Тур: 3. Стадион: Cegeka Arena.
1:1
Конец матча
0'
1:0
30' ПенальтиПейнтсил Джозеф
45' Желтая карточкаМасурас Гиоргос
54' Желтая карточкаМарсело Родиней
56' Желтая карточкаФадера Алию
56' Желтая карточкаКамара Мохамед
65' Желтая карточкаКини Марин
65' Красная карточкаПейнтсил Джозеф
78' Желтая карточкаФортунис Костас
83' Желтая карточкаБиэл Пеп
90' Желтая карточкаФрейре Николас
1:1
90' ГолАлександропулос Сотириос
90' Вторая желтая карточкаМарсело Родиней
90'+13
Ход матча
30'
1:0
45'
54'
56'
56'
65'
65'
78'
83'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 6
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 6
-
1 Красные карточки 1
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
14
Сор
Коллинс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сор КоллинсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Пендерс МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кини МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
2 РамонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ба АльгассимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Биэл ПепНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Генк
Олимпиакос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
0
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пейнтсил Джозеф
|1 (1)
|0.5
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фортунис Костас
|1
|0.5
|Александропулос Сотириос
|1
|0.5
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пейнтсил Джозеф
|0
|1
|Фадера Алию
|1
|0
|Галарса Матиас
|1
|0
|Баа Кристофер
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марсело Родиней
|1
|1
|Кини Марин
|2
|0
|Иборра Висенте
|1
|0
|Фортунис Костас
|1
|0
|Фрейре Николас
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
Результаты матчей
Генк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Олимпиакос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Олимпиакос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Олимпиакос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2
РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2 Брюгге - Генк 1:3 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Антверпен - Генк 2:1 Генк - Брюгге 3:1 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Андерлехт 5:2
Олимпиакос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1
Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Словацко 2:1 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 АЕК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Волос 5:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 3:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Волос - Олимпиакос 0:3 АЕК - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0
Результаты матчей
Генк
Олимпиакос
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Генк
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Зриньски
|Малекинусич Матия
|2 (1)
|Хеккен
|Садик Ибраим
|2 (1)
|Славия Прага
|Шранц Иван
|2
|Зриньски
|Киш Томислав
|2
|Астана
|Йованчич Душан
|1 1
|Олимпиакос
|Марсело Родиней
|1 1
|Брейдаблик
|Эйнарссон Виктор
|1 1
|ХИК
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1 1
|Жальгирис
|Ойвуси Матиас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Генк 1:1 Олимпиакос
Исход игры
Генк
55.1% (65)
Ничья
29.7% (35)
Олимпиакос
15.3% (18)
Тотал 2.5
Больше
50.91% (56)
Меньше
49.09% (54)
Обе команды забьют
Да
80% (88)
Нет
20% (22)
Популярный счёт
2:1 Генк
33.9% (40)
1:1 Ничья
27.1% (32)
1:0 Генк
8.5% (10)
1:2 Олимпиакос
7.6% (9)
2:0 Генк
4.2% (5)
0:1 Олимпиакос
3.4% (4)
3:1 Генк
2.5% (3)
0:2 Олимпиакос
1.7% (2)
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