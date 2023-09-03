Тур: 3.
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
22'
21
Мендез
Начо
24
Перес
Энцо
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Walter BouПолузащитник
-
-
-
14 Lenny Lobato
-
19 Abiel Osorio
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Ривер Плейт
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
23 матча
34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.1%
52.2%
21.7%
6 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.1%
52.2%
21.7%
6 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.23
0.7
Среднее время на гол
73
128
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.1
1
Среднее время на гол
81
90
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.17
0.87
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
Среднее время на гол
76
103
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Claudio Aquino
|1
|0.33
|Santiago Castro
|1
|0.33
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
|Гомес Элиас
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солари Пабло
|2
|0.67
|Барко Эсекьель
|1
|0.33
|Рондон Саломон
|1
|0.33
|Палавесино Агустин
|1
|0.33
|Де ла Крус Николас
|1
|0.33
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Борха Мигель
|0
|0
|Колидио Факундо
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Брайан
|2
|0
|Хианетти Лаутаро
|2
|0
|Гомес Валентин
|1
|0
|Abiel Osorio
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|1
|0
|Краневиттер Матиас
|1
|0
|Альендро Родриго
|1
|0
|Диас Энцо Эрнан
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Велес Сарсфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Велес Сарсфилд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
75%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
50%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0
Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Ривер Плейт
Точный счет
1:0
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|7 - 5
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|8.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|3
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|3
|Бельграно
|Lucas Passerini
|3
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|3
|Расинг Авельянеда
|Tobias Rubio
|1 2
|Химнасия Ла-Плата
|Leonardo Morales
|1 1
|Колон
|Rafael Delgado
|1 1
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 1
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 1