Тур: 3. Стадион: Астана-Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
88
Дарбо
Дембо
23
Урега
Фабьен
22
Руссо
Франко
99
Секо
Руан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Дарбо ДембоНападающий
- Нападающий
-
23 Урега ФабьенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бабаян Григорий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Руссо ФранкоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Секо РуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Слуга СимонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кайо РанхелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Делев СпасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Петев Ивайло
Результаты последних матчей
Астана
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Астана - Динамо Загреб 0:2 Кызыл-Жар - Астана 1:0 Динамо Загреб - Астана 4:0 Астана - Атырау 0:0
Динамо Тбилиси - Астана 1:2 Астана - Динамо Тбилиси 1:1 Ордабасы - Астана 2:0 Каспий - Астана 1:2 Астана - Ордабасы 1:0 Астана - Каспий 3:1 Туран - Астана 1:1 Астана - Аксу 1:0 Атырау - Астана 0:0 Аксу - Астана 0:1 Астана - Кызыл-Жар 3:2 Астана - Туран 2:0 Окжетпес - Астана 0:0 Мактаарал - Астана 0:1 Астана - Мактаарал 2:0 Кайсар - Астана 0:2
Лудогорец
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ботев Враца - Лудогорец 0:5 Олимпия Любляна - Лудогорец 2:1 Лудогорец - Олимпия Любляна 1:1 Лудогорец - Этыр Велико-Тырново 5:0
Лудогорец - ФК Балкани 4:0 Левски Крумовград - Лудогорец 3:1 ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Лудогорец - Марек 1:0 Черно Море - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Левски София 3:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 1:3 Лудогорец - ЦСКА София 2:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0 Лудогорец - Черно Море 1:2 Ботев Пловдив - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Берое 2:1 ЦСКА София - Лудогорец 0:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астана - Лудогорец
Исход игры
Астана
32.5% (40)
Ничья
39.8% (49)
Лудогорец
27.6% (34)
Тотал 2.5
Больше
36.11% (39)
Меньше
63.89% (69)
Обе команды забьют
Да
75.93% (82)
Нет
24.07% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.8% (44)
2:1 Астана
16.3% (20)
1:2 Лудогорец
11.4% (14)
0:1 Лудогорец
8.9% (11)
1:0 Астана
8.9% (11)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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