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  3. Лига Европы 2023-2024

Лига Европы
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
ХИК
 
Позже
Карабах
Прогнозы 111
ХИК 25.2% (28)
X 10.8% (12)
Карабах 64% (71)
Все прогнозы

История личных встреч

ХИК
Карабах

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олусанья Антони 1 1
Хостикка Сантери 0 0
Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуниньо VI 1 1
Андраде Леандро 1 1
Зубир Абделла 0 0
Кейта Амиду 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радулович Боян 1 0
Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Карабах
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Карабах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2
ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1
Карабах
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Карабах - Туран Товуз 3:0 Карабах - ХИК 2:1 Карабах - Зира 0:1 Карабах - Ракув 1:1
Ракув - Карабах 3:2 Карабах - Линкольн 4:0 Линкольн - Карабах 1:2 ЦСКА София - Карабах 0:1 Легия - Карабах 2:0 Ференцварош - Карабах 3:3 Карабах - Туран Товуз 3:1 Карабах - Сумгаит 1:2 Сабаил - Карабах 0:3 Карабах - Габала 3:0 Нефтчи - Карабах 2:4 Карабах - Зира 2:2 Сабах Баку - Карабах 2:1 Карабах - Кяпаз 3:1 Шамахы - Карабах 0:1 Карабах - Галатасарай 1:2

Результаты матчей

ХИК
Карабах

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ХИК
Карабах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Зриньски Малекинусич Матия 2 (1)
Хеккен Srdjan Hrstic 2 (1)
Славия Прага Шранц Иван 2
Зриньски Киш Томислав 2
Шериф Янсане Момо 2
Весь список

Топ нарушителей
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 1 1
Славия Прага Огбу Иго 1
Олимпиакос Иборра Висенте 1
Днепр-1 Бабенко Руслан 1
Астана Томашевич Зарко 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ХИК - Карабах от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 августа 2023, осталось 2 дня 11 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 111
    ХИК 25.2% (28)
    X 10.8% (12)
    Карабах 64% (71)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч ХИК - Карабах онлайн

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    Прогнозы на матч ХИК - Карабах

    Исход игры
    ХИК
    25.2% (28)
    Ничья
    10.8% (12)
    Карабах
    64% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (77)
    Меньше
    30% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (88)
    Нет
    20% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Карабах
    53.2% (59)
    2:1 ХИК
    14.4% (16)
    0:2 Карабах
    9.9% (11)
    1:1 Ничья
    9.9% (11)
    2:0 ХИК
    5.4% (6)
    1:0 ХИК
    3.6% (4)
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    ХИК
    Карабах
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