Тонко вырезал в штрафную соперника Санчо на ход Ван де Беку, но тому достать мяч до лицевой линии не позволил защитник.

С угла поля навесил Ван де Бек в центр штрафной. Здесь выиграл верх Вивиан и головой вынес сферу подальше от ворот.

Проникающий пас исполнял в т=штрафную Эриксен на ход Санчо, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Паредес.

Мог убегать в контратаку Уильямс после заброса от Де Маркоса, но вовремя вернулся в оборону Линделоф и отобрал мяч в подкате.

В центре поля получил по ногам Руис в борьбе против Уана Биссаки. Штрафной удар в пользу испанцев назначил судья.

С правого фланга Де Маркос забросил в штрафную на Уильямса, но тому добраться до мяча не позволил Альваро.

С правого фланга низом прострелил в центр штрафной Де Маркос. Здесь в касание Уильямс пробил по воротам, но точно в руки Хитону.

9' Диагональ исполнял Линделоф на правый фланг, куда забегал Форсон, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.

8' Ушел финтом от соперника по флангу Уильямс и прострелил в штрафную, но мяч спокойно перехватил Магуайр в подкате.

7' Сместился с правого фланга Ван де Бек к линии штрафной и пробил по воротам, но на пути мяча оказалась спина защитника.

6' Ушел финтом от соперника по флангу Пельистри и навесил в центр штрафной, но здесь никто из партнеров не смог пробить головой.

5' По флангу забросил Уильямс в штрафную соперника на Уильямса, но тому пробить по воротам не позволил защитник.

4' Получил по ногам Уильяма в силовой борьбе против Гора. Судья все видел и назначил штрафной удар.

3' Англичане сразу же бросились в первую атаку, последовал навес в штрафную, но пока без удара по воротам.