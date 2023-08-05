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Манчестер Юнайтед
 
Позже
Атлетик Б
Прогнозы 12
Манчестер Юнайтед 91.7% (11)
X 8.3% (1)
Атлетик Б 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Атлетик Б
1.76
4.00
4.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Атлетик Б

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:1
ЛЕ
2:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
45

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2
Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0
Атлетик Б
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2
Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 августа 2023, осталось 1 день 2 часа 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 12
    Манчестер Юнайтед 91.7% (11)
    X 8.3% (1)
    Атлетик Б 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Атлетик Б
    1.76
    4.00
    4.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Атлетик Б онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Атлетик Б

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    90.9% (10)
    Ничья
    9.1% (1)
    Атлетик Б
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    90.91% (10)
    Меньше
    9.09% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (11)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    81.8% (9)
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    Манчестер Юнайтед
    Атлетик Б
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