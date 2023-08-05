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Лига Европы
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Астана
 
Позже
Лудогорец
Прогнозы 31
Астана 38.7% (12)
X 35.5% (11)
Лудогорец 25.8% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Астана
Ничья
Лудогорец
2.80
3.20
2.70
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Астана
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Астана - Динамо Загреб 0:2 Кызыл-Жар - Астана 1:0 Динамо Загреб - Астана 4:0 Астана - Атырау 0:0
Динамо Тбилиси - Астана 1:2 Астана - Динамо Тбилиси 1:1 Ордабасы - Астана 2:0 Каспий - Астана 1:2 Астана - Ордабасы 1:0 Астана - Каспий 3:1 Туран - Астана 1:1 Астана - Аксу 1:0 Атырау - Астана 0:0 Аксу - Астана 0:1 Астана - Кызыл-Жар 3:2 Астана - Туран 2:0 Окжетпес - Астана 0:0 Мактаарал - Астана 0:1 Астана - Мактаарал 2:0 Кайсар - Астана 0:2
Лудогорец
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Олимпия Любляна - Лудогорец 2:1 Лудогорец - Олимпия Любляна 1:1 Лудогорец - Этыр Велико-Тырново 5:0 Лудогорец - ФК Балкани 4:0
Крумовград - Лудогорец 3:1 ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Лудогорец - Марек 1:0 Черно Море - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Левски София 3:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 1:3 Лудогорец - ЦСКА София 2:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0 Лудогорец - Черно Море 1:2 Ботев Пловдив - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Берое 2:1 ЦСКА София - Лудогорец 0:1 Черно Море - Лудогорец 1:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астана - Лудогорец от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2023, осталось 2 дня 9 часов 5 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Астана 38.7% (12)
    X 35.5% (11)
    Лудогорец 25.8% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астана
    Ничья
    Лудогорец
    2.80
    3.20
    2.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Астана - Лудогорец онлайн

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    Прогнозы на матч Астана - Лудогорец

    Исход игры
    Астана
    38.7% (12)
    Ничья
    35.5% (11)
    Лудогорец
    25.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.67% (11)
    Меньше
    63.33% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (21)
    Нет
    30% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.3% (10)
    2:1 Астана
    25.8% (8)
    0:1 Лудогорец
    19.4% (6)
    1:0 Астана
    9.7% (3)
    1:2 Лудогорец
    6.5% (2)
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    Астана
    Лудогорец
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