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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Спарта Прага
 
Позже
ФК Копенгаген
Прогнозы 49
Спарта Прага 71.4% (35)
X 18.4% (9)
ФК Копенгаген 10.2% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Спарта Прага
Ничья
ФК Копенгаген
2.26
3.50
3.45
Все Коэффициенты

История личных встреч

Спарта Прага
ФК Копенгаген

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧ
0:0
ЛЕ
0:3
ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
3

Среднее время на гол

180
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
90

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ФК Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оскарссон Орри 3 1
Ларссон Джордан 2 0.67
Гонсалвеш Диогу 1 0.33
Фальк Расмус 1 0.33
Mendes Elias2 1 0.33
Вавро Денис 0 0

Карточки

Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зелены Ярослав 1 0
Кухта Ян 1 0
Крейчи Ладислав II 1 0
ФК Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальк Расмус 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Вавро Денис 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Йелерт Элиас 1 0

Результаты матчей

Спарта Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ФК Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Спарта Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФК Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
6
Спарта Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФК Копенгаген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
6

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
63%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Прага
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Яблонец - Спарта Прага 1:5 ФК Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Спарта Прага - Пардубице 5:2 Фастав Злин - Спарта Прага 0:1
Спарта Прага - Сигма Оломоуц 2:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Чукарички - Спарта Прага 1:1 Динамо Загреб - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Височина Йиглава 1:2 Спарта Прага - Виктория Пльзень 0:1 Словацко - Спарта Прага 0:0 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 3:2 Сигма Оломоуц - Спарта Прага 0:1 Спарта Прага - Славия Прага 0:2 Слован Либерец - Спарта Прага 1:3 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:1 Словацко - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Славия Прага 3:3 Пардубице - Спарта Прага 0:2
ФК Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ФК Копенгаген - Оденсе 2:1 ФК Копенгаген - Спарта Прага 0:0 ФК Копенгаген - Раннерс 4:0 ФК Копенгаген - Брейдаблик 6:3
Вайле - ФК Копенгаген 2:3 Брейдаблик - ФК Копенгаген 0:2 Люнгбю - ФК Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Шальке 04 2:0 ФК Копенгаген - Силькеборг 2:1 ФК Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - ФК Копенгаген 1:2 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - ФК Копенгаген 0:1 Брондбю - ФК Копенгаген 1:3 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 ФК Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0

Результаты матчей

Спарта Прага
ФК Копенгаген

Точный счет

0:0
1 раз 50%
6:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
6:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Спарта Прага
ФК Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 4 (1)
Олимпия Любляна Элшник Тими 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спарта Прага - ФК Копенгаген от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 августа 2023, осталось 2 дня 10 часов 48 минут.

    Главный судья: Гозубуик Сердар

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  • 23 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 49
    Спарта Прага 71.4% (35)
    X 18.4% (9)
    ФК Копенгаген 10.2% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спарта Прага
    Ничья
    ФК Копенгаген
    2.26
    3.50
    3.45
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Спарта Прага - ФК Копенгаген онлайн

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    Прогнозы на матч Спарта Прага - ФК Копенгаген

    Исход игры
    Спарта Прага
    71.4% (35)
    Ничья
    18.4% (9)
    ФК Копенгаген
    10.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.27% (23)
    Меньше
    47.73% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (28)
    Нет
    36.36% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Спарта Прага
    40.8% (20)
    1:0 Спарта Прага
    18.4% (9)
    1:1 Ничья
    10.2% (5)
    2:0 Спарта Прага
    8.2% (4)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
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    Спарта Прага
    ФК Копенгаген
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