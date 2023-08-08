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  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Стадион: . Зрители: 27706 Главный судья: Kate Jacewicz
Колумбия (жен)
1:0
Конец матча
Ямайка (жен)
0'
41' Желтая карточка
Суаби Чантель
45' Желтая карточка
Спенс Дрю
1:0
51' Гол
Catalina Usme
70' Желтая карточка
Daniela Arias
90'+7

Ход матча

41'
 
Суаби Чантель
45'
 
Спенс Дрю
46'
 
Atlanta Primus
Kalyssa van Zanten
51'
Catalina Usme
(Ana Guzman)
1:0
67'
 
Кэмерон Тиффани
Картер Труди
70'
Daniela Arias
 
79'
 
Peyton McNamara
Vyan Sampson
83'
 
Мэттьюз Чейна
Tiernny Wiltshire
83'
 
Kameron Simmonds
Браун Джоди
87'
Daniela Montoya
Leicy Santos
 
90'
Marcela Restrepo
Catalina Usme
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 329 Количество передач 335
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Catalina
Perez
17
Carolina
Arias
19
Jorelyn
Carabali
3
Daniela
Arias
15
Ana
Guzman
5
Lorena
Bedoya
4
Diana
Ospina
18
Linda
Caicedo
10
Leicy
Santos
9
Mayra
Ramirez
11
Catalina
Usme
13
Rebecca
Spencer
19
Tiernny
Wiltshire
17
Суаби
Эллисон
4
Суаби
Чантель
14
Блэквуд
Ден-Ден
3
Vyan
Sampson
12
Kalyssa
van
Zanten
8
Спенс
Дрю
10
Браун
Джоди
18
Картер
Труди
11
Шоу
Хадия
Колумбия (жен)
Ямайка (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Колумбия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Linda Caicedo 2 0.5
Catalina Usme 2 (1) 0.5
Manuela Vanegas 1 0.25
Leicy Santos 0 0
Ana Guzman 0 0
Ямайка (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суаби Эллисон 1 0.25
Картер Труди 0 0

Карточки

Колумбия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Manuela Vanegas 2 0
Diana Ospina 1 0
Carolina Arias 1 0
Catalina Perez 1 0
Daniela Arias 1 0
Lorena Bedoya 1 0
Ямайка (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шоу Хадия 1 1
Спенс Дрю 1 0
Мэттьюз Чейна 1 0
Суаби Чантель 1 0
Блэквуд Ден-Ден 1 0
Atlanta Primus 1 0

Результаты матчей

Колумбия (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ямайка (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Колумбия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ямайка (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
0
Колумбия (жен)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ямайка (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Колумбия (жен)
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Марокко (жен) - Колумбия (жен) 1:0 Германия (жен) - Колумбия (жен) 1:2 Колумбия (жен) - Южная Корея (жен) 2:0 Колумбия (жен) - Китай (жен) 2:2
Колумбия (жен) - Панама (жен) 1:1 Панама (жен) - Колумбия (жен) 0:2 Италия (жен) - Колумбия (жен) 2:1 Франция (жен) - Колумбия (жен) 5:2 Колумбия (жен) - Мексика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Парагвай (жен) 4:0 Колумбия (жен) - Парагвай (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:0 США (жен) - Колумбия (жен) 2:0 США (жен) - Колумбия (жен) 3:0 Колумбия (жен) - Венесуэла (жен) 0:0
Ямайка (жен)
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ямайка (жен) - Бразилия (жен) 0:0 Панама (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Франция (жен) - Ямайка (жен) 0:0 Марокко (жен) - Ямайка (жен) 0:1
Австралия (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Ямайка (жен) - Чехия (жен) 2:3 Испания (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Ямайка (жен) - Парагвай (жен) 1:2 Ямайка (жен) - Парагвай (жен) 1:0 Коста-Рика (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Канада (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Ямайка (жен) - Гаити (жен) 4:0 Ямайка (жен) - США (жен) 0:5 Мексика (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Коста-Рика (жен) - Ямайка (жен) 0:0 Коста-Рика (жен) - Ямайка (жен) 0:1 США (жен) - Ямайка (жен) 4:0 Ямайка (жен) - Нигерия (жен) 1:0 Ямайка (жен) - Сент-Китс и Невис (жен) 7:0 Ямайка (жен) - Канада (жен) 0:9

Результаты матчей

Колумбия (жен)
Ямайка (жен)

