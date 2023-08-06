Стадион: Aviva Stadium (Dublin). Главный судья: Doyle N.
0:0
Первый тайм
22
Хитон
Том
44
Гор
Дэниел
62
Форсон
Омари
25
Санчо
Джедон
38
Коварж
Матей
71
Вустер
Том
27
Эванс
Джонни
54
Хурадо
Марк
65
Кольер
Тоби
57
Эмеран
Ноа
52
Хьюджилл
Джо
15
Лекуе
Иньиго
25
Руис
Иньиго
11
Уильямс
Нико
10
Муньяин
Икер
30
Гомес
Унаи
21
Эррера
Андер
- Основной состав
-
22 Хитон ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Гор ДэниелПолузащитник
-
62 Форсон ОмариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Запасные игроки
-
38 Коварж МатейВратарь
-
71 Вустер ТомВратарь
-
27 Эванс ДжонниЗащитник
-
54 Хурадо МаркЗащитник
-
65 Кольер ТобиПолузащитник
- Полузащитник
-
57 Эмеран НоаНападающий
-
52 Хьюджилл ДжоНападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Полузащитник
-
25 Руис ИньигоПолузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Гарсия РаульВратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
30 Гомес Унаи
-
-
21 Эррера Андер
-
-
-
-
Главный тренер: _Valverde E.
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Атлетик Б
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
45
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3
Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2
Атлетик Б
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2
Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Атлетик Б
Исход игры
Манчестер Юнайтед
93.9% (107)
Ничья
4.4% (5)
Атлетик Б
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
71% (71)
Меньше
29% (29)
Обе команды забьют
Да
74% (74)
Нет
26% (26)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
48.2% (55)
2:0 Манчестер Юнайтед
10.5% (12)
1:0 Манчестер Юнайтед
10.5% (12)
3:1 Манчестер Юнайтед
9.6% (11)
1:1 Ничья
4.4% (5)
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