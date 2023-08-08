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Чемпионат мира (женщины)

Стадион: . Зрители: 13557 Главный судья: Tori Penso
Франция (жен)
4:0
Конец матча
Марокко (жен)
0'
1:0
15' Гол
Диани Кадидиату
2:0
20' Гол
Дали Кенза
3:0
23' Гол
Ле Соммер Эжени
57' Желтая карточка
Hanane Ait El Haj
4:0
70' Гол
Ле Соммер Эжени
90'+5

Ход матча

15'
Диани Кадидиату
(Каршауи Сакина)
1:0
20'
Дали Кенза
(Диани Кадидиату)
2:0
23'
Ле Соммер Эжени
(Диани Кадидиату)
3:0
57'
 
Hanane Ait El Haj
64'
Vicki Becho
Толетти Санди
 
64'
 
Sofia Bouftini
Fatima Tagnaout
64'
 
Sarah Kassi
Elodie Nakkach
64'
 
Rosella Ayane
Anissa Lahmari
70'
Ле Соммер Эжени
(Vicki Becho)
4:0
81'
Estelle Cascarino
Периссе Эв
 
81'
Naomie Feller
Ле Соммер Эжени
 
90'
Тункара Айссату
Каршауи Сакина
 
90'
Ассеуи Вивьен
Диани Кадидиату
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 696 Количество передач 255
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
16
Пейро-Магнин
Полин
22
Периссе
Эв
3
Ренар
Венди
5
Elisa
De
Almeida
7
Каршауи
Сакина
15
Дали
Кенза
8
Гейоро
Грас
6
Толетти
Санди
13
Баша
Сельма
9
Ле
Соммер
Эжени
11
Диани
Кадидиату
1
Khadija
Er-Rmichi
17
Hanane
Ait
El
Haj
5
Nesryne
El
Chad
3
Nouhaila
Benzina
2
Zineb
Redouani
19
Sakina
Ouzraoui
6
Elodie
Nakkach
7
Ghizlane
Chebbak
11
Fatima
Tagnaout
9
Ibtissam
Jraidi
16
Anissa
Lahmari
Франция (жен)
Марокко (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Франция (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диани Кадидиату 4 (2) 1
Ле Соммер Эжени 3 0.75
Vicki Becho 1 0.25
Ренар Венди 1 0.25
Дали Кенза 1 0.25
Lea Le Garrec 1 0.25
Maelle Lakrar 1 0.25
Баша Сельма 0 0
Периссе Эв 0 0
Каршауи Сакина 0 0
Матео Клара 0 0
Марокко (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anissa Lahmari 1 0.25
Ibtissam Jraidi 1 0.25
Hanane Ait El Haj 0 0
Sakina Ouzraoui 0 0

Карточки

Франция (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дали Кенза 1 0
Каршауи Сакина 1 0
Толетти Санди 1 0
Матео Клара 1 0
Эрве Ренар 1 0
Марокко (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hanane Ait El Haj 1 0
Ghizlane Chebbak 1 0
Nouhaila Benzina 1 0

Результаты матчей

Франция (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Марокко (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Франция (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Марокко (жен)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
1
Франция (жен)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Марокко (жен)
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

6
3

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
1
33%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
100%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

12
4
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
8%
1
25%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
25%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Франция (жен)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Панама (жен) - Франция (жен) 3:6 Франция (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Франция (жен) - Ямайка (жен) 0:0 Австралия (жен) - Франция (жен) 1:0
Ирландия (жен) - Франция (жен) 0:3 Франция (жен) - Канада (жен) 2:1 Франция (жен) - Колумбия (жен) 5:2 Франция (жен) - Норвегия (жен) 0:0 Франция (жен) - Uruguay2 5:1 Франция (жен) - Дания (жен) 1:0 Норвегия (жен) - Франция (жен) 1:2 Швеция (жен) - Франция (жен) 3:0 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Франция (жен) - Греция (жен) 5:1 Эстония (жен) - Франция (жен) 0:9 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Франция (жен) - Нидерланды (жен) 1:0 Исландия (жен) - Франция (жен) 1:1 Франция (жен) - Бельгия (жен) 2:1 Франция (жен) - Италия (жен) 5:1
Марокко (жен)
(18 матчей)
38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 поражений
Марокко (жен) - Колумбия (жен) 1:0 Южная Корея (жен) - Марокко (жен) 0:1 Германия (жен) - Марокко (жен) 6:0 Марокко (жен) - Ямайка (жен) 0:1
Швейцария (жен) - Марокко (жен) 0:0 Италия (жен) - Марокко (жен) 0:0 Румыния (жен) - Марокко (жен) 1:0 Чехия (жен) - Марокко (жен) 2:0 Босния и Герцеговина (жен) - Марокко (жен) 0:2 Марокко (жен) - Словакия (жен) 3:0 Ирландия (жен) - Марокко (жен) 4:0 Канада (жен) - Марокко (жен) 4:0 Польша (жен) - Марокко (жен) 4:0 Марокко (жен) - Кот-д'Ивуар (жен) 0:0 Марокко (жен) - Гана (жен) 2:0 Испания (жен) - Марокко (жен) 3:0 Марокко (жен) - Tunisia W 6:3 Марокко (жен) - Tunisia W 2:1

Результаты матчей

Франция (жен)
Марокко (жен)

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:6
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:6
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Франция (жен)
Марокко (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
1
1.5
2
2
2.5
2
2
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5
1/8 финала
1 Швейцария (жен)
5 Испания (жен)
3 Япония (жен)
1 Норвегия (жен)
2 Нидерланды (жен)
0 ЮАР (жен)
5 Швеция (жен)
4 США (жен)
4 Англия (жен)
2 Нигерия (жен)
2 Австралия (жен)
0 Дания (жен)
1 Колумбия (жен)
0 Ямайка (жен)
4 Франция (жен)
0 Марокко (жен)
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 5 (1)
Франция (жен) Диани Кадидиату 4 (3)
Нидерланды (жен) Роорд Джилл 4
Германия (жен) Попп Александра 4
Англия (жен) Джеймс Лорен 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нидерланды (жен) Ван Де Донк Даниэль 2
США (жен) Лавелле Роуз 2
Весь список
  • 92'
    Матч возобновлен
  • 92'
    Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Гейоро Грас ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Франция (жен)
  • 92'
    Sofia Bouftini навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 91'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 91'
    Судья сигнализирует, что Zineb Redouani из команды Марокко (жен) поставил подножку. Пострадал Vicki Becho
  • 91'
    Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
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