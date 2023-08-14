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  3. Лига Европы 2023-2024

Лига Европы
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
БАТЭ
 
Позже
Шериф
Прогнозы 43
БАТЭ 41.9% (18)
X 20.9% (9)
Шериф 37.2% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
БАТЭ
Ничья
Шериф
4.00
3.80
2.03
Все Коэффициенты

История личных встреч

БАТЭ
Шериф

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
5:1
ЛЕ
3:1
ЛЕ
0:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
90

Бомбардиры внутри турнира

БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бане Сиди 1 1
Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янсане Момо 2 2
Анкей Дэвид 2 2
Бадоло Седрик 1 1
Пайва Винисиус 0 0
Зохури Армель 0 0

Карточки

БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Апостолакис Константинос 1 0

Результаты матчей

БАТЭ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шериф
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
5
БАТЭ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шериф
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
5

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

БАТЭ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шериф - БАТЭ 5:1 БАТЭ - Арис Лимассол 3:5 Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 БАТЭ - Партизани 2:0
Партизани - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 2:0 Неман Гродно - БАТЭ 0:1 Миоры - БАТЭ 0:13 БАТЭ - Нафтан 1:2 Слуцк - БАТЭ 1:0 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 0:2 БАТЭ - Славия Мозырь 1:1 Ислочь Минск - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 1:2 Белшина Бобруйск - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Сморгонь 2:0 Динамо-Брест - БАТЭ 1:2 Неман Гродно - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Динамо Минск 1:3 Минск - БАТЭ 2:2
Шериф
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Спарта Селемет - Шериф 0:2 Шериф - БАТЭ 5:1 Петрокуб - Шериф 0:1 Маккаби Хайфа - Шериф 4:1
Шериф - Маккаби Хайфа 1:0 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Бельцы - Шериф 0:0 Шериф - Милсами 4:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Шериф - Зимбру 0:0 Петрокуб - Шериф 0:1 Петрокуб - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 2:0 Шериф - Бельцы 1:1 Шериф - Милсами 2:1 Шериф - Сфынтул Георге 1:0 Зимбру - Шериф 0:2 Шериф - Петрокуб 1:0 Ницца - Шериф 3:1

Результаты матчей

БАТЭ
Шериф

Точный счет

5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

5:1
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

БАТЭ
Шериф

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Зриньски Малекинусич Матия 2 (1)
Хеккен Srdjan Hrstic 2 (1)
Славия Прага Шранц Иван 2
Зриньски Киш Томислав 2
Шериф Янсане Момо 2
Весь список

Топ нарушителей
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 1 1
Славия Прага Огбу Иго 1
Олимпиакос Иборра Висенте 1
Днепр-1 Бабенко Руслан 1
Астана Томашевич Зарко 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - Шериф от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 августа 2023, осталось 2 дня 12 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 43
    БАТЭ 41.9% (18)
    X 20.9% (9)
    Шериф 37.2% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    БАТЭ
    Ничья
    Шериф
    4.00
    3.80
    2.03
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч БАТЭ - Шериф

    Исход игры
    БАТЭ
    41.9% (18)
    Ничья
    20.9% (9)
    Шериф
    37.2% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.41% (26)
    Меньше
    36.59% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    82.93% (34)
    Нет
    17.07% (7)
    Популярный счёт
    2:1 БАТЭ
    30.2% (13)
    1:2 Шериф
    18.6% (8)
    1:1 Ничья
    18.6% (8)
    1:3 Шериф
    9.3% (4)
    1:0 БАТЭ
    4.7% (2)
    2:0 БАТЭ
    4.7% (2)
    0:1 Шериф
    4.7% (2)
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    БАТЭ
    Шериф
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