Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Deneisha Blackwood навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Chantelle Swaby выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Khadija Shaw бьет издали, но Catalina Perez ловит мяч в руки

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Deneisha Blackwood навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Хорошо играет на выходе Catalina Perez - мяч в ее руках

50' Lorena Bedoya выиграл воздушное противоборство у Jody Brown.

49' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Trudi Carter выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Шанс получает Khadija Shaw из команды Ямайка (жен) , но удар головой идет мимо

48' Trudi Carter из команды Ямайка (жен) подал угловой слева.

46' Спенс Дрю - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Lorena Bedoya выиграл воздушное противоборство у Kalyssa van Zanten.

45' Хорошо играет на выходе Rebecca Spencer - мяч в ее руках

45' Catalina Usme навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Deneisha Blackwood ослабляет давление, выбив мяч.

44' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Deneisha Blackwood ослабляет давление, выбив мяч.

43' Ana Guzman пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

42' Jody Brown ослабляет давление, выбив мяч.

42' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Chantelle Swaby получил желтую карточку от судьи

40' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Deneisha Blackwood из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Deneisha Blackwood выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Chantelle Swaby успешно блокирует удар.

31' Kalyssa van Zanten ослабляет давление, выбив мяч.

31' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Daniela Arias нанес удар головой, но Rebecca Spencer спокойно отбил мяч.

27' Хорошо играет на выходе Rebecca Spencer - мяч в ее руках

27' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Игрок из команды Ямайка (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

24' Trudi Carter возвращается на поле.

24' Матч возобновится спорным мячом

24' Ох, нехорошо это выглядит. Trudi Carter получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Trudi Carter на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Kalyssa van Zanten ослабляет давление, выбив мяч.

20' Allyson Swaby выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Kalyssa van Zanten ослабляет давление, выбив мяч.

18' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Хорошо играет на выходе Rebecca Spencer - мяч в ее руках

18' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Хорошая попытка от Diana Ospina , был неплохой удар, но вратарь спас

14' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

13' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Khadija Shaw возвращается на поле.

11' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Ох, нехорошо это выглядит. Khadija Shaw получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Khadija Shaw на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Diana Ospina получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Diana Ospina на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Kalyssa van Zanten из команды Ямайка (жен) в офсайде

6' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Chantelle Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Lorena Bedoya выиграл воздушное противоборство у Khadija Shaw.

3' Пространство открывается для Jody Brown, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

2' Игрок из команды Ямайка (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть