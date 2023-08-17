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  3. Лига Европы 2023-2024

Лига Европы
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Генк
1:1
Конец матча
Олимпиакос
0'
1:0
30' Пенальти
Пейнтсил Джозеф
45' Желтая карточка
Масурас Гиоргос
54' Желтая карточка
Марсело Родиней
56' Желтая карточка
Фадера Алию
56' Желтая карточка
Камара Мохамед
65' Желтая карточка
Кини Марин
65' Красная карточка
Пейнтсил Джозеф
78' Желтая карточка
Фортунис Костас
83' Желтая карточка
Биэл Пеп
90' Желтая карточка
Фрейре Николас
1:1
90' Гол
Александропулос Сотириос
90' Вторая желтая карточка
Марсело Родиней
90'+13

Ход матча

30'
Пейнтсил Джозеф
1:0
45'
 
Масурас Гиоргос
46'
 
Александропулос Сотириос
Карвалью Жоау
54'
 
Марсело Родиней
56'
Фадера Алию
 
56'
 
Камара Мохамед
65'
 
Кини Марин
65'
Пейнтсил Джозеф
 
68'
 
Эль-Араби Юссеф
Эль-Кааби Аюб
68'
 
Биэл Пеп
Масурас Гиоргос
70'
Галарса Матиас
Фадера Алию
 
78'
 
Фортунис Костас
80'
 
Врусаи Мариус
Камара Мохамед
83'
 
Биэл Пеп
90'
 
Фрейре Николас
90'
1:1
Александропулос Сотириос
90'
Кайембе Йорис
Грошовски Патрик
 
90'
 
Марсело Родиней
90'
Арокодаре Толуваласе
Сор Коллинс
 
90'
Ойен Люка
Баа Кристофер
 
90'
 
Нтои Андреас-Ричардос
Фортунис Костас

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 1 Красные карточки 1
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 118
Генк 55.1% (65)
X 29.7% (35)
Олимпиакос 15.3% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Вандервоордт
Маартен
46
Куэста
Карлос
4
Мохаммед
Азиз
2
Маккензи
Марк
23
Муньос
Даниэль
34
Эль-Ханнус
Билаль
17
Грошовски
Патрик
18
Кайембе
Йорис
14
Сор
Коллинс
28
Пейнтсил
Джозеф
7
Фадера
Алию
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
16
Фрейре
Николас
18
Кини
Марин
4
Камара
Мохамед
III
8
Иборра
Висенте
19
Масурас
Гиоргос
20
Карвалью
Жоау
7
Фортунис
Костас
9
Эль-Кааби
Аюб
Генк
3-4-3
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Генк
Олимпиакос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:0
ТМК
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
0

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пейнтсил Джозеф 1 (1) 0.5
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фортунис Костас 1 0.5
Александропулос Сотириос 1 0.5

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пейнтсил Джозеф 0 1
Фадера Алию 1 0
Галарса Матиас 1 0
Баа Кристофер 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсело Родиней 1 1
Кини Марин 2 0
Иборра Висенте 1 0
Фортунис Костас 1 0
Фрейре Николас 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Биэл Пеп 1 0
Александропулос Сотириос 1 0

Результаты матчей

Генк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Олимпиакос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Олимпиакос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Олимпиакос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2
РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2 Брюгге - Генк 1:3 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Антверпен - Генк 2:1 Генк - Брюгге 3:1 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Андерлехт 5:2
Олимпиакос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1
Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Словацко 2:1 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 АЕК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Волос 5:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 3:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Волос - Олимпиакос 0:3 АЕК - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0

Результаты матчей

Генк
Олимпиакос

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Генк
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Зриньски Малекинусич Матия 2 (1)
Хеккен Садик Ибраим 2 (1)
Славия Прага Шранц Иван 2
Зриньски Киш Томислав 2
Весь список

Топ нарушителей
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 1 1
ХИК Коуассиви-Бениссан Кевин 1 1
Жальгирис Ойвуси Матиас 1 1
Весь список
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    Прогнозы 118
    Генк 55.1% (65)
    X 29.7% (35)
    Олимпиакос 15.3% (18)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Генк 1:1 Олимпиакос

    Исход игры
    Генк
    55.1% (65)
    Ничья
    29.7% (35)
    Олимпиакос
    15.3% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.91% (56)
    Меньше
    49.09% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (88)
    Нет
    20% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Генк
    33.9% (40)
    1:1 Ничья
    27.1% (32)
    1:0 Генк
    8.5% (10)
    1:2 Олимпиакос
    7.6% (9)
    2:0 Генк
    4.2% (5)
    0:1 Олимпиакос
    3.4% (4)
    3:1 Генк
    2.5% (3)
    0:2 Олимпиакос
    1.7% (2)
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