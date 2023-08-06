  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Стадион: . Главный судья: Doyle N.
Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм
Атлетик Б
Прогнозы 117
Манчестер Юнайтед 94% (110)
X 4.3% (5)
Атлетик Б 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Атлетик Б
2.70
3.85
2.60
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Хитон
Том
42
Альваро
Фернандес
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
14
Эриксен
Кристиан
44
Гор
Дэниел
62
Форсон
Омари
34
Ван
де
Бек
Донни
28
Пельистри
Факундо
25
Санчо
Джедон
38
Коварж
Матей
71
Вустер
Том
27
Эванс
Джонни
54
Хурадо
Марк
65
Кольер
Тоби
46
Межбри
Ханнибал
57
Эмеран
Ноа
52
Хьюджилл
Джо
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
31
Паредес
Айтор
15
Лекуе
Иньиго
6
Весга
Микель
25
Руис
Иньиго
11
Уильямс
Нико
8
Сансет
Ойян
10
Муньяин
Икер
9
Уильямс
Иньяки
13
Агирреcабала
Хулен
22
Гарсия
Рауль
III
29
Малькольм
Аду
Арес
39
Мартон
Хавьер
27
Гарсия
Иманол
30
Гомес
Унаи
12
Гурусета
Горка
21
Эррера
Андер
23
Ноласкоайн
Перу
33
Прадос
Беньят
20
Вильялибре
Асьер
Манчестер Юнайтед
Атлетик Б

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Атлетик Б

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:1
ЛЕ
2:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
45

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3
Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2
Атлетик Б
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2
Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1
  • Первый тайм
  • 18'
    С правого фланга низом прострелил в центр штрафной Де Маркос. Здесь в касание Уильямс пробил по воротам, но точно в руки Хитону.
  • 15'
    С правого фланга Де Маркос забросил в штрафную на Уильямса, но тому добраться до мяча не позволил Альваро.
  • 14'
    В центре поля получил по ногам Руис в борьбе против Уана Биссаки. Штрафной удар в пользу испанцев назначил судья.
  • 13'
    Мог убегать в контратаку Уильямс после заброса от Де Маркоса, но вовремя вернулся в оборону Линделоф и отобрал мяч в подкате.
  • 12'
    Проникающий пас исполнял в т=штрафную Эриксен на ход Санчо, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Паредес.
  • 11'
    С угла поля навесил Ван де Бек в центр штрафной. Здесь выиграл верх Вивиан и головой вынес сферу подальше от ворот.
  • 10'
    Тонко вырезал в штрафную соперника Санчо на ход Ван де Беку, но тому достать мяч до лицевой линии не позволил защитник.
  • 9'
    Диагональ исполнял Линделоф на правый фланг, куда забегал Форсон, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.
  • 8'
    Ушел финтом от соперника по флангу Уильямс и прострелил в штрафную, но мяч спокойно перехватил Магуайр в подкате.
  • 7'
    Сместился с правого фланга Ван де Бек к линии штрафной и пробил по воротам, но на пути мяча оказалась спина защитника.
  • 6'
    Ушел финтом от соперника по флангу Пельистри и навесил в центр штрафной, но здесь никто из партнеров не смог пробить головой.
  • 5'
    По флангу забросил Уильямс в штрафную соперника на Уильямса, но тому пробить по воротам не позволил защитник.
  • 4'
    Получил по ногам Уильяма в силовой борьбе против Гора. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • 3'
    Англичане сразу же бросились в первую атаку, последовал навес в штрафную, но пока без удара по воротам.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-черных цветах, гости выбрали себе голубой комплект формы.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые болельщики. Приглашаю Вас на очередной товарищеский поединок перед стартом нового сезона в котором встретятся "Манчестер Юнафтед" и "Атлетик" Бильбао. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    Прогнозы 117
    Манчестер Юнайтед 94% (110)
    X 4.3% (5)
    Атлетик Б 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Атлетик Б
    2.70
    3.85
    2.60
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед 0:0 Атлетик Б онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Атлетик Б

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    93.9% (107)
    Ничья
    4.4% (5)
    Атлетик Б
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    71% (71)
    Меньше
    29% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    74% (74)
    Нет
    26% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    48.2% (55)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    10.5% (12)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    10.5% (12)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    9.6% (11)
    1:1 Ничья
    4.4% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Манчестер Юнайтед
    Атлетик Б
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     