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  4. Кубок профессиональной лиги 2023

Аргентина: Кубок профессиональной лиги

Тур: 3.
Дефенса и Хустисия
1:0
Перерыв
Сармьенто
0'
1:0
15' Гол
Manuel Duarte
21' Желтая карточка
Солари Сантьяго

Ход матча

15'
Manuel Duarte
1:0
21'
Солари Сантьяго
 
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Сармьенто
3.25
4.27
9.00
Все Коэффициенты
23
Болонья
Энрике
32
Agustin
Sant'Anna
2
Малатини
Хулиан
21
Минго
Сантьяго
Рамос
26
Dario
Caceres
8
Julian
Alejo
Lopez
34
Lautaro
Lopez
10
Rodrigo
Bogarin
27
Солари
Сантьяго
7
Manuel
Duarte
29
Nicolas
Fernandez
I
1
Девекки
Хосе
25
Gonzalo
Bettini
32
Franco
Paredes
2
Инсаурральде
Хуан
33
Gabriel
Diaz
20
Maico
Quiroz
15
Diego
Calcaterra
8
Guido
Mainero
10
Sergio
Quiroga
9
Alan
Marinelli
7
Лисандро
Лопес
III
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Сармьенто
4-2-3-1

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Сармьенто

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
3:0
ЛП
2:0
КПЛ
2:1
ЛП
4:2
КПЛ
3:1
П
1:0
П
2:1
ПБ
2:0
ПБ
2:4
ПБ
2:2
ПБ
1:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2.5
1.29

Среднее время на гол

36
70

Всего голов

14
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

2.18
1.09

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

41
82

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Manuel Duarte 1 0.5
Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Diaz 1 0.33
Franco Paredes 1 0.33
Diego Calcaterra 1 0.33
Инсаурральде Хуан 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солари Сантьяго 1 0
Dario Caceres 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Jonathan Beron 1 0
Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 2 0
Diego Calcaterra 2 0
Мартинес Фернардо 1 0
Gonzalo Bettini 1 0
Девекки Хосе 1 0
Sergio Quiroga 1 0
Emanuel Hernandez 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сармьенто
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сармьенто
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Эмелек 1:0
Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1
Сармьенто
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Тигре 2:0 Сармьенто - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0
Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Ланус - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Архентинос Хуниорс 2:0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Сармьенто

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Сармьенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Колон
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Велес Сарсфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Уракан
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Институто Кордоба
 0:0 3 1 2 0 1 - 0 5
7.
Банфилд
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
8.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 5 - 5 3
9.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Ривер Плейт
 3 1 0 2 7 - 6 3
11.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
Барракас Сентраль
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Сармьенто
 0:1 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Бельграно
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Годой Крус
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Дефенса и Хустисия
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Ланус
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Платенсе
 3 0 1 2 3 - 6 1
13.
Тигре
 2 0 0 2 1 - 4 0
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Велес Сарсфилд
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 5 - 1 3
4.
Банфилд
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Колон
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Институто Кордоба
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сармьенто
 0:1 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Дефенса и Хустисия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Годой Крус
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ланус
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тигре
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Колон
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Банфилд
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
7.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 0 - 3 0
13.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Барракас Сентраль
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Дефенса и Хустисия
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Годой Крус
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Бельграно
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Сармьенто
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Платенсе
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уракан Matias Coccaro 4
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 3
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 3
Бельграно Lucas Passerini 3
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 3
Весь список

Топ нарушителей
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 3
Химнасия Ла-Плата Leonardo Morales 1 1
Колон Rafael Delgado 1 1
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 1
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Сармьенто
3.25
4.27
9.00
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