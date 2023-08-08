Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

87' Баша Сельма выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Матч возобновится спорным мячом

87' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

86' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Ренар Венди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Sarah Kassi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Rosella Ayane выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновлен

81' Тактическая замена. Ле Соммер Эжени уходит с поля и его заменяет Naomie Feller

81' Тактическая замена. Периссе Эв уходит с поля и его заменяет Estelle Cascarino

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Elisa de Almeida выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Sakina Ouzraoui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Ренар Венди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Сегодняшная посещаемость составляет 13557 болельщиков

74' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Хорошо играет на выходе Khadija Er-Rmichi - мяч в ее руках

73' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Elisa de Almeida выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Каршауи Сакина бьет издали, но Khadija Er-Rmichi ловит мяч в руки

67' Каршауи Сакина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Sarah Kassi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Pauline Peyraud-Magnin из команды Франция (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

66' Ghizlane Chebbak навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Дали Кенза создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Хорошо играет на выходе Khadija Er-Rmichi - мяч в ее руках

62' Оооо... вот это был удар! Ле Соммер Эжени должен был забить с этой позиции.

61' Периссе Эв выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Ghizlane Chebbak выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Nouhaila Benzina выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Ghizlane Chebbak выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Толетти Санди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Хорошо играет на выходе Pauline Peyraud-Magnin - мяч в ее руках

58' Ghizlane Chebbak выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновится спорным мячом

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Хорошо играет на выходе Pauline Peyraud-Magnin - мяч в ее руках

52' Ghizlane Chebbak выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Баша Сельма выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Хорошо играет на выходе Pauline Peyraud-Magnin - мяч в ее руках

48' Оооо... вот это был удар! Ibtissam Jraidi должен был забить с этой позиции.

48' Ghizlane Chebbak выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Nouhaila Benzina выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.