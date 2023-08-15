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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Дабанович Никола
Молде
2:0
Итог доп. времени
Клаксвик
0'
1:0
18' Гол
Эриксен Кристиан I
64' Желтая карточка
Касси Люк
86' Желтая карточка
Эриксен Кристиан I
101' Желтая карточка
Кнутсон Эрлинг
103' Желтая карточка
Ватнсдаль Хейни
107' Желтая карточка
Хауган Эйрик
2:0
112' Гол
Линнес Мартин
115' Желтая карточка
Форрен Вегард

Ход матча

18'
Эриксен Кристиан I
(Эйкрем Магнус)
1:0
46'
 
Да Силва Патрик
Кронберг Клаес
64'
 
Касси Люк
69'
Бериша Ветон
Эйкрем Магнус
 
79'
 
Миккельсен Мадс
Павлович Дени
81'
Коса Маркус Андреас
Брейвик Эмиль
 
81'
 
Петерсен Бёрге
Феро Одмар
86'
Эриксен Кристиан I
 
91'
Грёдем Магнус
Эллингсен Мартин
 
91'
Хагельскьер Андерс
Бьорнбак Мартин
 
100'
Кнутсон Эрлинг
Брюнхильдсен Ола
 
100'
 
Гуссиос Сиверт
Касси Люк
101'
Кнутсон Эрлинг
 
103'
 
Ватнсдаль Хейни
107'
Хауган Эйрик
 
112'
Линнес Мартин
2:0
113'
 
Йозефсен Йохан
Ватнсдаль Хейни
115'
 
Форрен Вегард
120'
Хансен Беньямин
Эриксен Кристиан I
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 4
  • 13 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 120
Молде 85.8% (103)
X 10% (12)
Клаксвик 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Карлстрём
Якоб
19
Хауган
Эйрик
2
Бьорнбак
Мартин
6
Эллингсен
Мартин
21
Линнес
Мартин
16
Брейвик
Эмиль
8
Маннсверк
Сиверт
20
Эриксен
Кристиан
I
28
Хёуген
Кристоффер
7
Эйкрем
Магнус
11
Брюнхильдсен
Ола
31
Йоханссон
Джонатан
22
Феро
Одмар
23
Ватнсдаль
Хейни
4
Форрен
Вегард
17
Даниэльсен
Йоаннес
5
Павлович
Дени
8
Андреасен
Якуп
14
Йоэнсен
Рене
7
Фредериксберг
Арни
10
Касси
Люк
32
Кронберг
Клаес
Молде
3-5-2
Клаксвик
3-4-3

История личных встреч

Молде
Клаксвик

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 1 0.25
Линнес Мартин 1 0.25
Эриксен Кристиан I 1 0.25
Брюнхильдсен Ола 1 0.25
Клаксвик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксберг Арни 6 (1) 1
Касси Люк 1 0.17
Кронберг Клаес 0 0
Павлович Дени 0 0
Гуссиос Сиверт 0 0

Карточки

Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнутсон Эрлинг 1 0
Линнес Мартин 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Эриксен Кристиан I 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0
Клаксвик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форрен Вегард 2 0
Касси Люк 2 0
Йоэнсен Рене 1 0
Да Силва Патрик 1 0
Ватнсдаль Хейни 1 0
Фредериксберг Арни 1 0
Андреасен Якуп 1 0
Даниэльсен Йоаннес 1 0

Результаты матчей

Молде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

0
0
Молде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Клаксвик
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
2
Молде
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Клаксвик
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
3
50%
91-120

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
3
43%
91-120

Результаты последних матчей

Молде
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1
ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2
Клаксвик
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Викингур - Клаксвик 2:1 Клаксвик - Молде 2:1 Хеккен - Клаксвик 3:3 Клаксвик - Хеккен 0:0
Ференцварош - Клаксвик 0:3 Клаксвик - Ференцварош 0:0 Клаксвик - Торсхавн 2:0 Б-68 - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Творойри 1:0 Клаксвик - Аргир 2:1 Фуглафйордур - Клаксвик 1:7 Клаксвик - Б-36 2:1 Вестур - Клаксвик 0:3 Торсхавн - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Фуглафйордур 1:0 Б-36 - Клаксвик 2:3 Б-68 - Клаксвик 0:5 Клаксвик - Викингур 2:0 Аргир - Клаксвик 0:2 Вестур - Клаксвик 1:3

Результаты матчей

Молде
Клаксвик

Точный счет

2:0
2 раза 100%
0:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Молде
Клаксвик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
2
1.5
3
3

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
ПСВ Де Йонг Люк 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Доффо Агустин 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Эйкрем Магнус сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Эриксен Кристиан I бьет в цель!
    • 8'
      Г О О О О Л - Эйкрем Магнус бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Молде 85.8% (103)
    X 10% (12)
    Клаксвик 4.2% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Молде 2:0 Клаксвик онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Молде 2:0 Клаксвик

    Исход игры
    Молде
    85.8% (103)
    Ничья
    10% (12)
    Клаксвик
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.34% (47)
    Меньше
    57.66% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    43.24% (48)
    Нет
    56.76% (63)
    Популярный счёт
    2:0 Молде
    31.7% (38)
    2:1 Молде
    21.7% (26)
    1:0 Молде
    14.2% (17)
    3:1 Молде
    6.7% (8)
    1:1 Ничья
    5.8% (7)
    3:0 Молде
    4.2% (5)
    1:2 Клаксвик
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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