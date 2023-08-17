Тур: 3. Стадион: Копавогсволлюр.
1:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаБаришич Хрвое
1:0
56' Гол в свои воротаЯковльевич Слободан
73' Желтая карточкаСигурьонссон Оливер
90' Желтая карточкаЧанаджия Дарио
90'+7
Ход матча
45'
56'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 6
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
30
Йеоман
Андри
10
Киш
Томислав
25
Чуже
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Йеоман АндриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торвальдссон Оскар
- Основной состав
-
35 Марко МаричВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Киш ТомиславПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Чуже МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Нирон ОмерВратарь
- Защитник
-
50 Мемия КеримЗащитник
-
95 Сенич МатейЗащитник
- Полузащитник
-
19 Рамич ТарикПолузащитник
-
23 Станич МатоПолузащитник
-
24 Мишич ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Крунослав Рендулич
История личных встреч
Брейдаблик
Зриньски
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
6
0
Среднее время на гол
15
0
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
6
2
Среднее время на гол
15
45
Бомбардиры внутри турнира
Брейдаблик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйольфссон Гисли
|1
|0.5
|Людвикссон Антон
|1
|0.5
|Ольсен Клеминт
|0
|0
Зриньски
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малекинусич Матия
|2
|1
|Киш Томислав
|2
|1
|Билбия Неманья
|1
|0.5
|Иванчич Антонио
|1
|0.5
|Чуже Марио
|0
|0
Карточки
Брейдаблик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйнарссон Виктор
|1
|1
|Сигурьонссон Оливер
|1
|0
Зриньски
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баришич Хрвое
|1
|0
|Чанаджия Дарио
|1
|0
|Яковльевич Слободан
|1
|0
|Сенич Матей
|1
|0
Результаты матчей
Брейдаблик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Зриньски
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Брейдаблик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Зриньски
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
0
6
Брейдаблик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Зриньски
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
0
7
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брейдаблик
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Акюрейри - Брейдаблик 1:1 Зриньски - Брейдаблик 6:2 Брейдаблик - КР Рейкьявик 3:4 Копенгаген - Брейдаблик 6:3
Брейдаблик - Стьярнан 1:1 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Брейдаблик - Вестманнаэйяр 3:1 Брейдаблик - Шемрок Роверс 2:1 Фрам - Брейдаблик 0:1 Шемрок Роверс - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Филкир Рейкьявик 5:1 Акюрейри - Брейдаблик 3:3 Будучность Подгорица - Брейдаблик 0:5 Тре Пенне - Брейдаблик 1:7 Копавогур ХК - Брейдаблик 5:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 2:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 3:1 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 2:2 Кеблавик - Брейдаблик 0:0 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 1:0
Зриньски
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Зриньски - Брейдаблик 6:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Зриньски - Урарту 2:3
Урарту - Зриньски 0:1 Зриньски - Посушье 3:1 Локомотив Загреб - Зриньски 0:3 Вараждин - Зриньски 1:3 Мура - Зриньски 1:0 Тузла Сити - Зриньски 3:0 Зриньски - Леотар 2:1 Вележ - Зриньски 0:1 Слога Добой - Зриньски 1:3 Зриньски - Слобода Тузла 4:1 Посушье - Зриньски 0:2 Зриньски - Сараево 2:3 Вележ - Зриньски 0:1 Зриньски - Тузла Сити 4:0 Зриньски - Железничар 2:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:3
Результаты матчей
Брейдаблик
Зриньски
Точный счет
1:0
1 раз 100%
6:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
6
1 раз 100%
Точный счет
6:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Брейдаблик
Зриньски
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Зриньски
|Малекинусич Матия
|2 (1)
|Хеккен
|Садик Ибраим
|2 (1)
|Славия Прага
|Шранц Иван
|2
|Зриньски
|Киш Томислав
|2
|Астана
|Йованчич Душан
|1 1
|Олимпиакос
|Марсело Родиней
|1 1
|Брейдаблик
|Эйнарссон Виктор
|1 1
|ХИК
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1 1
|Жальгирис
|Ойвуси Матиас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брейдаблик 1:0 Зриньски
Исход игры
Брейдаблик
31% (35)
Ничья
29.2% (33)
Зриньски
39.8% (45)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (63)
Меньше
43.24% (48)
Обе команды забьют
Да
80.18% (89)
Нет
19.82% (22)
Популярный счёт
1:2 Зриньски
25.7% (29)
1:1 Ничья
23% (26)
2:1 Брейдаблик
16.8% (19)
1:0 Брейдаблик
9.7% (11)
0:1 Зриньски
7.1% (8)
2:2 Ничья
5.3% (6)
2:4 Зриньски
2.7% (3)
1:3 Зриньски
2.7% (3)
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