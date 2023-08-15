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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Серветт
1:1
Конец матча
Рейнджерс
0'
11' Желтая карточка
Ондуа Гаэль
1:0
22' Гол
Кутеса Дерек
1:1
50' Гол
Тавернье Джеймс
70' Желтая карточка
Вуйоз Николя
89' Желтая карточка
Конья Тимоте
90'+8

Ход матча

11'
Ондуа Гаэль
 
22'
Кутеса Дерек
(Гийемено Джереми)
1:0
50'
1:1
Тавернье Джеймс
(Баришич Борна)
61'
 
Ламмерс Сэм
Сима Абдалла
61'
 
Дессерс Сириль
Перейра Данило
70'
Вуйоз Николя
 
71'
Диба Самба
Ондуа Гаэль
 
71'
Стеванович Мирослав
Кутеса Дерек
 
77'
Фофана Бубакар
Гийемено Джереми
 
77'
Барон Энтони
Мазику Брэдли
 
84'
 
Стерлинг Дюжон
Сифуэнтес Хосе
85'
Роделен Ронни
Бедья Крис
 
89'
Конья Тимоте
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 113
Серветт 12.4% (14)
X 42.5% (48)
Рейнджерс 45.1% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Малл
Джоэл
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
21
Гийемено
Джереми
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
17
Кутеса
Дерек
27
Кривелли
Энцо
29
Бедья
Крис
1
Батлэнд
Джек
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
5
Сауттар
Джон
31
Баришич
Борна
15
Сифуэнтес
Хосе
8
Джек
Райан
13
Кантуэлл
Тодд
43
Раскин
Николас
99
Перейра
Данило
II
19
Сима
Абдалла
Серветт
4-4-2
Рейнджерс
4-3-3

История личных встреч

Серветт
Рейнджерс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 2 (1) 0.5
Руй Стив 1 0.25
Кутеса Дерек 1 0.25
Конья Тимоте 1 0.25
Гийемено Джереми 0 0
Антунес Алексис 0 0
Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тавернье Джеймс 2 (1) 1
Дессерс Сириль 1 0.5
Баришич Борна 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 3 1
Конья Тимоте 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Кривелли Энцо 0 1
Бедья Крис 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Руй Стив 1 0
Кутеса Дерек 1 0
Гийемено Джереми 1 0
Севрен Йоан 1 0
Антунес Алексис 1 0
Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сауттар Джон 1 0
Кантуэлл Тодд 1 0

Результаты матчей

Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Рейнджерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Рейнджерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
2
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Рейнджерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2
Серветт - Цюрих 2:2 Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Люцерн - Серветт 0:1 Серветт - Базель 3:3 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0
Рейнджерс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рейнджерс - Ливингстон 4:0 Рейнджерс - Серветт 2:1 Килмарнок - Рейнджерс 1:0 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2
Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:3 Рейнджерс - Хартс 2:2 Хиберниан - Рейнджерс 1:3 Рейнджерс - Селтик 3:0 Рейнджерс - Абердин 1:0 Рейнджерс - Селтик 0:1 Абердин - Рейнджерс 2:0 Рейнджерс - Сент-Миррен 5:2 Селтик - Рейнджерс 3:2 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 2:4 Рейнджерс - Райт Роверс 3:0 Хиберниан - Рейнджерс 1:4

Результаты матчей

Серветт
Рейнджерс

Точный счет

1:1
2 раза 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Серветт
Рейнджерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
1

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
ПСВ Де Йонг Люк 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Доффо Агустин 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • До матча
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    Прогнозы 113
    Серветт 12.4% (14)
    X 42.5% (48)
    Рейнджерс 45.1% (51)
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    Где смотреть матч Серветт 1:1 Рейнджерс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Серветт 1:1 Рейнджерс

    Исход игры
    Серветт
    12.4% (14)
    Ничья
    42.5% (48)
    Рейнджерс
    45.1% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.73% (47)
    Меньше
    57.27% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    82.73% (91)
    Нет
    17.27% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.9% (44)
    1:2 Рейнджерс
    26.5% (30)
    0:1 Рейнджерс
    9.7% (11)
    2:1 Серветт
    7.1% (8)
    1:3 Рейнджерс
    2.7% (3)
    0:2 Рейнджерс
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    2:0 Серветт
    2.7% (3)
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