Тур: 3. Стадион: Стад де Женев. Главный судья: Мариани Маурицио
0'
11' Желтая карточкаОндуа Гаэль
1:0
22' ГолКутеса Дерек
1:1
50' ГолТавернье Джеймс
70' Желтая карточкаВуйоз Николя
89' Желтая карточкаКонья Тимоте
90'+8
Ход матча
11'
22'
1:0
50'
1:1
70'
89'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 4
-
9 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
19
Сима
Абдалла
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
-
29 Бедья КрисНападающий
- Запасные игроки
-
40 Обер МарванВратарь
-
44 Бессон ЛеоВратарь
- Защитник
-
12 Калога ИссаЗащитник
-
68 Онгене ЖеромЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Туати ХусейнНападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Сима АбдаллаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Райт КиранВратарь
- Защитник
-
27 Балогун ЛеонЗащитник
-
38 Кинг ЛеонЗащитник
-
44 Дивайн АдамЗащитник
- Полузащитник
-
20 Дауэлл КиранПолузащитник
-
23 Райт СкоттПолузащитник
- Нападающий
-
14 Ламмерс СэмНападающий
-
48 Лайалл АаронНападающий
-
Главный тренер: Бил Майкл
История личных встреч
Серветт
Рейнджерс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|2 (1)
|0.5
|Руй Стив
|1
|0.25
|Кутеса Дерек
|1
|0.25
|Конья Тимоте
|1
|0.25
|Гийемено Джереми
|0
|0
|Антунес Алексис
|0
|0
Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тавернье Джеймс
|2 (1)
|1
|Дессерс Сириль
|1
|0.5
|Баришич Борна
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|3
|1
|Конья Тимоте
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Кривелли Энцо
|0
|1
|Бедья Крис
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Кутеса Дерек
|1
|0
|Гийемено Джереми
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сауттар Джон
|1
|0
|Кантуэлл Тодд
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Рейнджерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Рейнджерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
2
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Рейнджерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
3
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2
Серветт - Цюрих 2:2 Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Люцерн - Серветт 0:1 Серветт - Базель 3:3 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0
Рейнджерс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рейнджерс - Ливингстон 4:0 Рейнджерс - Серветт 2:1 Килмарнок - Рейнджерс 1:0 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2
Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:3 Рейнджерс - Хартс 2:2 Хиберниан - Рейнджерс 1:3 Рейнджерс - Селтик 3:0 Рейнджерс - Абердин 1:0 Рейнджерс - Селтик 0:1 Абердин - Рейнджерс 2:0 Рейнджерс - Сент-Миррен 5:2 Селтик - Рейнджерс 3:2 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 2:4 Рейнджерс - Райт Роверс 3:0 Хиберниан - Рейнджерс 1:4
Результаты матчей
Серветт
Рейнджерс
Точный счет
1:1
2 раза 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Серветт
Рейнджерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
11
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|3 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Олимпия Любляна
|Доффо Агустин
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Серветт 1:1 Рейнджерс
Исход игры
Серветт
12.4% (14)
Ничья
42.5% (48)
Рейнджерс
45.1% (51)
Тотал 2.5
Больше
42.73% (47)
Меньше
57.27% (63)
Обе команды забьют
Да
82.73% (91)
Нет
17.27% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.9% (44)
1:2 Рейнджерс
26.5% (30)
0:1 Рейнджерс
9.7% (11)
2:1 Серветт
7.1% (8)
1:3 Рейнджерс
2.7% (3)
0:2 Рейнджерс
2.7% (3)
2:2 Ничья
2.7% (3)
2:0 Серветт
2.7% (3)
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