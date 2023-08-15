Тур: 3. Стадион: Акер. Главный судья: Дабанович Никола
0'
1:0
18' ГолЭриксен Кристиан I
64' Желтая карточкаКасси Люк
86' Желтая карточкаЭриксен Кристиан I
101' Желтая карточкаКнутсон Эрлинг
103' Желтая карточкаВатнсдаль Хейни
107' Желтая карточкаХауган Эйрик
2:0
112' ГолЛиннес Мартин
115' Желтая карточкаФоррен Вегард
Ход матча
18'
64'
100'
101'
103'
107'
112'
2:0
115'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 4
-
13 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
19
Хауган
Эйрик
22
Феро
Одмар
14
Йоэнсен
Рене
10
Касси
Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Лервик ПедерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Феро ОдмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Йоэнсен РенеПолузащитник
- Нападающий
-
10 Касси ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Калсо СимунЗащитник
- Защитник
-
25 Поулсен ОлиЗащитник
-
27 Ахмед ЛатифЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосет Магне
История личных встреч
Молде
Клаксвик
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйкрем Магнус
|1
|0.25
|Линнес Мартин
|1
|0.25
|Эриксен Кристиан I
|1
|0.25
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0.25
Клаксвик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фредериксберг Арни
|6 (1)
|1
|Касси Люк
|1
|0.17
|Кронберг Клаес
|0
|0
|Павлович Дени
|0
|0
|Гуссиос Сиверт
|0
|0
Карточки
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Эриксен Кристиан I
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
Клаксвик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Форрен Вегард
|2
|0
|Касси Люк
|2
|0
|Йоэнсен Рене
|1
|0
|Да Силва Патрик
|1
|0
|Ватнсдаль Хейни
|1
|0
|Фредериксберг Арни
|1
|0
|Андреасен Якуп
|1
|0
|Даниэльсен Йоаннес
|1
|0
Результаты матчей
Молде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
0
0
Молде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Клаксвик
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
2
Молде
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Клаксвик
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
3
50%
91-120
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
3
43%
91-120
Результаты последних матчей
Молде
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1
ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2
Клаксвик
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Викингур - Клаксвик 2:1 Клаксвик - Молде 2:1 Хеккен - Клаксвик 3:3 Клаксвик - Хеккен 0:0
Ференцварош - Клаксвик 0:3 Клаксвик - Ференцварош 0:0 Клаксвик - Торсхавн 2:0 Б-68 - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Творойри 1:0 Клаксвик - Аргир 2:1 Фуглафйордур - Клаксвик 1:7 Клаксвик - Б-36 2:1 Вестур - Клаксвик 0:3 Торсхавн - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Фуглафйордур 1:0 Б-36 - Клаксвик 2:3 Б-68 - Клаксвик 0:5 Клаксвик - Викингур 2:0 Аргир - Клаксвик 0:2 Вестур - Клаксвик 1:3
Результаты матчей
Молде
Клаксвик
Точный счет
2:0
2 раза 100%
0:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Молде
Клаксвик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
33
22
33
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|3 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Олимпия Любляна
|Доффо Агустин
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Молде 2:0 Клаксвик
Исход игры
Молде
85.8% (103)
Ничья
10% (12)
Клаксвик
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
42.34% (47)
Меньше
57.66% (64)
Обе команды забьют
Да
43.24% (48)
Нет
56.76% (63)
Популярный счёт
2:0 Молде
31.7% (38)
2:1 Молде
21.7% (26)
1:0 Молде
14.2% (17)
3:1 Молде
6.7% (8)
1:1 Ничья
5.8% (7)
3:0 Молде
4.2% (5)
1:2 Клаксвик
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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