Тур: 3.
1:1
Конец матча
0'
1:0
15' ГолManuel Duarte
21' Желтая карточкаСолари Сантьяго
1:1
59' ГолAgustin Fontana
62' Желтая карточкаMaico Quiroz
75' Желтая карточкаПратто Лукас
90'+6
Ход матча
15'
1:0
21'
59'
62'
75'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
11 Gaston Togni
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
-
20 Maico QuirozПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Мелано ЛукасНападающий
-
-
-
-
28 Joaquin Gho
-
-
17 Jean Rosso
-
Главный тренер: Pablo Lavallen
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Сармьенто
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
2.5
1.29
Среднее время на гол
36
70
Всего голов
14
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
2.18
1.09
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
41
82
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Manuel Duarte
|1
|0.5
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Diaz
|1
|0.33
|Agustin Fontana
|1
|0.33
|Franco Paredes
|1
|0.33
|Diego Calcaterra
|1
|0.33
|Инсаурральде Хуан
|0
|0
|Alan Marinelli
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Пратто Лукас
|1
|0
|Dario Caceres
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Jonathan Beron
|1
|0
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Diego Calcaterra
|2
|0
|Мартинес Фернардо
|1
|0
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|Девекки Хосе
|1
|0
|Sergio Quiroga
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Maico Quiroz
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сармьенто
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сармьенто
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сармьенто
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Эмелек 1:0
Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1
Сармьенто
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Тигре 2:0 Сармьенто - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0
Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Ланус - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Архентинос Хуниорс 2:0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Сармьенто
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Сармьенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|11.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|12.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 3
|2
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|6.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|3
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|3
|Бельграно
|Lucas Passerini
|3
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|3
|Расинг Авельянеда
|Tobias Rubio
|1 2
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|3
|Химнасия Ла-Плата
|Leonardo Morales
|1 1
|Колон
|Rafael Delgado
|1 1
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 1