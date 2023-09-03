Тур: 3.
2:0
Конец матча
0'
1:0
34' ГолКампас Хаминтон
2:0
37' ГолVictor Malcorra
39' Желтая карточкаГарро Родриго
52' Желтая карточкаКампас Хаминтон
65' Желтая карточкаVictor Malcorra
77' Желтая карточкаRamon Sosa
2:0
82' Не забитый пенальтиГарро Родриго
90' Желтая карточкаLuca Martinez Dupuy
90' Желтая карточкаКомар Хуан
90'+7
Ход матча
34'
37'
39'
52'
65'
77'
78'
82'
2:0
90'
22
Эррера
Гидо
24
Ramon
Sosa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Kevin Ortiz
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ramon SosaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
11 Tomas MolinaНападающий
-
41 Tomas Olmos
-
-
46 Matias Gomez
-
21 Mateo Seoane
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
История личных встреч
Росарио Сентраль
Тальерес Кордоба
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
0.8
Среднее время на гол
51
112
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.44
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
101
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Victor Malcorra
|1
|0.33
|Кампас Хаминтон
|1
|0.33
|Laurtaro Giaccone
|0
|0
|Octavio Bianchi
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramon Sosa
|2 (1)
|0.67
|Бустос Науэль
|2
|0.67
|Juan Rodriguez2
|1
|0.33
|Jose Romero
|0
|0
|Гарро Родриго
|0
|0
|Diego Barrera
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Victor Malcorra
|2
|0
|Carlos Quintana
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Tomas O'Connor
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Kevin Ortiz
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ортегоса Диего
|1
|0
|Гарро Родриго
|1
|0
|Ramon Sosa
|1
|0
|Мантилья Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Росарио Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тальерес Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Росарио Сентраль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Тальерес Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0
Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 4:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1
Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Тальерес Кордоба - Чакарита Хуниорс 2:0 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Тальерес Кордоба
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
21
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|4
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|3
|Бельграно
|Lucas Passerini
|3
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|3
|Расинг Авельянеда
|Tobias Rubio
|1 2
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|3
|Химнасия Ла-Плата
|Leonardo Morales
|1 1
|Колон
|Rafael Delgado
|1 1
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 1