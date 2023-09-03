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  4. Кубок профессиональной лиги 2023

Аргентина: Кубок профессиональной лиги

Тур: 3.
Велес Сарсфилд
1:0
Первый тайм: 45+'
Ривер Плейт
0'
1:0
22' Гол
Claudio Aquino
1
Gaston
Gomez
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
17
Хианетти
Лаутаро
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
21
Мендез
Начо
6
Yeison
Gordillo
20
Пиццини
Франсиско
22
Claudio
Aquino
18
Santiago
Castro
9
Ромеро
Брайан
1
Армани
Франко
31
Симон
Сантьяго
23
Маммана
Эмануэль
3
Фунес
Мори
13
Диас
Энцо
Эрнан
11
Де
ла
Крус
Николас
24
Перес
Энцо
36
Солари
Пабло
8
Палавесино
Агустин
16
Колидио
Факундо
9
Борха
Мигель
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-2-3-1

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Ривер Плейт

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

23 матча

34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.1%
52.2%
21.7%
6 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.1%
52.2%
21.7%
6 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
2:2
КЛ
0:0
КЛ
1:0
ЛП
2:0
С
1:2
С
1:2
С
1:0
П
3:0
П
0:0
П
0:1
П
1:1
П
1:0
П
0:0
П
0:0
П
2:0
ПА
1:2
ПА
2:1
ПА
2:1
ПА
3:1
ПА
1:1
ПА
1:2
ПАК
0:2

Голы

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.23
0.7

Среднее время на гол

73
128

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.1
1

Среднее время на гол

81
90

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.17
0.87

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

76
103

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Claudio Aquino 1 0.33
Santiago Castro 1 0.33
Хианетти Лаутаро 0 0
Гомес Элиас 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солари Пабло 2 0.67
Барко Эсекьель 1 0.33
Рондон Саломон 1 0.33
Палавесино Агустин 1 0.33
Де ла Крус Николас 1 0.33
Фернандес Игнасио 0 0
Борха Мигель 0 0
Колидио Факундо 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Брайан 2 0
Хианетти Лаутаро 2 0
Гомес Валентин 1 0
Abiel Osorio 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 1 0
Краневиттер Матиас 1 0
Альендро Родриго 1 0
Диас Энцо Эрнан 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Велес Сарсфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
Велес Сарсфилд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
75%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
50%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0
Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Ривер Плейт

Точный счет

1:0
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Колон
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Уракан
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Велес Сарсфилд
 1:0 3 2 0 1 3 - 2 6
5.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Банфилд
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 5 - 5 3
9.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Ривер Плейт
 0:1 3 1 0 2 7 - 5 3
11.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
Барракас Сентраль
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Сармьенто
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Бельграно
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Годой Крус
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Ланус
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Платенсе
 3 0 1 2 3 - 6 1
13.
Тигре
 2 0 0 2 1 - 4 0
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Велес Сарсфилд
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Ривер Плейт
 0:1 1 1 0 0 5 - 1 3
4.
Банфилд
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Колон
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сармьенто
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Годой Крус
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ланус
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тигре
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Колон
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 2 - 3 0
8.
Велес Сарсфилд
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 0 - 3 0
13.
Ривер Плейт
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Барракас Сентраль
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Годой Крус
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Бельграно
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Платенсе
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уракан Matias Coccaro 4
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 3
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 3
Бельграно Lucas Passerini 3
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 3
Весь список

Топ нарушителей
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Химнасия Ла-Плата Leonardo Morales 1 1
Колон Rafael Delgado 1 1
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 1
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Ривер Плейт
3.95
3.75
6.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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