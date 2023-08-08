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  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Стадион: . Главный судья: Kate Jacewicz
Колумбия (жен)
0:0
Первый тайм: 16'
Ямайка (жен)
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колумбия (жен)
Ничья
Ямайка (жен)
2.35
3.10
4.40
Все Коэффициенты
1
Catalina
Perez
17
Carolina
Arias
19
Jorelyn
Carabali
3
Daniela
Arias
15
Ana
Guzman
5
Lorena
Bedoya
4
Diana
Ospina
18
Linda
Caicedo
10
Leicy
Santos
9
Mayra
Ramirez
11
Catalina
Usme
13
Rebecca
Spencer
19
Tiernny
Wiltshire
17
Суаби
Эллисон
4
Суаби
Чантель
14
Блэквуд
Ден-Ден
3
Vyan
Sampson
12
Kalyssa
van
Zanten
8
Спенс
Дрю
10
Браун
Джоди
18
Картер
Труди
11
Шоу
Хадия
Колумбия (жен)
Ямайка (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Колумбия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Linda Caicedo 2 0.5
Manuela Vanegas 1 0.25
Catalina Usme 1 (1) 0.25
Leicy Santos 0 0
Ямайка (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суаби Эллисон 1 0.25
Картер Труди 0 0

Карточки

Колумбия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Manuela Vanegas 2 0
Diana Ospina 1 0
Carolina Arias 1 0
Catalina Perez 1 0
Lorena Bedoya 1 0
Ямайка (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шоу Хадия 1 1
Мэттьюз Чейна 1 0
Блэквуд Ден-Ден 1 0
Atlanta Primus 1 0

Результаты матчей

Колумбия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ямайка (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Колумбия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ямайка (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
0
Колумбия (жен)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ямайка (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Колумбия (жен)
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Марокко (жен) - Колумбия (жен) 1:0 Германия (жен) - Колумбия (жен) 1:2 Колумбия (жен) - Южная Корея (жен) 2:0 Колумбия (жен) - Китай (жен) 2:2
Колумбия (жен) - Панама (жен) 1:1 Панама (жен) - Колумбия (жен) 0:2 Италия (жен) - Колумбия (жен) 2:1 Франция (жен) - Колумбия (жен) 5:2 Колумбия (жен) - Мексика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Парагвай (жен) 4:0 Колумбия (жен) - Парагвай (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:0 США (жен) - Колумбия (жен) 2:0 США (жен) - Колумбия (жен) 3:0 Колумбия (жен) - Венесуэла (жен) 0:0
Ямайка (жен)
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ямайка (жен) - Бразилия (жен) 0:0 Панама (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Франция (жен) - Ямайка (жен) 0:0 Марокко (жен) - Ямайка (жен) 0:1
Австралия (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Ямайка (жен) - Чехия (жен) 2:3 Испания (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Ямайка (жен) - Парагвай (жен) 1:2 Ямайка (жен) - Парагвай (жен) 1:0 Коста-Рика (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Канада (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Ямайка (жен) - Гаити (жен) 4:0 Ямайка (жен) - США (жен) 0:5 Мексика (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Коста-Рика (жен) - Ямайка (жен) 0:0 Коста-Рика (жен) - Ямайка (жен) 0:1 США (жен) - Ямайка (жен) 4:0 Ямайка (жен) - Нигерия (жен) 1:0 Ямайка (жен) - Сент-Китс и Невис (жен) 7:0 Ямайка (жен) - Канада (жен) 0:9

Результаты матчей

Колумбия (жен)
Ямайка (жен)

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Колумбия (жен)
Ямайка (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1/8 финала
1 Швейцария (жен)
5 Испания (жен)
3 Япония (жен)
1 Норвегия (жен)
2 Нидерланды (жен)
0 ЮАР (жен)
5 Швеция (жен)
4 США (жен)
4 Англия (жен)
2 Нигерия (жен)
2 Австралия (жен)
0 Дания (жен)
Колумбия (жен)
Ямайка (жен)
Франция (жен)
Марокко (жен)
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 5 (1)
Нидерланды (жен) Роорд Джилл 4
Германия (жен) Попп Александра 4
Англия (жен) Джеймс Лорен 3 (3)
Испания (жен) Бонмати Айтана 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нидерланды (жен) Ван Де Донк Даниэль 2
США (жен) Лавелле Роуз 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 12'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Khadija Shaw возвращается на поле.
    • 11'
      Ямайка (жен) контролирует мяч.
    • 11'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Ох, нехорошо это выглядит. Khadija Shaw получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 11'
      Khadija Shaw на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 10'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 10'
      Ямайка (жен) пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Колумбия (жен): 51%, Ямайка (жен): 49%.
    • 10'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Diana Ospina возвращается на поле.
    • 9'
      Матч возобновлен
    • 9'
      Ох, нехорошо это выглядит. Diana Ospina получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 8'
      Diana Ospina на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 7'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 7'
      Kalyssa van Zanten из команды Ямайка (жен) в офсайде
    • 7'
      Ямайка (жен) пытается что-то создать.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Колумбия (жен)
    • 6'
      Ямайка (жен) пытается что-то создать.
    • 6'
      Матч возобновлен
    • 5'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 5'
      Контроль мяча: Колумбия (жен): 51%, Ямайка (жен): 49%.
    • 5'
      Catalina Usme из команды Колумбия (жен) в офсайде
    • 5'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Колумбия (жен) пытается что-то создать.
    • 4'
      Chantelle Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Ana Guzman из команды Колумбия (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 4'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Lorena Bedoya выиграл воздушное противоборство у Khadija Shaw.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Колумбия (жен)
    • 3'
      Пространство открывается для Jody Brown, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
    • 2'
      Игрок из команды Ямайка (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 2'
      Ямайка (жен) контролирует мяч.
    • 1'
      Колумбия (жен) контролирует мяч.
    • 1'
      Ямайка (жен) пытается что-то создать.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Ямайка (жен) начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Melbourne Rectangular Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Колумбия (жен)
    Ничья
    Ямайка (жен)
    2.35
    3.10
    4.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Колумбия (жен) 0:0 Ямайка (жен) онлайн

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