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Колумбия (жен)
Ямайка (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
2
1.5
1/8 финала
1 Швейцария (жен)
5 Испания (жен)
3 Япония (жен)
1 Норвегия (жен)
2 Нидерланды (жен)
0 ЮАР (жен)
5 Швеция (жен)
4 США (жен)
4 Англия (жен)
2 Нигерия (жен)
2 Австралия (жен)
0 Дания (жен)
1 Колумбия (жен)
0 Ямайка (жен)
Франция (жен)
Марокко (жен)
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 5 (1)
Нидерланды (жен) Роорд Джилл 4
Германия (жен) Попп Александра 4
Англия (жен) Джеймс Лорен 3 (3)
Испания (жен) Бонмати Айтана 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нидерланды (жен) Ван Де Донк Даниэль 2
США (жен) Лавелле Роуз 2
Весь список
  • 96'
    Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Peyton McNamara выиграл воздушное противоборство у Daniela Montoya.
  • 95'
    Судья сигнализирует, что Allyson Swaby из команды Ямайка (жен) поставил подножку. Пострадал Catalina Perez
  • 95'
    Marcela Restrepo из команды Колумбия (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Deneisha Blackwood навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 94'
    Lorena Bedoya из команды Колумбия (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • 94'
      Ямайка (жен) пытается что-то создать.
    • 93'
      Тактическая замена. Catalina Usme уходит с поля и его заменяет Marcela Restrepo
    • 93'
      Atlanta Primus выиграл воздушное противоборство у Diana Ospina.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Ямайка (жен)
    • 93'
      Diana Ospina не смог попасть в створ ударом издали
    • 93'
      Deneisha Blackwood ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 92'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Первый тайм
    • 50'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Колумбия (жен): 53%, Ямайка (жен): 47%.
    • 50'
      Хорошо играет на выходе Catalina Perez - мяч в ее руках
    • 50'
      Ямайка (жен) пытается что-то создать.
    • 50'
      Lorena Bedoya выиграл воздушное противоборство у Jody Brown.
    • 50'
      Mayra Ramirez из команды Колумбия (жен) заходит слишком далеко, он валит Kalyssa van Zanten.
    • 49'
      Linda Caicedo нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 49'
      Колумбия (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Trudi Carter выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Колумбия (жен) пытается что-то создать.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Колумбия (жен)
    • 48'
      Шанс получает Khadija Shaw из команды Ямайка (жен), но удар головой идет мимо
    • 48'
      Trudi Carter из команды Ямайка (жен) подал угловой слева.
    • 47'
      Jorelyn Carabali ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Спенс Дрю - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 46'
      Спенс Дрю из команды Ямайка (жен) заходит слишком далеко, он валит Linda Caicedo.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 46'
      Diana Ospina ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Ямайка (жен) пытается что-то создать.
    • 46'
      Lorena Bedoya выиграл воздушное противоборство у Kalyssa van Zanten.
    • 45'
      Контроль мяча: Колумбия (жен): 55%, Ямайка (жен): 45%.
    • 45'
      Хорошо играет на выходе Rebecca Spencer - мяч в ее руках
    • 45'
      Спенс Дрю из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Catalina Usme навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Deneisha Blackwood ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Deneisha Blackwood ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Jorelyn Carabali из команды Колумбия (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Ямайка (жен) пытается что-то создать.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Ямайка (жен)
    • 43'
      Ana Guzman пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
    • 42'
      Jody Brown ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Матч возобновлен
    • 41'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 41'
      Chantelle Swaby получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Chantelle Swaby из команды Ямайка (жен) толкнул локтем оппонента. Это Mayra Ramirez заработал фол
    • 40'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Ямайка (жен) пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Колумбия (жен): 53%, Ямайка (жен): 47%.
    • 40'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Колумбия (жен) контролирует мяч.
    • 39'
      Ямайка (жен) контролирует мяч.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Ямайка (жен)
    • 39'
      Jorelyn Carabali из команды Колумбия (жен) не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 38'
      Leicy Santos из команды Колумбия (жен) подал угловой слева.
    • 38'
      Deneisha Blackwood из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Leicy Santos из команды Колумбия (жен) разыграл угловой с левого угла.
    • 37'
      Tiernny Wiltshire ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Матч возобновлен
    • 35'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 35'
      Daniela Arias ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Колумбия (жен): 51%, Ямайка (жен): 49%.
    • 35'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Deneisha Blackwood выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Jorelyn Carabali ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Матч возобновлен
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 33'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Lorena Bedoya выиграл воздушное противоборство у Vyan Sampson.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Ямайка (жен)
    • 32'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Chantelle Swaby успешно блокирует удар.
