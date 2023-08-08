Стадион: Хиндмарш. Зрители: 13557 Главный судья: Tori Penso
4:0
Конец матча
0'
1:0
15' ГолДиани Кадидиату
2:0
20' ГолДали Кенза
3:0
23' ГолЛе Соммер Эжени
57' Желтая карточкаHanane Ait El Haj
4:0
70' ГолЛе Соммер Эжени
90'+5
Ход матча
15'
20'
2:0
23'
70'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
6 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
696 Количество передач 255
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Периссе
Эв
15
Дали
Кенза
13
Баша
Сельма
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Периссе ЭвЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Дали КензаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Баша СельмаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Майри АмельПолузащитник
-
12 Матео КлараПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
23 Vicki Becho
-
Главный тренер: Ренар Эрве
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
10 Najat Badri
-
13 Sabah Seghir
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Reynard Pedros
Бомбардиры внутри турнира
Франция (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диани Кадидиату
|4 (2)
|1
|Ле Соммер Эжени
|3
|0.75
|Vicki Becho
|1
|0.25
|Ренар Венди
|1
|0.25
|Дали Кенза
|1
|0.25
|Lea Le Garrec
|1
|0.25
|Maelle Lakrar
|1
|0.25
|Баша Сельма
|0
|0
|Периссе Эв
|0
|0
|Каршауи Сакина
|0
|0
|Матео Клара
|0
|0
Марокко (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anissa Lahmari
|1
|0.25
|Ibtissam Jraidi
|1
|0.25
|Hanane Ait El Haj
|0
|0
|Sakina Ouzraoui
|0
|0
Карточки
Франция (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дали Кенза
|1
|0
|Каршауи Сакина
|1
|0
|Толетти Санди
|1
|0
|Матео Клара
|1
|0
|Эрве Ренар
|1
|0
Марокко (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hanane Ait El Haj
|1
|0
|Ghizlane Chebbak
|1
|0
|Nouhaila Benzina
|1
|0
Результаты матчей
Франция (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Марокко (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Франция (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Марокко (жен)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
1
Франция (жен)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Марокко (жен)
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
6
3
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
1
33%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
100%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
12
4
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
8%
1
25%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
25%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Франция (жен)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Панама (жен) - Франция (жен) 3:6 Франция (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Франция (жен) - Ямайка (жен) 0:0 Австралия (жен) - Франция (жен) 1:0
Ирландия (жен) - Франция (жен) 0:3 Франция (жен) - Канада (жен) 2:1 Франция (жен) - Колумбия (жен) 5:2 Франция (жен) - Норвегия (жен) 0:0 Франция (жен) - Uruguay2 5:1 Франция (жен) - Дания (жен) 1:0 Норвегия (жен) - Франция (жен) 1:2 Швеция (жен) - Франция (жен) 3:0 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Франция (жен) - Греция (жен) 5:1 Эстония (жен) - Франция (жен) 0:9 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Франция (жен) - Нидерланды (жен) 1:0 Исландия (жен) - Франция (жен) 1:1 Франция (жен) - Бельгия (жен) 2:1 Франция (жен) - Италия (жен) 5:1
Марокко (жен)
(18 матчей)
38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 поражений
Марокко (жен) - Колумбия (жен) 1:0 Южная Корея (жен) - Марокко (жен) 0:1 Германия (жен) - Марокко (жен) 6:0 Марокко (жен) - Ямайка (жен) 0:1
Швейцария (жен) - Марокко (жен) 0:0 Италия (жен) - Марокко (жен) 0:0 Румыния (жен) - Марокко (жен) 1:0 Чехия (жен) - Марокко (жен) 2:0 Босния и Герцеговина (жен) - Марокко (жен) 0:2 Марокко (жен) - Словакия (жен) 3:0 Ирландия (жен) - Марокко (жен) 4:0 Канада (жен) - Марокко (жен) 4:0 Польша (жен) - Марокко (жен) 4:0 Марокко (жен) - Кот-д'Ивуар (жен) 0:0 Марокко (жен) - Гана (жен) 2:0 Испания (жен) - Марокко (жен) 3:0 Марокко (жен) - Tunisia W 6:3 Марокко (жен) - Tunisia W 2:1
Результаты матчей
Франция (жен)
Марокко (жен)
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:6
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:6
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Франция (жен)
Марокко (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
22
22
13
13
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|5 (1)
|Франция (жен)
|Диани Кадидиату
|4 (3)
|Нидерланды (жен)
|Роорд Джилл
|4
|Германия (жен)
|Попп Александра
|4
|Англия (жен)
|Джеймс Лорен
|3 (3)
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Филиппины (жен)
|Sofia Harrison
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|Нидерланды (жен)
|Ван Де Донк Даниэль
|2
|США (жен)
|Лавелле Роуз
|2