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  4. Кубок профессиональной лиги 2023

Аргентина: Кубок профессиональной лиги

Тур: 3.
Архентинос Хуниорс
0:0
Первый тайм: 26'
Атлетико Тукуман
0'
Лучшие коэффициенты
Архентинос Хуниорс
Ничья
Атлетико Тукуман
1.78
3.48
7.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Alexis
Arias
I
29
Marco
Di
Cesare
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
5
Редондо
Федерико
8
Alan
Rodriguez3
18
Santiago
Gabriel
Montiel
13
Francisco
Gonzalez
Metilli
32
Luciano
Gondou
9
Авалос
Габриэль
1
Tomas
Marchiori
4
Де
ла
Фуэнте
Эрнан
2
Bruno
Felix
Bianchi
20
Nicolas
Romero
39
Matias
Orihuela
24
Renzo
Tesuri
8
Guillermo
Acosta
5
Adrian
Sanchez
10
Joaquin
Pereyra1
37
Mateo
Agustin
Coronel
19
Marcelo
Estigarribia2
Архентинос Хуниорс
5-3-2
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Атлетико Тукуман

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
1:2
КПЛ
2:4
ЛП
4:3
С
0:2
С
0:0
С
2:2
П
0:3
ПА
1:1
ПА
2:1

Голы

Всего голов

5
12

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

13
20

Голов в среднем за матч

1.3
2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
45

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 3 1
Авалос Габриэль 1 0.33
Marco Di Cesare 1 0.33
Кабрера Хавьер 0 0
Francisco Gonzalez Metilli 0 0
Santiago Gabriel Montiel 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alan Lescano 1 1
Lucas Villalba 2 0
Franco Moyano 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Pablo Minissale 1 0
Редондо Федерико 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ramiro Carrera 1 1
Mateo Agustin Coronel 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Архентинос Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Архентинос Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0
Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Патронато Парана - Архентинос Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Рио-Куарто 1:3 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 1:2 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Атлетико Тукуман

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:2
2 раза 100%
0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Атлетико Тукуман

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Колон
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Велес Сарсфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Банфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Уракан
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 1 - 1 4
8.
Архентинос Хуниорс
 0:0 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Ривер Плейт
 3 1 0 2 7 - 6 3
11.
Атлетико Тукуман
 0:0 3 0 3 0 0 - 0 3
12.
Росарио Сентраль
 0:0 3 0 2 1 0 - 3 2
13.
Барракас Сентраль
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сармьенто
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Бельграно
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Годой Крус
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Ланус
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Платенсе
 3 0 1 2 3 - 6 1
13.
Тигре
 2 0 0 2 1 - 4 0
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Велес Сарсфилд
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Архентинос Хуниорс
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Банфилд
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Колон
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Тальерес Кордоба
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Росарио Сентраль
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
11.
Атлетико Тукуман
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Институто Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Сармьенто
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Годой Крус
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ланус
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тигре
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Колон
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Банфилд
 2 1 0 1 1 - 2 3
6.
Атлетико Тукуман
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
7.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Архентинос Хуниорс
 0:0 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Росарио Сентраль
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
13.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Барракас Сентраль
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Годой Крус
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Бельграно
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Платенсе
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уракан Matias Coccaro 4
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 3
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 3
Бельграно Lucas Passerini 3
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 3
Весь список

Топ нарушителей
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 3
Химнасия Ла-Плата Leonardo Morales 1 1
Колон Rafael Delgado 1 1
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Архентинос Хуниорс
Ничья
Атлетико Тукуман
1.78
3.48
7.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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