    • 31'
      Leicy Santos нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 31'
      Колумбия (жен) пытается что-то создать.
    • 31'
      Kalyssa van Zanten ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Колумбия (жен): 51%, Ямайка (жен): 49%.
    • 30'
      Rebecca Spencer из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Catalina Usme из команды Колумбия (жен) разыграл угловой с правого угла.
    • 30'
      Daniela Arias нанес удар головой, но Rebecca Spencer спокойно отбил мяч.
    • 29'
      Rebecca Spencer из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Deneisha Blackwood из команды Ямайка (жен) заходит слишком далеко, он валит Mayra Ramirez.
    • 28'
      Колумбия (жен) пытается что-то создать.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Колумбия (жен)
    • 27'
      Ямайка (жен) пытается что-то создать.
    • 27'
      Хорошо играет на выходе Rebecca Spencer - мяч в ее руках
    • 27'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 26'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 25'
      Судья сигнализирует, что Trudi Carter из команды Ямайка (жен) поставил подножку. Пострадал Carolina Arias
    • 25'
      Игрок из команды Ямайка (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 25'
      Контроль мяча: Колумбия (жен): 50%, Ямайка (жен): 50%.
    • 24'
      Trudi Carter возвращается на поле.
    • 24'
      Jorelyn Carabali ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Ямайка (жен) контролирует мяч.
    • 24'
      Колумбия (жен) контролирует мяч.
    • 24'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 24'
      Ох, нехорошо это выглядит. Trudi Carter получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 22'
      Trudi Carter на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 22'
      Ямайка (жен) пытается что-то создать.
    • 21'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Колумбия (жен) пытается что-то создать.
    • 20'
      Leicy Santos из команды Колумбия (жен) заходит слишком далеко, он валит Tiernny Wiltshire.
    • 20'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Матч возобновлен
    • 20'
      Контроль мяча: Колумбия (жен): 48%, Ямайка (жен): 52%.
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Kalyssa van Zanten ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Allyson Swaby выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Kalyssa van Zanten ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Колумбия (жен) пытается что-то создать.
    • 18'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Хорошо играет на выходе Rebecca Spencer - мяч в ее руках
    • 18'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Колумбия (жен) пытается что-то создать.
    • 15'
      Хорошая попытка от Diana Ospina, был неплохой удар, но вратарь спас
    • 15'
      Колумбия (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Колумбия (жен) контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Колумбия (жен): 45%, Ямайка (жен): 55%.
    • 15'
      Ямайка (жен) контролирует мяч.
    • 14'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 14'
      Колумбия (жен) контролирует мяч.
    • 13'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Ямайка (жен) контролирует мяч.
    • 13'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Khadija Shaw возвращается на поле.
    • 11'
      Ямайка (жен) контролирует мяч.
    • 11'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Ох, нехорошо это выглядит. Khadija Shaw получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 11'
      Khadija Shaw на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 10'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 10'
      Ямайка (жен) пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Колумбия (жен): 51%, Ямайка (жен): 49%.
    • 10'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Diana Ospina возвращается на поле.
    • 9'
      Матч возобновлен
    • 9'
      Ох, нехорошо это выглядит. Diana Ospina получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 8'
      Diana Ospina на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 7'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 7'
      Kalyssa van Zanten из команды Ямайка (жен) в офсайде
    • 7'
      Ямайка (жен) пытается что-то создать.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Колумбия (жен)
    • 6'
      Ямайка (жен) пытается что-то создать.
    • 6'
      Матч возобновлен
    • 5'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 5'
      Контроль мяча: Колумбия (жен): 51%, Ямайка (жен): 49%.
    • 5'
      Catalina Usme из команды Колумбия (жен) в офсайде
    • 5'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Колумбия (жен) пытается что-то создать.
    • 4'
      Chantelle Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Ana Guzman из команды Колумбия (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 4'
      Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Lorena Bedoya выиграл воздушное противоборство у Khadija Shaw.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Колумбия (жен)
    • 3'
      Пространство открывается для Jody Brown, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
    • 2'
      Игрок из команды Ямайка (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 2'
      Ямайка (жен) контролирует мяч.
    • 1'
      Колумбия (жен) контролирует мяч.
    • 1'
      Ямайка (жен) пытается что-то создать.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Ямайка (жен) начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Melbourne Rectangular Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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