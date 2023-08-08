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Лига Европы
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Астана
 
Позже
Лудогорец
Прогнозы 120
Астана 31.7% (38)
X 40% (48)
Лудогорец 28.3% (34)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астана
Ничья
Лудогорец
3.10
3.30
2.65
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93
Чондрич
Йосип
15
Бейсебеков
Абзал
22
Марочкин
Александр
33
Томашевич
Зарко
13
Оганесян
Камо
7
Эбонг
Макс
44
Лончар
Стьепан
6
Вороговский
Ян
88
Дарбо
Дембо
17
Аймбетов
Абат
23
Урега
Фабьен
1
Падт
Серджио
26
Сонко-Сундберг
Ноа
24
Вердон
Оливье
22
Руссо
Франко
16
Витри
Аслак
Фонн
6
Пётровски
Якуб
8
Гонсалвеш
Клод
44
Хайстер
Марсель
11
Десподов
Кирилл
99
Секо
Руан
37
Текпетей
Бернард
Астана
3-4-3
Лудогорец
3-4-3

Результаты последних матчей

Астана
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Астана - Динамо Загреб 0:2 Кызыл-Жар - Астана 1:0 Динамо Загреб - Астана 4:0 Астана - Атырау 0:0
Динамо Тбилиси - Астана 1:2 Астана - Динамо Тбилиси 1:1 Ордабасы - Астана 2:0 Каспий - Астана 1:2 Астана - Ордабасы 1:0 Астана - Каспий 3:1 Туран - Астана 1:1 Астана - Аксу 1:0 Атырау - Астана 0:0 Аксу - Астана 0:1 Астана - Кызыл-Жар 3:2 Астана - Туран 2:0 Окжетпес - Астана 0:0 Мактаарал - Астана 0:1 Астана - Мактаарал 2:0 Кайсар - Астана 0:2
Лудогорец
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ботев Враца - Лудогорец 0:5 Олимпия Любляна - Лудогорец 2:1 Лудогорец - Олимпия Любляна 1:1 Лудогорец - Этыр Велико-Тырново 5:0
Лудогорец - ФК Балкани 4:0 Левски Крумовград - Лудогорец 3:1 ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Лудогорец - Марек 1:0 Черно Море - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Левски София 3:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 1:3 Лудогорец - ЦСКА София 2:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0 Лудогорец - Черно Море 1:2 Ботев Пловдив - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Берое 2:1 ЦСКА София - Лудогорец 0:1
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Приглашаю Вас на матч третьего раунда квалификации Лиги Европы, в котором встретятся "Астана" и "Лудогорец". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астана - Лудогорец от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2023, осталось 32 минуты.



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Прогнозы 120
Астана 31.7% (38)
X 40% (48)
Лудогорец 28.3% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астана
Ничья
Лудогорец
3.10
3.30
2.65
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Астана - Лудогорец онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Астана - Лудогорец

Исход игры
Астана
32.5% (40)
Ничья
39.8% (49)
Лудогорец
27.6% (34)
Тотал 2.5
Больше
36.11% (39)
Меньше
63.89% (69)
Обе команды забьют
Да
75.93% (82)
Нет
24.07% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.8% (44)
2:1 Астана
16.3% (20)
1:2 Лудогорец
11.4% (14)
0:1 Лудогорец
8.9% (11)
1:0 Астана
8.9% (11)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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