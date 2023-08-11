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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Мусял Томаш
Пяст
 
Позже
Ракув
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Ракув
3.05
2.98
2.70
Все Коэффициенты
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
20
Томашевич
Гжегож
16
Дзичек
Патрик
19
Michael
Ameyaw
6
Храпек
Михал
44
Serhij
Krykun
7
Феликс
Хорхе
1
Ковачевич
Владан
4
Сварнас
Стратос
15
Ковачевич
Аднан
24
Арсенич
Зоран
22
Сореску
Деян
5
Берггрен
Густав
8
Лидерман
Бен
14
Плавшич
Срджан
27
Новак
Бартош
9
Зволински
Лукаш
93
Киттель
Сонни
Пяст
4-2-3-1
Ракув
3-4-3

История личных встреч

Пяст
Ракув

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

Э
1:0
Э
0:1
Э
1:0
Э
2:3
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.13
0.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
144

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 1 (1) 0.33
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 3 (2) 1.5
Салес Жеан Карлос 1 0.5
Новак Бартош 1 0.5
Берггрен Густав 0 0
Сореску Деян 0 0
Замора Джон 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мосур Ариэль 2 0
Храпек Михал 1 0
Червински Якуб 1 0
Дзичек Патрик 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаниколау Яннис 1 0

Результаты матчей

Пяст
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ракув
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Пяст
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ракув
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
5
Пяст
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ракув
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Гурник Забже - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Пяст - Лех 1:2 Пяст - Бельско-Бяла 3:0
Рух Хожув - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Пяст 2:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:1 Пяст - Радуния Стезика 3:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 2:1 Радомьяк Радом - Пяст 0:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Пяст - Висла Плоцк 1:0 Шленск Вроцлав - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Пяст 2:2 Медзь Легница - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:2
Ракув
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ракув - Арис Лимассол 2:1 Ракув - Варта Познань 2:2 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2
Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0 Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Медзь Легница - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0

Результаты матчей

Пяст
Ракув

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Пяст
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Краковия
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Погонь Щецин
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 5 6
7.
Ракув
 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
Варта Познань
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Видзев Лодзь
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Радомьяк Радом
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Рух Хожув
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Пуща Неполомице
 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
ЛКС Лодзь
 3 1 0 2 2 - 6 3
14.
Пяст
 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Сталь Мелец
 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Корона Кельце
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Гурник Забже
 3 0 1 2 0 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Ракув
 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Рух Хожув
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
ЛКС Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Пуща Неполомице
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Краковия
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Варта Познань
 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Сталь Мелец
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Корона Кельце
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Гурник Забже
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Радомьяк Радом
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Заглембе Любин
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Радомьяк Радом
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Пяст
 2 0 2 0 0 - 0 2
7.
Варта Познань
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сталь Мелец
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Корона Кельце
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Видзев Лодзь
 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
17.
Рух Хожув
 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
ЛКС Лодзь
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 4
Ракув Зволински Лукаш 3
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 2 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 2
Заглембе Любин Курминовски Давид 2
Весь список

Топ нарушителей
Лех Муравски Радослав 1 2
Гурник Забже Щесняк Криспин 1 2
ЛКС Лодзь Michal Mokrzycki 1 1
Рух Хожув Садлок Мацей 2
Заглембе Любин Дабровски Дамьян 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Ковачевич Аднан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Ракув
3.05
2.98
2.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пяст - Ракув онлайн

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