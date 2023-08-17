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  3. Лига Европы 2023-2024

Лига Европы
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Хеккен
5:0
Конец матча
Жальгирис
0'
1:0
28' Гол
Хрстич Срджан
45' Желтая карточка
Ойвуси Матиас
2:0
56' Гол
Густафссон Самуэль
3:0
63' Гол
Садик Ибраим
68' Желтая карточка
Казлаускас Донатас
4:0
73' Пенальти
Садик Ибраим
78' Желтая карточка
Хансен Кристоффер Лунн
85' Вторая желтая карточка
Ойвуси Матиас
5:0
90' Гол
Сонко Момоду
90'+3

Ход матча

28'
Хрстич Срджан
(Рюгор Миккель)
1:0
45'
 
Ойвуси Матиас
56'
Густафссон Самуэль
(Садик Ибраим)
2:0
60'
 
Карасима Юкиёси
Кендыш Юрий
60'
 
Янсонас Ромуалдас
Новиковас Арвидас
63'
Садик Ибраим
(Лаюни Амор)
3:0
65'
Дабо Понтус
Ромео Аман
 
65'
Юссеф Али
Хрстич Срджан
 
68'
 
Казлаускас Донатас
73'
Садик Ибраим
4:0
73'
Сонко Момоду
Садик Ибраим
 
73'
Сана Тобиас
Лаюни Амор
 
74'
 
Антал Ливиу
Казлаускас Донатас
74'
 
Вербицкас Овидиус
Горобцов Николас
78'
Хансен Кристоффер Лунн
 
79'
Брюсберг Исак
Рюгор Миккель
 
85'
 
Ойвуси Матиас
86'
 
Миличкович Марко
Голубицкас Паулюс
90'
Сонко Момоду
(Хансен Кристоффер Лунн)
5:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 16 Удары в створ 1
  • 12 Угловые 4
  • 1 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 113
Хеккен 87.6% (99)
X 8% (9)
Жальгирис 4.4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Абрахамссон
Петер
13
Сандберг
Симон
3
Хаммар
Юхан
5
Ховланд
Эвен
25
Хансен
Кристоффер
Лунн
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Ромео
Аман
37
Садик
Ибраим
19
Хрстич
Срджан
24
Лаюни
Амор
1
Гертмонас
Эдвинас
3
Павелич
Марио
31
Вучур
Стипе
26
Хнид
Нассим
7
Бопесу
Жоэль
18
Новиковас
Арвидас
71
Кендыш
Юрий
5
Горобцов
Николас
10
Голубицкас
Паулюс
9
Казлаускас
Донатас
99
Ойвуси
Матиас
Хеккен
4-3-3
Жальгирис
4-4-2

История личных встреч

Хеккен
Жальгирис

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хрстич Срджан 3 1.5
Садик Ибраим 2 (1) 1
Рюгор Миккель 1 0.5
Густафссон Самуэль 1 0.5
Сонко Момоду 1 0.5
Лаюни Амор 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хнид Нассим 1 0.5

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Самуэль 1 0
Хансен Кристоффер Лунн 1 0
Трпчевски Филип 1 0
Ромео Аман 1 0
Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ойвуси Матиас 1 1
Вучур Стипе 1 0
Казлаускас Донатас 1 0

Результаты матчей

Хеккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Жальгирис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Хеккен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Жальгирис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0
Хеккен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Жальгирис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
100%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1
Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0
Жальгирис
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Жальгирис - Хегельман Литауэн 4:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Шяуляй - Жальгирис 0:0 Галатасарай - Жальгирис 1:0
Жальгирис - Паневежис 1:2 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Жальгирис - Судува 4:0 Струга Трим-Лум - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Жальгирис - Ритеряй 3:0 Банга Гаргждай - Жальгирис 1:4 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:5 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Дайнава Алитус 0:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Шяуляй 2:2 Жальгирис - Паневежис 2:1 Судува - Жальгирис 2:1 Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Ритеряй - Жальгирис 0:2

Результаты матчей

Хеккен
Жальгирис

Точный счет

5:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Жальгирис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Топ бомбардиров
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Зриньски Малекинусич Матия 2 (1)
Хеккен Садик Ибраим 2 (1)
Славия Прага Шранц Иван 2
Зриньски Киш Томислав 2
Весь список

Топ нарушителей
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 1 1
ХИК Коуассиви-Бениссан Кевин 1 1
Жальгирис Ойвуси Матиас 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Ойвуси Матиас получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Рюгор Миккель сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Srdjan Hrstic бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Хеккен 87.6% (99)
    X 8% (9)
    Жальгирис 4.4% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хеккен 5:0 Жальгирис

    Исход игры
    Хеккен
    87.6% (99)
    Ничья
    8% (9)
    Жальгирис
    4.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.36% (51)
    Меньше
    53.64% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    47.27% (52)
    Нет
    52.73% (58)
    Популярный счёт
    2:0 Хеккен
    31% (35)
    2:1 Хеккен
    31% (35)
    1:0 Хеккен
    12.4% (14)
    3:1 Хеккен
    7.1% (8)
    1:1 Ничья
    5.3% (6)
    3:0 Хеккен
    3.5% (4)
    1:2 Жальгирис
    1.8% (2)
    0:1 Жальгирис
    1.8% (2)
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