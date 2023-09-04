  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023

Аргентина: Кубок профессиональной лиги

Тур: 3.
Расинг Авельянеда
2:1
Конец матча
Эстудиантес Ла Плата
0'
33' Желтая карточка
Baltasar Rodriguez
1:0
36' Пенальти
Gonzalo Piovi
41' Желтая карточка
Лолло Лусиано
2:0
50' Гол
Кинтеро Хуан
65' Желтая карточка
Аскасибар Сантьяго
74' Желтая карточка
Gaston Martirena
84' Желтая карточка
Ариас Габриэль
90' Желтая карточка
Gonzalo Piovi
2:1
90' Пенальти
Mauro Menzdez
90'+6
21
Ариас
Габриэль
16
Gaston
Martirena
30
Сигали
Леонардо
33
Gonzalo
Piovi
3
Gabriel
Rojas1
23
Nicolas
Oroz
5
Juan
Ignacio
Nardoni
37
Baltasar
Rodriguez
8
Кинтеро
Хуан
9
Nicolas
Reniero
26
Охеда
Агустин
21
Андухар
Марьяно
14
Eros
Mancuso
4
Santiago
Nunez
26
Лолло
Лусиано
13
Gaston
Benedetti
5
Аскасибар
Сантьяго
30
Jorge
Rodriguez
I
19
Маньома
Алексис
10
Рольхейсер
Бенхамин
16
Mauro
Menzdez
17
Боселли
Мауро
Расинг Авельянеда
4-3-3
Эстудиантес Ла Плата
4-3-1-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Эстудиантес Ла Плата

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
53.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 11 побед

29 матчей

31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

37.9%
55.2%
6.9%
11 побед 16 ничьих 2 победы

Второй тайм

10.3%
51.7%
38%
3 победы 15 ничьих 11 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:0
ЛП
1:1
КПЛ
0:0
КДМЭП
1:1
С
1:2
КДЛС
0:0
КДЛС
1:1
С
1:0
С
1:2
П
2:1
П
0:0
ТМК
4:2
П
2:1
П
1:1
П
0:4
П
3:3
П
1:0
П
0:1
П
0:1
П
2:0
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
4:0
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
2:1
ПАК
1:2

Голы

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.08
0.88

Среднее время на гол

83
102

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.12
0.83

Среднее время на гол

80
108

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.1
0.86

Тотал матчей

2.5
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

81
104

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинтеро Хуан 2 0.67
Baltasar Rodriguez 2 0.67
Gonzalo Piovi 1 (1) 0.33
Охеда Агустин 0 0
Альмендра Агустин 0 0
Gaston Martirena 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 1 0.33
Маньома Алексис 1 0.33
Mauro Menzdez 1 (1) 0.33
Jorge Rodriguez I 0 0
Franco Zapiola 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tobias Rubio 2 1
Baltasar Rodriguez 2 0
Кинтеро Хуан 1 0
Gonzalo Piovi 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Gabriel Rojas1 1 0
Gaston Martirena 1 0
Santiago Quiros 1 0
Santino Vera 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аскасибар Сантьяго 2 0
Андухар Марьяно 1 0
Лолло Лусиано 1 0
Годой Матиас 1 0
Juan Guasone 1 0
Gaston Benedetti 1 0
Nicolas Palavecino 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0
Расинг Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
3
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1
Расинг Авельянеда - Атлетико Насьональ II 3:0 Атлетико Насьональ II - Расинг Авельянеда 4:2 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Олл Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Барселона Гуаякиль 4:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Барселона Гуаякиль - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ориенте Петролеро 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Эстудиантес Ла Плата

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Эстудиантес Ла Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колон
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Велес Сарсфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Банфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Уракан
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 1 - 1 4
8.
Архентинос Хуниорс
 3 1 1 1 7 - 7 4
9.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Ривер Плейт
 3 1 0 2 7 - 6 3
12.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Барракас Сентраль
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сармьенто
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Бельграно
 3 1 2 0 5 - 4 5
5.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Годой Крус
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 3 3
9.
Тигре
 3 1 0 2 2 - 4 3
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Ланус
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Платенсе
 3 0 1 2 3 - 6 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 0 3 3 - 7 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Велес Сарсфилд
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Банфилд
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Колон
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Институто Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Сармьенто
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Годой Крус
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Ланус
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Тигре
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Колон
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Банфилд
 2 1 0 1 1 - 2 3
6.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 0 - 3 0
13.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Барракас Сентраль
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Тигре
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Годой Крус
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Бельграно
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 0 2 2 - 4 0
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уракан Matias Coccaro 4
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 4
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 3
Бельграно Lucas Passerini 3
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 3
Весь список

Топ нарушителей
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 3
Химнасия Ла-Плата Leonardo Morales 1 1
Колон Rafael Delgado 1 1
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Ла Плата онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     