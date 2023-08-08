Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Khadija Shaw на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Khadija Shaw получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Diana Ospina получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Diana Ospina на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Kalyssa van Zanten из команды Ямайка (жен) в офсайде

6' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Chantelle Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Lorena Bedoya выиграл воздушное противоборство у Khadija Shaw.

3' Пространство открывается для Jody Brown, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

2' Игрок из команды Ямайка (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть