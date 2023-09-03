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  4. Кубок профессиональной лиги 2023

Аргентина: Кубок профессиональной лиги

Тур: 3.
Росарио Сентраль
2:0
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
1:0
34' Гол
Кампас Хаминтон
2:0
37' Гол
Victor Malcorra
39' Желтая карточка
Гарро Родриго
52' Желтая карточка
Кампас Хаминтон
65' Желтая карточка
Victor Malcorra
77' Желтая карточка
Ramon Sosa
78' Желтая карточка
2:0
82' Не забитый пенальти
Гарро Родриго
90' Желтая карточка
Luca Martinez Dupuy
90' Желтая карточка
Комар Хуан
90'+7
1
Броун
Хорхе
22
Laurtaro
Giaccone
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
4
Damian
Alberto
Martinez
30
Tomas
O'Connor
8
Alejo
Toledo
16
Alan
Rodriguez2
10
Victor
Malcorra
24
Octavio
Bianchi
13
Кампас
Хаминтон
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
6
Juan
Rodriguez2
28
Juan
Portillo
30
Ортегоса
Диего
18
Вильягра
Родриго
15
Valentin
Depietri
16
Гарро
Родриго
24
Ramon
Sosa
10
Бустос
Науэль
Росарио Сентраль
3-4-3
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Росарио Сентраль
Тальерес Кордоба

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
1:0
ЛП
4:1
С
1:0
К
0:0
С
0:1
С
0:1
П
3:3
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
0.8

Среднее время на гол

51
112

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.44
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
101

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Victor Malcorra 1 0.33
Кампас Хаминтон 1 0.33
Laurtaro Giaccone 0 0
Octavio Bianchi 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramon Sosa 2 (1) 0.67
Бустос Науэль 2 0.67
Juan Rodriguez2 1 0.33
Jose Romero 0 0
Гарро Родриго 0 0
Diego Barrera 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Victor Malcorra 2 0
Carlos Quintana 1 0
Комар Хуан 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Kevin Ortiz 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ортегоса Диего 1 0
Гарро Родриго 1 0
Ramon Sosa 1 0
Мантилья Кевин 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Росарио Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тальерес Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Росарио Сентраль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Тальерес Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0
Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 4:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1
Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Тальерес Кордоба - Чакарита Хуниорс 2:0 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Тальерес Кордоба

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колон
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Велес Сарсфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Банфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Уракан
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 1 - 1 4
8.
Архентинос Хуниорс
 3 1 1 1 7 - 7 4
9.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Ривер Плейт
 3 1 0 2 7 - 6 3
12.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Барракас Сентраль
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сармьенто
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Бельграно
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Годой Крус
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Ланус
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Платенсе
 3 0 1 2 3 - 6 1
13.
Тигре
 2 0 0 2 1 - 4 0
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Велес Сарсфилд
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Банфилд
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Колон
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Институто Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Сармьенто
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Годой Крус
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ланус
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тигре
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Колон
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Банфилд
 2 1 0 1 1 - 2 3
6.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 0 - 3 0
13.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Барракас Сентраль
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Годой Крус
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Бельграно
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Платенсе
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уракан Matias Coccaro 4
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 4
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 3
Бельграно Lucas Passerini 3
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 3
Весь список

Топ нарушителей
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 3
Химнасия Ла-Плата Leonardo Morales 1 1
Колон Rafael Delgado 1 1
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 1
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    • 52'
      Кампас Хаминтон получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Валентин Депьетри уходит с поля. Хосе Ромеро выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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