу 1 0.25
Ачури Мохамед Элиас 1 0.25
Фальк Расмус 1 0.25
Классон Виктор 1 0.25
Вавро Денис 0 0

Карточки

Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зелены Ярослав 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Кухта Ян 1 0
Крейчи Ладислав II 1 0
Виснер Томаш 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальк Расмус 2 0
Лерагер Лукас 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Вавро Денис 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Йелерт Элиас 1 0

Результаты матчей

Спарта Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Спарта Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
6
Спарта Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Копенгаген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
6

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
63%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Прага
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Яблонец - Спарта Прага 1:5 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Спарта Прага - Пардубице 5:2 Фастав Злин - Спарта Прага 0:1
Спарта Прага - Сигма Оломоуц 2:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Чукарички - Спарта Прага 1:1 Динамо Загреб - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Височина Йиглава 1:2 Спарта Прага - Виктория Пльзень 0:1 Словацко - Спарта Прага 0:0 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 3:2 Сигма Оломоуц - Спарта Прага 0:1 Спарта Прага - Славия Прага 0:2 Слован Либерец - Спарта Прага 1:3 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:1 Словацко - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Славия Прага 3:3 Пардубице - Спарта Прага 0:2
Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3
Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - Копенгаген 0:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - Копенгаген 0:0

Результаты матчей

Спарта Прага
Копенгаген

Точный счет

0:0
1 раз 50%
6:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
6:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Спарта Прага
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
ПСВ Де Йонг Люк 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Доффо Агустин 3
Весь список
  • Дополнительное время
  • Перерыв
    Перерыв! "Спарта" (Прага, Чехия) - "Копенгаген" (Дания) - 3:3.
  • Угловой
    120'
    Ляци от углового флага навесил к дальней штанге, откуда мяч кулаком выбил Грабара.
  • 120'
    Бардгджи по центру не смог сделать точный пас в штрафную площадь на ход Оскарссону.
  • 120'
    Удар Классона с двадцати двух метров заблокировал Сёренсен.
  • Дополнительное время
    120'
    2 минуты добавил Гозубуик.
  • 120'
    Акури и Ляци в центре поля потолкались. Арбитр жёлтых карточек давать не стал, так ка Акури пришлось бы удалять.
  • 119'
    Оскарссон слева убежал вперёд, вошёл в штрафную площадь, но не смог сделать точный пас в центр на набегавшего Бардгджи.
  • 118'
    Мейдр справа навесил к дальней штанге. Зелены смог ногой переправить мяч к воротам, но партнёров в нужной зоне не оказалось.
  • 116'
    Зелены слева прокинул мяч себе на ход слишком сильно. Сфера досталась Грабаре.
  • 115'
    Прострел Мейдра справа к воротам перехватил Соренсен.
  • Желтая карточка
    114'
    Акури агрессивно сыграл у чужой штрафной площади и получил жёлтую карточку.
  • 2 гола - дубль!
    112'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    3:3!!!
    КЛАССОН!!! Соренсен слева со штрафного навесил на Классона, который головой с одиннадцати метров точно пробил в правый угол.
  • 112'
    Удар Пешека справа из пределов штрафной площади получился точно в Грабару.
  • 111'
    После навеса слева Йелерт головой пробил выше перекладины.
  • Замена
    110'
    Замена в составе "Копенгагена": вместо Расмуса Фалька на поле вышел Орри Оскарссон.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Замена
      109'
      Замена в составе "Копенгагена": вместо Мохамеда Эльюнусси на поле вышел Руни Бардгджи.
    • Описание гола
      107'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      3:2!!!
      ОЛАТУНДЖИ!!! После навеса справа Минчев головой направил мяч в правую штангу, а первым на добивание поспел Олатунджи.
    • 107'
      Файер прилетел на газон около скамеек запасных. Арбитр остановил встречу для устранения безобразия.
    • Свисток
      106'
      Второй дополнительный тайм стартовал!
    • Перерыв
      Перерыв! "Спарта" (Прага, Чехия) - "Копенгаген" (Дания) - 2:2.
    • Описание гола
      105'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:2!!!
      КЛАССОН!!! Аут исполнили гости. Мяч был доставлен к воротам, где Классон лёжа на газоне смог протолкнуть сферу в правый угол.
