Тур: 3. Стадион: Астана-Арена.
Результаты последних матчей
Астана
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Астана - Динамо Загреб 0:2 Кызыл-Жар - Астана 1:0 Динамо Загреб - Астана 4:0 Астана - Атырау 0:0
Динамо Тбилиси - Астана 1:2 Астана - Динамо Тбилиси 1:1 Ордабасы - Астана 2:0 Каспий - Астана 1:2 Астана - Ордабасы 1:0 Астана - Каспий 3:1 Туран - Астана 1:1 Астана - Аксу 1:0 Атырау - Астана 0:0 Аксу - Астана 0:1 Астана - Кызыл-Жар 3:2 Астана - Туран 2:0 Окжетпес - Астана 0:0 Мактаарал - Астана 0:1 Астана - Мактаарал 2:0 Кайсар - Астана 0:2
Лудогорец
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Олимпия Любляна - Лудогорец 2:1 Лудогорец - Олимпия Любляна 1:1 Лудогорец - Этыр Велико-Тырново 5:0 Лудогорец - ФК Балкани 4:0
Крумовград - Лудогорец 3:1 ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Лудогорец - Марек 1:0 Черно Море - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Левски София 3:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 1:3 Лудогорец - ЦСКА София 2:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0 Лудогорец - Черно Море 1:2 Ботев Пловдив - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Берое 2:1 ЦСКА София - Лудогорец 0:1 Черно Море - Лудогорец 1:2
Прогнозы на матч Астана - Лудогорец
Исход игры
Астана
38.7% (12)
Ничья
35.5% (11)
Лудогорец
25.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
36.67% (11)
Меньше
63.33% (19)
Обе команды забьют
Да
70% (21)
Нет
30% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.3% (10)
2:1 Астана
25.8% (8)
0:1 Лудогорец
19.4% (6)
1:0 Астана
9.7% (3)
1:2 Лудогорец
6.5% (2)
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