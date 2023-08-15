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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Серветт
1:1
Второй тайм: 59'
Рейнджерс
0'
11' Желтая карточка
Ондуа Гаэль
1:0
22' Гол
Кутеса Дерек
1:1
50' Гол
Тавернье Джеймс

Ход матча

11'
Ондуа Гаэль
 
22'
Кутеса Дерек
(Гийемено Джереми)
1:0
50'
1:1
Тавернье Джеймс
(Баришич Борна)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 113
Серветт 12.4% (14)
X 42.5% (48)
Рейнджерс 45.1% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Рейнджерс
3.20
3.85
6.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Малл
Джоэл
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
21
Гийемено
Джереми
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
17
Кутеса
Дерек
27
Кривелли
Энцо
29
Бедья
Крис
1
Батлэнд
Джек
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
5
Сауттар
Джон
31
Баришич
Борна
15
Сифуэнтес
Хосе
8
Джек
Райан
13
Кантуэлл
Тодд
43
Раскин
Николас
99
Перейра
Данило
II
19
Сима
Абдалла
Серветт
4-4-2
Рейнджерс
4-3-3

История личных встреч

Серветт
Рейнджерс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 2 (1) 0.5
Руй Стив 1 0.25
Кутеса Дерек 1 0.25
Конья Тимоте 1 0.25
Антунес Алексис 0 0
Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дессерс Сириль 1 0.5
Тавернье Джеймс 1 (1) 0.5
Баришич Борна 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 3 1
Кривелли Энцо 0 1
Бедья Крис 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Руй Стив 1 0
Кутеса Дерек 1 0
Конья Тимоте 1 0
Гийемено Джереми 1 0
Севрен Йоан 1 0
Антунес Алексис 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сауттар Джон 1 0
Кантуэлл Тодд 1 0

Результаты матчей

Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рейнджерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Рейнджерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
2
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Рейнджерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2
Серветт - Цюрих 2:2 Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Люцерн - Серветт 0:1 Серветт - Базель 3:3 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0
Рейнджерс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рейнджерс - Ливингстон 4:0 Рейнджерс - Серветт 2:1 Килмарнок - Рейнджерс 1:0 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2
Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:3 Рейнджерс - Хартс 2:2 Хиберниан - Рейнджерс 1:3 Рейнджерс - Селтик 3:0 Рейнджерс - Абердин 1:0 Рейнджерс - Селтик 0:1 Абердин - Рейнджерс 2:0 Рейнджерс - Сент-Миррен 5:2 Селтик - Рейнджерс 3:2 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 2:4 Рейнджерс - Райт Роверс 3:0 Хиберниан - Рейнджерс 1:4

Результаты матчей

Серветт
Рейнджерс

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Серветт
Рейнджерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
ПСВ Де Йонг Люк 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Доффо Агустин 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Баришич Борна сделал результативную передачу.
  • 50'
    Г О О О О Л - Тавернье Джеймс бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Гийемено Джереми сделал результативную передачу.
  • 22'
    Г О О О О Л - Кутеса Дерек бьет в цель!
  • 11'
    Ондуа Гаэль получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
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Прогнозы 113
Серветт 12.4% (14)
X 42.5% (48)
Рейнджерс 45.1% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Рейнджерс
3.20
3.85
6.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Серветт 1:1 Рейнджерс онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Серветт 1:1 Рейнджерс

Исход игры
Серветт
12.4% (14)
Ничья
42.5% (48)
Рейнджерс
45.1% (51)
Тотал 2.5
Больше
42.73% (47)
Меньше
57.27% (63)
Обе команды забьют
Да
82.73% (91)
Нет
17.27% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.9% (44)
1:2 Рейнджерс
26.5% (30)
0:1 Рейнджерс
9.7% (11)
2:1 Серветт
7.1% (8)
1:3 Рейнджерс
2.7% (3)
0:2 Рейнджерс
2.7% (3)
2:2 Ничья
2.7% (3)
2:0 Серветт
2.7% (3)
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