    • 105'
      Бойлесен смог выбить мяч у рвавшегося справа к воротам Олатунджи.
    • Дополнительное время
      105'
      2 минуты добавил Гозубуик.
    • Описание гола
      104'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:1!!!
      ЛЯЦИ!!! Ляци со штрафного прямым ударом направил мяч точно в правую "девятку". Грабара в прыжке мяч достать не смог.
    • Фол, нарушение
      104'
      А вот Бойлесен сбил Олатунджи перед штрафной площадью. Двадцать четыре метра до ворот.
    • Фол, нарушение
      103'
      Олатунджи в чужой штрафной площади сбил Бойлесена.
    • Офсайд
      103'
      Соренсен слева навесил к воротам, где Классен сыграл на опережение, но головой пробил выше ворот. Арбитры зафиксировали офсайд у Виктора.
    • Угловой
      102'
      Соренсен от углового флага навесил в центр штрафной площади, где Дикс в высоком прыжке смог только чиркнуть головой по мячу.
    • 101'
      Удар Минчева справа с семнадцати метров заблокировал Дикс.
    • Фол, нарушение
      100'
      Сёренсен в центральном круге завалил на газон Лерагера.
    • 99'
      Чехи в овертайме пока выглядят лучше, атакуют больше, но до опасных ударов по воротам дело не доходит. гости даже контратак пока не организовывали.
    • 98'
      Следующий навес Мейдра справа последовал в центр штрафной площади, где Пешек не смог выиграть борьбу вверху у соперников.
    • 97'
      Мейдр справа навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
    • Замена
      96'
      Замена в составе "Спарты": вместо Велько Бирманчевича на поле вышел Якуб Пешек.
    • Замена
      95'
      Замена в составе "Спарты": вместо Яна Кухты на поле вышел Мартин Минчев.
    • 94'
      Заброс Кайринена налево вперёд на Зелены получился слишком сильным. Мяч улетел за пределы поля.
    • 93'
      Кайринен сделал заброс в штрафную площадь на Бирманчевича, но того опередил Дикс и сумел откинуть мяч на Грабару.
    • 92'
      Длинный заброс УКрейчи вперёд на Олатунджи соперники перехватили.
    • Свисток
      91'
      Первый дополнительный тайм стартовал!
    • Второй тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Спарта" (Прага, Чехия) - "Копенгаген" (Дания) - 1:1.
    • Угловой
      90'
      Слоренсен от углового флага навесил на Дикса, который головой пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      90'
      Кухта у чужой штрафной площади нарушил правила.
    • 90'
      Акури слева прорвался в чужую штрафную площадь, но ударом по воротам свой рейд соперники завершить ему не дали.
    • 90'
      Датчане на чужой половине поля тоже действуют очень осторожно. Любая ошибка может стать роковой в эти иминуты.
    • 90'
      Ляци справа навесил к воротам, но никто из партнёров до мяча не дотянулся.
    • 90'
      Кайринен заброс по левому флангу вперёд исполнил слишком сильно. Зеоены не смог поймать мяч на ногу.
    • Фол, нарушение
      90'
      Дикс на чужой половине поля ударил сзади по ногам Бирманчевича.
    • 90'
      "Спарта" контролирует мяч в центре поля с медленным продвижением вперёд.
    • Дополнительное время
      90'
      8 минут добавил Гозубуик во втором тайме.
    • Замена
      90'
      Замена в составе "Спарты": вместо Лукаша Садилека на поле вышел Казим Ляци.
    • Жёлтая и сразу красная
      89'
      А через небольшую паузу Гозубуик снова подбежал к скамейке запасных "Спарты" и показал вторую жёлтую карточку, удалив игрока.
    • Желтая карточка
      88'
      Кому-то из запасных игроков "Спарты" арбитр показал жёлтую карточку.
    • 87'
      Йелерт справа пронёсся вперёд и прострелил в центр штрафной площади. Хозяева мяч выбили.
    • Замена
      86'
      Замена в составе "Копенгагена": вместо Диогу Гонсалвеша на поле вышел Виллиам Клем.
    • Угловой
      85'
      Следующий угловой удар у хозяев опасным не получился.
    • Угловой
      84'
      ГРАБАРА!!! Кайринен от углового флага навесил на Крейчи, который головой с двенадцати метров пробил в левый угол. Грабара в отчаянном прыжке сумел отбить мяч.
    • 83'
      Сумеет ли кто-то за оставшиеся десять с небольшим минут до конца второго тайма склонить чащу весов в свою сторону? Обе команды заиграли активнее.
    • 82'
      Лерагес с двадцати одного метра пробил левее ворот.
    • Описание гола
      80'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      БИРМАНЧЕВИЧ!!! Бирманчевич слева ворвался в штрафную площадь и с угла вратарской в борьбе с соперниками смог пробить под Грабарой.
    • 80'
      Олатунджи справа дошёл до штрафной площади и с линии низом пробил левее ворот.
    • Замена
      79'
