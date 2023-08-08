Стадион: Мельбурнский Прямоугольный стадион. Зрители: 27706 Главный судья: Kate Jacewicz
1:0
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаСуаби Чантель
45' Желтая карточкаСпенс Дрю
1:0
51' ГолCatalina Usme
70' Желтая карточкаDaniela Arias
90'+7
Ход матча
41'
45'
51'
1:0
70'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
329 Количество передач 335
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.80 Тотал меньше 2 голов
-
15
Ana
Guzman
10
Leicy
Santos
10
Браун
Джоди
18
Картер
Труди
11
Шоу
Хадия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ana GuzmanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Leicy SantosПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Lady AndradeПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
14 Angela Baron
-
20 Monica Ramos
-
-
-
23 Elexa Bahr
-
Главный тренер: Nelson Abadia
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Браун ДжодиПолузащитник
-
18 Картер ТрудиПолузащитник
-
11 Шоу ХадияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Liya Brooks
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lorne Donaldson
Бомбардиры внутри турнира
Колумбия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Linda Caicedo
|2
|0.5
|Catalina Usme
|2 (1)
|0.5
|Manuela Vanegas
|1
|0.25
|Leicy Santos
|0
|0
|Ana Guzman
|0
|0
Ямайка (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суаби Эллисон
|1
|0.25
|Картер Труди
|0
|0
Карточки
Колумбия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Manuela Vanegas
|2
|0
|Diana Ospina
|1
|0
|Carolina Arias
|1
|0
|Catalina Perez
|1
|0
|Daniela Arias
|1
|0
|Lorena Bedoya
|1
|0
Ямайка (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шоу Хадия
|1
|1
|Спенс Дрю
|1
|0
|Мэттьюз Чейна
|1
|0
|Суаби Чантель
|1
|0
|Блэквуд Ден-Ден
|1
|0
|Atlanta Primus
|1
|0
Результаты матчей
Колумбия (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ямайка (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Колумбия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ямайка (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
0
Колумбия (жен)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ямайка (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Колумбия (жен)
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Марокко (жен) - Колумбия (жен) 1:0 Германия (жен) - Колумбия (жен) 1:2 Колумбия (жен) - Южная Корея (жен) 2:0 Колумбия (жен) - Китай (жен) 2:2
Колумбия (жен) - Панама (жен) 1:1 Панама (жен) - Колумбия (жен) 0:2 Италия (жен) - Колумбия (жен) 2:1 Франция (жен) - Колумбия (жен) 5:2 Колумбия (жен) - Мексика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Парагвай (жен) 4:0 Колумбия (жен) - Парагвай (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:0 США (жен) - Колумбия (жен) 2:0 США (жен) - Колумбия (жен) 3:0 Колумбия (жен) - Венесуэла (жен) 0:0
Ямайка (жен)
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ямайка (жен) - Бразилия (жен) 0:0 Панама (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Франция (жен) - Ямайка (жен) 0:0 Марокко (жен) - Ямайка (жен) 0:1
Австралия (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Ямайка (жен) - Чехия (жен) 2:3 Испания (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Ямайка (жен) - Парагвай (жен) 1:2 Ямайка (жен) - Парагвай (жен) 1:0 Коста-Рика (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Канада (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Ямайка (жен) - Гаити (жен) 4:0 Ямайка (жен) - США (жен) 0:5 Мексика (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Коста-Рика (жен) - Ямайка (жен) 0:0 Коста-Рика (жен) - Ямайка (жен) 0:1 США (жен) - Ямайка (жен) 4:0 Ямайка (жен) - Нигерия (жен) 1:0 Ямайка (жен) - Сент-Китс и Невис (жен) 7:0 Ямайка (жен) - Канада (жен) 0:9
Результаты матчей
Колумбия (жен)
Ямайка (жен)
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Колумбия (жен)
Ямайка (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|5 (1)
|Нидерланды (жен)
|Роорд Джилл
|4
|Германия (жен)
|Попп Александра
|4
|Англия (жен)
|Джеймс Лорен
|3 (3)
|Испания (жен)
|Бонмати Айтана
|3 (2)
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Филиппины (жен)
|Sofia Harrison
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|Нидерланды (жен)
|Ван Де Донк Даниэль
|2
|США (жен)
|Лавелле Роуз
|2
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.80 Тотал меньше 2 голов
-