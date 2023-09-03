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  4. Кубок профессиональной лиги 2023

Аргентина: Кубок профессиональной лиги

Тур: 3.
Бока Хуниорс
0:1
Второй тайм: 82'
Тигре
0'
24' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
30' Желтая карточка
Sebastian Prediger II
0:1
38' Гол
Brian Abel Luciatti
55' Желтая карточка
Валентини Николас
59' Желтая карточка
Рохас Роберт
67' Желтая карточка
Martin Garay
1
Ромеро
Серхио
57
Вейгандт
Марсело
25
Вальдес
Бруно
15
Валентини
Николас
3
Сараччи
Марсело
17
Адвинкула
Луис
21
Фернандес
Игнасио
27
Кампусано
Хорман
7
Себальос
Эсекиэль
9
Бенедетто
Дарио
10
Кавани
Эдинсон
30
Рохас
Сантьяго
24
Martin
Garay
3
Рохас
Роберт
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
10
Меносси
Лукас
5
Sebastian
Prediger
II
28
Молинас
Аарон
32
Парадела
Хосе
11
Кастро
Алексис
29
Tomas
Badaloni
Бока Хуниорс
4-4-2
Тигре
4-2-3-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Тигре

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

28 матчей

57.1%
17.9%
25%
16 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
8 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
14 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
5:3
КПЛ
3:0
КПЛ
0:2
КДЛС
2:0
С
4:1
С
2:1
ТМК
2:0
ТМК
1:1
П
1:1
П
2:0
П
1:0
П
2:0
П
0:1
П
2:1
П
0:0
П
2:0
П
2:1
ПА
1:0
ПА
3:3
ПА
1:2
ПА
3:0
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
2:3
ПА
6:2
ПА
2:1

Голы

Всего голов

39
8

Голов в среднем за матч

2.29
0.73

Среднее время на гол

39
123

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.18
1

Среднее время на гол

76
90

Всего голов

52
25

Голов в среднем за матч

1.86
0.89

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

48
100

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Себальос Эсекиэль 1 0.33
Медина Кристиан 1 0.33
Кавани Эдинсон 1 0.33
Бенедетто Дарио 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brian Abel Luciatti 1 0.33
Рохас Роберт 1 0.33
Кастро Алексис 0 0
Молинас Аарон 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кавани Эдинсон 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Фигаль Хорхе 1 0
Гонсалес Диего Эрнан 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меносси Лукас 1 0
Sebastian Prediger II 1 0
Рохас Роберт 1 0
Парадела Хосе 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тигре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Бока Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тигре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Бока Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тигре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1
Бока Хуниорс - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Бока Хуниорс - Монагас 4:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Коло-Коло 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0
Тигре
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Сармьенто - Тигре 2:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Колон - Тигре 1:3
Тигре - Либертад 0:1 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Либертад - Тигре 2:1 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Тигре - Банфилд 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Платенсе - Тигре 1:0 Тигре - Академия Пуэрто Кабельо 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Тигре

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колон
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Велес Сарсфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Банфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Уракан
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 1 - 1 4
8.
Архентинос Хуниорс
 3 1 1 1 7 - 7 4
9.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Ривер Плейт
 3 1 0 2 7 - 6 3
12.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Барракас Сентраль
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сармьенто
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Бельграно
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Годой Крус
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Бока Хуниорс
 0:1 3 1 0 2 3 - 3 3
9.
Тигре
 1:0 3 1 0 2 2 - 4 3
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Ланус
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Платенсе
 3 0 1 2 3 - 6 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Велес Сарсфилд
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Банфилд
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Колон
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Институто Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Сармьенто
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Годой Крус
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Бока Хуниорс
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ланус
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тигре
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Индепендьенте Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Колон
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Банфилд
 2 1 0 1 1 - 2 3
6.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 0 - 3 0
13.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Барракас Сентраль
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Тигре
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Годой Крус
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Бельграно
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Бока Хуниорс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уракан Matias Coccaro 4
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 4
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 3
Бельграно Lucas Passerini 3
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 3
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Топ нарушителей
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 3
Химнасия Ла-Плата Leonardo Morales 1 1
Колон Rafael Delgado 1 1
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 1
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