Тур: 3. Стадион: Бравида Арена.
0'
1:0
28' ГолХрстич Срджан
45' Желтая карточкаОйвуси Матиас
2:0
56' ГолГустафссон Самуэль
3:0
63' ГолСадик Ибраим
68' Желтая карточкаКазлаускас Донатас
4:0
73' ПенальтиСадик Ибраим
78' Желтая карточкаХансен Кристоффер Лунн
85' Вторая желтая карточкаОйвуси Матиас
5:0
90' ГолСонко Момоду
90'+3
Ход матча
28'
1:0
45'
56'
63'
3:0
73'
4:0
85'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
16 Удары в створ 1
-
12 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
27
Ромео
Аман
37
Садик
Ибраим
24
Лаюни
Амор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
-
24 Лаюни АморНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
-
10 Юссеф АлиНападающий
-
23 Сонко МомодуНападающий
-
33 Дембе ДжонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Вучур СтипеЗащитник
-
26 Хнид НассимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Кендыш ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мамич ПетарПолузащитник
-
15 Буфф ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Антал ЛивиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чебурин Владимир
История личных встреч
Хеккен
Жальгирис
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хрстич Срджан
|3
|1.5
|Садик Ибраим
|2 (1)
|1
|Рюгор Миккель
|1
|0.5
|Густафссон Самуэль
|1
|0.5
|Сонко Момоду
|1
|0.5
|Лаюни Амор
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
Жальгирис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хнид Нассим
|1
|0.5
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Самуэль
|1
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|1
|0
|Трпчевски Филип
|1
|0
|Ромео Аман
|1
|0
Жальгирис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ойвуси Матиас
|1
|1
|Вучур Стипе
|1
|0
|Казлаускас Донатас
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Жальгирис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Хеккен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Жальгирис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
0
Хеккен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Жальгирис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
0
Голы по времени матча
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
100%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1
Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0
Жальгирис
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Жальгирис - Хегельман Литауэн 4:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Шяуляй - Жальгирис 0:0 Галатасарай - Жальгирис 1:0
Жальгирис - Паневежис 1:2 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Жальгирис - Судува 4:0 Струга Трим-Лум - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Жальгирис - Ритеряй 3:0 Банга Гаргждай - Жальгирис 1:4 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:5 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Дайнава Алитус 0:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Шяуляй 2:2 Жальгирис - Паневежис 2:1 Судува - Жальгирис 2:1 Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Ритеряй - Жальгирис 0:2
Результаты матчей
Хеккен
Жальгирис
Точный счет
5:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Жальгирис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Зриньски
|Малекинусич Матия
|2 (1)
|Хеккен
|Садик Ибраим
|2 (1)
|Славия Прага
|Шранц Иван
|2
|Зриньски
|Киш Томислав
|2
|Астана
|Йованчич Душан
|1 1
|Олимпиакос
|Марсело Родиней
|1 1
|Брейдаблик
|Эйнарссон Виктор
|1 1
|ХИК
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1 1
|Жальгирис
|Ойвуси Матиас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хеккен 5:0 Жальгирис
Исход игры
Хеккен
87.6% (99)
Ничья
8% (9)
Жальгирис
4.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
46.36% (51)
Меньше
53.64% (59)
Обе команды забьют
Да
47.27% (52)
Нет
52.73% (58)
Популярный счёт
2:0 Хеккен
31% (35)
2:1 Хеккен
31% (35)
1:0 Хеккен
12.4% (14)
3:1 Хеккен
7.1% (8)
1:1 Ничья
5.3% (6)
3:0 Хеккен
3.5% (4)
1:2 Жальгирис
1.8% (2)
0:1 Жальгирис
1.8% (2)
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