      Замена в составе "Спарты": вместо Томаша Виснера на поле вышел Ян Мейдр.
    • Опасный момент
      78'
      Олатунджи справа убежал один на один с голкипером, стал смещаться в центр, обыгрывая Грабару и прокинул под ним мяч. А вот оббежать Камиля Виктору не удалось.
    • 77'
      18 109 болельщиков сегодня наблюдают за футболом матча Лиги чемпионов в Праге.
    • Замена
      76'
      Замена в составе "Копенгагена": вместо Джордана Ларссона на поле вышел Виктор Классен.
    • 74'
      Арбитр отправил игроков попить воды к скамейкам запасных. Жарко сегодня в Праге, и требуется дополнительная пауза в матче.
    • Замена
      73'
      Замена в составе "Спарты": вместо Лукаша Гараслина на поле вышел Виктор Олатунджи.
    • Офсайд
      72'
      Виснер бил по воротам головой из офсайда.
    • Угловой
      71'
      Гости разыграли угловой удар и продолжили комбинировать на фланге. Эльюнусси получил мяч в центре, но пробить по воротам издали ему не дали.
    • 70'
      Прострел Акури слева к воротам заблокировал Витик.
    • Желтая карточка
      69'
      Сёренсен в центре поля грубо подкатился под Ларссона и получил жёлтую карточку.
    • Фол, нарушение
      68'
      Грабара вышел на перехват после навеса слева, а в него врезался Бирманчевич. Так против голкипера играть нельзя.
    • 67'
      Меньше получаса остаётся у "Спарты", чтобы перевести матч в овертайм. В то, что чехи забьют лва раза, верится с трудом.
    • 66'
      Бирманчевич исполнил перевод налево на Гараслина, у которого удар с лёта не получился сильным. У ближней штанги мяч поймал Грабара.
    • Фол, нарушение
      64'
      Виснер у чужой штрафной площади прихватил руками Фалька.
    • 63'
      Акури слева сместился в центр, но точную передачу на Ларссона исполнить не смог.
    • 62'
      "Копенгаген" старается держать мяч в центре поля.
    • Опасный момент
      60'
      Кайринен у штрафной площади сыграл на подборе и с двадцати метров пробил в сантиметрах над перекладиной.
    • 59'
      После просмотра серии повторов Гозубуик гол отменил, зафиксировав фол со стороны Крейчи.
    • Видеоповтор
      58'
      ВАР долго разбирает эпизод с голом. В борьбе с Крейчи на газоне оказался Бойлесен. Был ли фол?
    • Угловой
      56'
      Бирманчевич от углового флага навесил на Крейчи, который головой пробил в правую "девятку". Но...
    • Замена
      56'
      Замена в составе "Копенгагена": вместо Дениса Вавро на поле вышел Николай Бойлесен.
    • Желтая карточка
      55'
      Бирманчевич на чужой половине поля опасно прыгнул в ноги Диксу и получил жёлтую карточку.
    • 55'
      Хозяева разыграли угловой удар и не смогли доставить мяч к воротам. Пришлось под давлением соперников отходить на свою половину поля.
    • Опасный момент
      54'
      Бирманчевич справа смело пошёл к воротам и низом пробил в дальний угол. Грабара успел сложиться и отбить мяч.
    • 54'
      Бирманчевич справа прострелил к воротам. Защита датчан сыграла надёжно, и мяч вынесен к центральному кругу.
    • Угловой
      53'
      Гонсалвеш от углового флага навесил на Лерагера, которому головой не удалось направить мяч в сторону ворот.
    • 53'
      Гонсалвеш с двадцати трёх метров пробил выше ворот.
    • 52'
      Прострел Витика справа в штрафную площадь заблокировал Соренсен.
    • Желтая карточка
      51'
      Виснер в центре поля сзади ударил по ногам Акури и получил жёлтую карточку.
    • Опасный момент
      50'
      Ларссон справа ворвался в штрафную площадь и пробил по воротам. Виндаль-Йенсен успел сложиться и отбить мяч.
    • 49'
      Быструю контратаку разогнали гости. Акури слева прошёл вперёд и прострелил в штрафную площадь. Все попытки ударов чешская защита заблокировала.
    • 48'
      Чехи второй тайм начали с контроля мяча в центре поля. гостям пока не удаётся даже на перехвате сыграть.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Спарты" произошла замена: вместо Филипа Панака на поле вышел Мартин Витик.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Праге!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Спарта" (Прага, Чехия) - "Копенгаген" (Дания) - 0:1.
    • Офсайд
      45'
      Гараслин слева забежал в офсайд.
    • 45'
      Гараслин слева прокинул мяч между соперниками и оказался в штрафной площади. Лукаш прострелил в центр, где Кухта не смог нанести акцентированный удар в касание.
    • Угловой
      45'
      Кайринен от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда гости мяч выбили.
    • Дополнительное время
      45'
      4 минуты добавил Гозубуик в первом тайме.
    • Опасный момент
      45'
