Тур: 3. Стадион: Рэмс Глобал Стадион. Главный судья: Гуида Марко
1:0
Второй тайм: 89'
0'
7' Желтая карточкаПосавец Иван
1:0
25' ГолИкарди Мауро
29' Желтая карточкаБоэ Саша
31' Желтая карточкаСуалеэ Давид
64' Красная карточкаТоррейра Лукас
Ход матча
7'
25'
1:0
29'
31'
64'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
93
Боэ
Саша
23
Айхан
Кан
40
Байрам
Эмин
22
Кутлу
Беркан
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
21
Посавец
Иван
19
Сешлар
Свит
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Боэ СашаЗащитник
-
23 Айхан КанЗащитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
-
22 Кутлу БерканПолузащитник
- Полузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Акгюн ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
-
83 Акман ЭфеПолузащитник
-
14 Заха УилфридНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Посавец ИванПолузащитник
-
19 Сешлар СвитНападающий
-
99 Педру РуйНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Пинтол ДенисВратарь
-
31 Маурисио ЖанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Крефл АляжЗащитник
-
11 Фадида СаарПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Янкович ВаллПолузащитник
- Нападающий
-
37 Лукас ПедроНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Энрикеш Жоау
История личных встреч
Галатасарай
Олимпия Любляна
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мертенс Дрис
|2
|0.5
|Дервисоглу Халил
|2
|0.5
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0.25
|Икарди Мауро
|1
|0.25
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.25
|Йылмаз Барыш
|0
|0
Олимпия Любляна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элшник Тими
|3
|0.5
|Педру Руй III
|2
|0.33
|Нукич Мустафа
|1
|0.17
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0.17
|Доффо Агустин
|0
|0
|Силва Хорхе
|0
|0
|Сешлар Свит
|0
|0
|Raul Florucz
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торрейра Лукас
|0
|1
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Оливейра Сержиу
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Дервисоглу Халил
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
|Кутлу Беркан
|1
|0
Олимпия Любляна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доффо Агустин
|3
|0
|Нукич Мустафа
|2
|0
|Суалеэ Давид
|2
|0
|Посавец Иван
|2
|0
|Мотика Неманья
|2
|0
|Силва Хорхе
|1
|0
|Элшник Тими
|1
|0
|Ратник Марцел
|1
|0
|Якупович Алдин
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Олимпия Любляна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
1
Галатасарай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Олимпия Любляна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
5
4
Галатасарай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Олимпия Любляна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
5
5
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2
Штурм - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Кайсериспор 6:0 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Галатасарай - Адана Демирспор 2:0
Олимпия Любляна
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Олимпия Любляна - Домжале 2:1 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Олимпия Любляна - Лудогорец 2:1 Олимпия Любляна - Рогашка 5:0
Лудогорец - Олимпия Любляна 1:1 Копер - Олимпия Любляна 2:1 ФК Валмиера - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - ФК Валмиера 2:1 Рудар Плевля - Олимпия Любляна 1:4 Приморье - Олимпия Любляна 2:4 Олимпия Любляна - Хайдук 1:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 ТВЛ Электра - Олимпия Любляна 0:4 Олимпия Любляна - Радомлье 3:2 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Домжале - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Радомлье - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Копер 3:2 Олимпия Любляна - Алюминий 2:1
Результаты матчей
Галатасарай
Олимпия Любляна
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:1
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Олимпия Любляна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
32
12
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|3 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Олимпия Любляна
|Доффо Агустин
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Галатасарай 1:0 Олимпия Любляна
Исход игры
Галатасарай
97.5% (117)
Ничья
1.7% (2)
Олимпия Любляна
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (50)
Меньше
54.55% (60)
Обе команды забьют
Да
31.82% (35)
Нет
68.18% (75)
Популярный счёт
2:0 Галатасарай
38.3% (46)
2:1 Галатасарай
17.5% (21)
3:0 Галатасарай
12.5% (15)
1:0 Галатасарай
10.8% (13)
3:1 Галатасарай
8.3% (10)
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