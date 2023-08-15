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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Галатасарай
1:0
Второй тайм: 89'
Олимпия Любляна
0'
7' Желтая карточка
Посавец Иван
1:0
25' Гол
Икарди Мауро
29' Желтая карточка
Боэ Саша
31' Желтая карточка
Суалеэ Давид
64' Красная карточка
Торрейра Лукас

Ход матча

7'
 
Посавец Иван
25'
Икарди Мауро
(Йылмаз Барыш)
1:0
29'
Боэ Саша
 
31'
 
Суалеэ Давид
46'
Заха Уилфрид
Актюркоглу Мухаммед
 
46'
Бакамбу Седрик
Мертенс Дрис
 
56'
 
Лукас Педро
Нукич Мустафа
60'
Дервисоглу Халил
Йылмаз Барыш
 
64'
Торрейра Лукас
 
70'
 
Крефл Аляж
Суалеэ Давид
71'
Бардакчи Абдулкерим
Икарди Мауро
 
78'
Оливейра Сержиу
Байрам Эмин
 
78'
 
Бристрич Адмир
Посавец Иван
78'
 
Фадида Саар
Доффо Агустин

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 120
Галатасарай 97.5% (117)
X 1.7% (2)
Олимпия Любляна 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Галатасарай
Ничья
Олимпия Любляна
1.38
6.55
8.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
23
Айхан
Кан
40
Байрам
Эмин
3
Анхелиньо
Хосе
22
Кутлу
Беркан
34
Торрейра
Лукас
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
9
Икарди
Мауро
69
Видовшек
Матевж
2
Силва
Хорхе
14
Ратник
Марцел
16
Мухамедбегович
Ахмет
3
Суалеэ
Давид
34
Доффо
Агустин
6
Караматик
Матео
21
Посавец
Иван
19
Сешлар
Свит
99
Педру
Руй
III
9
Нукич
Мустафа
Галатасарай
4-2-3-1
Олимпия Любляна
5-4-1

История личных встреч

Галатасарай
Олимпия Любляна

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мертенс Дрис 2 0.5
Дервисоглу Халил 2 0.5
Актюркоглу Мухаммед 1 0.25
Икарди Мауро 1 0.25
Бардакчи Абдулкерим 1 0.25
Йылмаз Барыш 0 0
Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элшник Тими 3 0.5
Педру Руй III 2 0.33
Нукич Мустафа 1 0.17
Мухамедбегович Ахмет 1 0.17
Доффо Агустин 0 0
Силва Хорхе 0 0
Сешлар Свит 0 0
Raul Florucz 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торрейра Лукас 0 1
Мертенс Дрис 1 0
Оливейра Сержиу 1 0
Айхан Кан 1 0
Дервисоглу Халил 1 0
Боэ Саша 1 0
Кутлу Беркан 1 0
Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доффо Агустин 3 0
Нукич Мустафа 2 0
Суалеэ Давид 2 0
Посавец Иван 2 0
Мотика Неманья 2 0
Силва Хорхе 1 0
Элшник Тими 1 0
Ратник Марцел 1 0
Якупович Алдин 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Олимпия Любляна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
1
Галатасарай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Олимпия Любляна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

5
4
Галатасарай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Олимпия Любляна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

5
5

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2
Штурм - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Кайсериспор 6:0 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Галатасарай - Адана Демирспор 2:0
Олимпия Любляна
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Олимпия Любляна - Домжале 2:1 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Олимпия Любляна - Лудогорец 2:1 Олимпия Любляна - Рогашка 5:0
Лудогорец - Олимпия Любляна 1:1 Копер - Олимпия Любляна 2:1 ФК Валмиера - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - ФК Валмиера 2:1 Рудар Плевля - Олимпия Любляна 1:4 Приморье - Олимпия Любляна 2:4 Олимпия Любляна - Хайдук 1:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 ТВЛ Электра - Олимпия Любляна 0:4 Олимпия Любляна - Радомлье 3:2 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Домжале - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Радомлье - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Копер 3:2 Олимпия Любляна - Алюминий 2:1

Результаты матчей

Галатасарай
Олимпия Любляна

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:1
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Олимпия Любляна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
2
1
2
2.5

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
ПСВ Де Йонг Люк 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Доффо Агустин 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Суалеэ Давид получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Боэ Саша получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Йылмаз Барыш сделал результативную передачу.
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    Прогнозы 120
    Галатасарай 97.5% (117)
    X 1.7% (2)
    Олимпия Любляна 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Галатасарай
    Ничья
    Олимпия Любляна
    1.38
    6.55
    8.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Галатасарай 1:0 Олимпия Любляна

    Исход игры
    Галатасарай
    97.5% (117)
    Ничья
    1.7% (2)
    Олимпия Любляна
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (50)
    Меньше
    54.55% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    31.82% (35)
    Нет
    68.18% (75)
    Популярный счёт
    2:0 Галатасарай
    38.3% (46)
    2:1 Галатасарай
    17.5% (21)
    3:0 Галатасарай
    12.5% (15)
    1:0 Галатасарай
    10.8% (13)
    3:1 Галатасарай
    8.3% (10)
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