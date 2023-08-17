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  3. Лига Европы 2023-2024

Лига Европы
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Брейдаблик
1:0
Конец матча
Зриньски
0'
45' Желтая карточка
Баришич Хрвое
1:0
56' Гол в свои ворота
Яковльевич Слободан
73' Желтая карточка
Сигурьонссон Оливер
90' Желтая карточка
Чанаджия Дарио
90'+7

Ход матча

45'
 
Баришич Хрвое
46'
Ольсен Клеминт
Йеоман Андри
 
56'
Яковльевич Слободан
1:0
60'
 
Станич Мато
Киш Томислав
64'
Хлюнссон Агуст
Стейндорссон Кристинн
 
73'
Сигурьонссон Оливер
 
80'
 
Сенич Матей
Яковльевич Слободан
80'
 
Саблиц Франко
Малекинусич Матия
82'
Торстейнссон Агуст
Сигурьонссон Оливер
 
83'
 
Мемия Керим
Тичинович Марио
90'
 
Чанаджия Дарио

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 6
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Брейдаблик 31% (35)
X 29.2% (33)
Зриньски 39.8% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Брагасон
Бриньяр-Атли
7
Гюннлёйхссон
Хёскульдур
4
Муминович
Дамир
21
Маргейрссон
Виктор-Орн
30
Йеоман
Андри
13
Людвикссон
Антон
3
Сигурьонссон
Оливер
11
Эйольфссон
Гисли
14
Сванторссон
Джейсон-Дади
10
Стейндорссон
Кристинн
25
Ингварссон
Давид
35
Марко
Марич
II
6
Чорлука
Йосип
27
Яковльевич
Слободан
4
Баришич
Хрвое
91
Тичинович
Марио
20
Иванчич
Антонио
10
Киш
Томислав
5
Чанаджия
Дарио
25
Чуже
Марио
99
Билбия
Неманья
17
Малекинусич
Матия
Брейдаблик
4-3-3
Зриньски
4-3-3

История личных встреч

Брейдаблик
Зриньски

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
6:2

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

6
2

Среднее время на гол

15
45

Бомбардиры внутри турнира

Брейдаблик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйольфссон Гисли 1 0.5
Людвикссон Антон 1 0.5
Ольсен Клеминт 0 0
Зриньски
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малекинусич Матия 2 1
Киш Томислав 2 1
Билбия Неманья 1 0.5
Иванчич Антонио 1 0.5
Чуже Марио 0 0

Карточки

Брейдаблик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйнарссон Виктор 1 1
Сигурьонссон Оливер 1 0
Зриньски
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баришич Хрвое 1 0
Чанаджия Дарио 1 0
Яковльевич Слободан 1 0
Сенич Матей 1 0

Результаты матчей

Брейдаблик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Зриньски
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Брейдаблик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Зриньски
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

0
6
Брейдаблик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Зриньски
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

0
7

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брейдаблик
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Акюрейри - Брейдаблик 1:1 Зриньски - Брейдаблик 6:2 Брейдаблик - КР Рейкьявик 3:4 Копенгаген - Брейдаблик 6:3
Брейдаблик - Стьярнан 1:1 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Брейдаблик - Вестманнаэйяр 3:1 Брейдаблик - Шемрок Роверс 2:1 Фрам - Брейдаблик 0:1 Шемрок Роверс - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Филкир Рейкьявик 5:1 Акюрейри - Брейдаблик 3:3 Будучность Подгорица - Брейдаблик 0:5 Тре Пенне - Брейдаблик 1:7 Копавогур ХК - Брейдаблик 5:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 2:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 3:1 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 2:2 Кеблавик - Брейдаблик 0:0 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 1:0
Зриньски
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Зриньски - Брейдаблик 6:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Зриньски - Урарту 2:3
Урарту - Зриньски 0:1 Зриньски - Посушье 3:1 Локомотив Загреб - Зриньски 0:3 Вараждин - Зриньски 1:3 Мура - Зриньски 1:0 Тузла Сити - Зриньски 3:0 Зриньски - Леотар 2:1 Вележ - Зриньски 0:1 Слога Добой - Зриньски 1:3 Зриньски - Слобода Тузла 4:1 Посушье - Зриньски 0:2 Зриньски - Сараево 2:3 Вележ - Зриньски 0:1 Зриньски - Тузла Сити 4:0 Зриньски - Железничар 2:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:3

Результаты матчей

Брейдаблик
Зриньски

Точный счет

1:0
1 раз 100%
6:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

6:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Брейдаблик
Зриньски

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Топ бомбардиров
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Зриньски Малекинусич Матия 2 (1)
Хеккен Садик Ибраим 2 (1)
Славия Прага Шранц Иван 2
Зриньски Киш Томислав 2
Весь список

Топ нарушителей
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 1 1
ХИК Коуассиви-Бениссан Кевин 1 1
Жальгирис Ойвуси Матиас 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Баришич Хрвое получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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    Прогнозы 113
    Брейдаблик 31% (35)
    X 29.2% (33)
    Зриньски 39.8% (45)
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    Где смотреть матч Брейдаблик 1:0 Зриньски онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брейдаблик 1:0 Зриньски

    Исход игры
    Брейдаблик
    31% (35)
    Ничья
    29.2% (33)
    Зриньски
    39.8% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (63)
    Меньше
    43.24% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    80.18% (89)
    Нет
    19.82% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Зриньски
    25.7% (29)
    1:1 Ничья
    23% (26)
    2:1 Брейдаблик
    16.8% (19)
    1:0 Брейдаблик
    9.7% (11)
    0:1 Зриньски
    7.1% (8)
    2:2 Ничья
    5.3% (6)
    2:4 Зриньски
    2.7% (3)
    1:3 Зриньски
    2.7% (3)
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