      Кухта слева вывел к воротам Садилека, удар которого Грабара отразил.
    • 44'
      Во второй половине тайма датчане считанное количество раз оказывались с мячом на чужой половине поля. Гости грамотно обороняются.
    • Желтая карточка
      42'
      Эльюнусси у центрального круга ударил по ногам Кухту и получил жёлтую карточку.
    • Фол, нарушение
      41'
      Кайринен у центрального круга сбил Гонсалвеша.
    • 40'
      Хозяевам Грабару пробить не удаётся. Первый тайм подходит к концу. На исправление ситуации чехам остаётся один тайм. Напомню, три уже почти позади.
    • Угловой
      38'
      Бирманчевич от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда гости мяч выбили.
    • Желтая карточка
      37'
      Фальк у центрального круга ударил по ногам Бирманчевича и получил жёлтую карточку.
    • 36'
      Кухта справа с двадцати семи метров пробил по центру ворот. Грабара мяч поймал.
    • Опасный момент
      35'
      Гараслин слева ушёл от соперника, вошёл в штрафную площадь и сильно пробил в ближний угол. Грабара и в этой ситуации смог спасти ворота датчан.
    • 34'
      Зелены по левому флангу прорвался вперёд, но пройти двух соперников перед штрафной площадью не смог.
    • 32'
      Удар Ларссона слева из пределов штрафной площади заблокировал Сёренсен.
    • Угловой
      31'
      Гости разыграли угловой. Дальний удар Йелерта точным не получился.
    • Опасный момент
      30'
      Партнёры вывели справа один на один с голкипером Гонсалвеша, который сильно пробил точно в Виндаль-Йенсена.
    • 29'
      До конца второго тайма ещё более часа играть, но чехи уж как-то слишком подолгу катают мяч на своей половине поля. Всё-таки для выхода в следующий раунд им нужно забивать два раза, а они за прошедшие два часа ещё не поражали ворота скандинавов.
    • 27'
      Арбитр отправил игроков к скамейкам запасных попить воды. Пауза в матче.
    • Фол, нарушение
      26'
      Акури в центральном круге ударил по ноге Садилека.
    • 25'
      Удар Кухты справа с четырнадцати метров соперники заблокировали.
    • 24'
      Заброс Эльюнусси справа в штрафную площадь получился безадресным. Партнёры вперёд на обострение не побежали.
    • 22'
      Хозяева продолжают уверенно контролировать мяч на чужой половине поля.
    • Угловой
      21'
      Бирманчевич от углового флага навесил к дальней штанге, откуда Садилек ногой пробил в Грабару.
    • Опасный момент
      20'
      Гараслин в центрального круга сыграл на перехвате, продвинулся вперёд и с восемнадцати метров пробил рядом с левой штангой.
    • 19'
      Гости сделали серию длинных забросов вперёд, но каждый раз мяч без борьбы доставался соперникам.
    • 18'
      Выпады датчан вперёд после активного начала встречи становятся всё реже. Преимущество хозяев растёт по статистическим показателям, но это не прибавляет опасных моментов у ворот.
    • 16'
      Гараслин с двадцати трёх метров с разворота пробил выше ворот.
    • 15'
      Акури слева убежал в отрыв, но с острого угла пробил в сетку ворот с внешней строны.
    • 14'
      Датчане стараются плотно играть в обороне и сдерживают натиск хозяев.
    • 13'
      Подачу хозяева справа в центр штрафной площади прервал Вавро.
    • 12'
      Матч постепенно набирает ход. Быстрый гол гостей немного надломил чехов в начале встречи, но уже к десятой минуте игра подравнялась.
    • 10'
      "Спарта" постепенно отодвигает игру от своих ворот и старается доминировать в центре поля.
    • Травма, повреждение
      9'
      В столкновении с Кухтой Грабара получил повреждение. Медики оказывают помощь голкиперу.
    • Опасный момент
      8'
      После подачи справа Крейчи головой пробил в правый угол. Грабара сумел в прыжке отбить мяч, а Кухте на добивании помешал сыграть Вавро.
    • 7'
      Акури по центру не смог проскочить к штрафной площади между двух соперников.
    • 6'
      "Копенгаген" продолжает активно действовать на чужой половине поля. Гости в начале встречи имеют заметное преимущество.
    • 4'
      Ларссон справа прострелил к воротам. Виндаль-Йенсен распластался на газоне и забрал мяч руками.
    • 3'
      "Спарта" играет в бордовых футболках и белых трусах, "Копенгаген" - в белых футболках и синих трусах.
    • Описание гола
      1'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ЛАРССОН!!! Первая же атака гостей в матче стала результативной. Акури слева сделал пас в центр, Гонсалвеш пропустил мяч на Ларссона, который с линии штрафной площади пробил по воротам. Получился небольшой рикошет от защитника и Виндаль-Йенсен не сумел переложиться.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Эпет Арене"!