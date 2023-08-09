Тур: 3. Стадион: Народны (Тегельне Поле). Главный судья: Трейманис Андрис
1:2
Конец матча
0'
0:1
5' ГолПьерро Францди
1:1
12' ГолКуцка Юрай
1:2
15' ГолСаба Диа
90' Желтая карточкаНицан Итамар
90' Желтая карточкаКорню Пьер
90'+7
Ход матча
5'
0:1
12'
1:1
15'
1:2
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 5
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 22
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
82
Борян
Милан
25
Пощек
Лукаш
12
Байрич
Кенан
36
Ловат
Лукас
33
Куцка
Юрай
16
Ницан
Итамар
30
Сек
Абдулай
25
Халаили
Анан
27
Корню
Пьер
91
Саба
Диа
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Агбо УчеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
-
16 Ницан ИтамарВратарь
- Защитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Халаили АнанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Корню ПьерПолузащитник
-
91 Саба ДиаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Дахан ОриЗащитник
-
23 Кандил МаорЗащитник
- Защитник
-
55 Гершон РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Наор ГониПолузащитник
-
19 Шуранов ЭрикНападающий
-
21 Дэвид ДинНападающий
-
28 Хаяй ИлайНападающий
-
34 Шибли ХамзаНападающий
-
40 Кайуф Шариф
-
Главный тренер: Дего Мессай
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вайсс Владимир
|3 (2)
|0.6
|Шарани Зуберу
|2
|0.4
|Куцка Юрай
|1
|0.2
|Чаврич Александр
|1
|0.2
|Ловат Лукас
|0
|0
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьерро Францди
|4
|0.8
|Дэвид Дин
|2
|0.4
|Шуранов Эрик
|2
|0.4
|Саба Диа
|1
|0.2
|Чери Тьяронн
|1
|0.2
|Джабер Махмуд
|1
|0.2
|Халаили Анан
|1
|0.2
|Хазиза Долев
|0
|0
|Сек Абдулай
|0
|0
|Мохамед Али II
|0
|0
|Корню Пьер
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайсс Владимир
|3
|0
|Куцка Юрай
|1
|1
|Канкава Джаба
|2
|0
|Саввидис Кириакос
|2
|0
|Борян Милан
|1
|0
|Байрич Кенан
|1
|0
|Ловат Лукас
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
|Шарани Зуберу
|1
|0
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корню Пьер
|2
|0
|Шуранов Эрик
|2
|0
|Ницан Итамар
|1
|0
|Сундгрен Даниэль
|1
|0
|Саба Диа
|1
|0
|Хазиза Долев
|1
|0
|Кандил Маор
|1
|0
|Пьерро Францди
|1
|0
|Мохамед Али II
|1
|0
|Подгоряну Суф
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Маккаби Хайфа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
0
Слован Братислава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Маккаби Хайфа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
6
Слован Братислава
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Маккаби Хайфа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
50%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
1
50%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
0
0%
2
33%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
29%
2
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
0
0%
2
17%
91-120
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
40%
1
25%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Зриньски - Слован Братислава 0:1
Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Слован Братислава - Висла Плоцк 2:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 ДАК - Слован Братислава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Слован Братислава 2:4 Скалица - Слован Братислава 3:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Слован Братислава - Скалица 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Маккаби Хайфа - Шериф 4:1 Шериф - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Хайфа - Бейтар 3:1 Маккаби Хайфа - Хамрун Спартанс 2:1
Хамрун Спартанс - Маккаби Хайфа 0:4 Санкт-Пёльтен - Маккаби Хайфа 1:0 Славия Прага - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Катамон 5:0 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 1:5 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Ашдод - Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Хайфа - Ашдод 2:1
Результаты матчей
Слован Братислава
Маккаби Хайфа
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
Маккаби Хайфа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
Будет доступно позже.
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|4 (1)
|Олимпия Любляна
|Элшник Тими
|3 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Олимпия Любляна
|Agustin Doffo
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Слован Братислава 1:2 Маккаби Хайфа
Исход игры
Слован Братислава
39.8% (49)
Ничья
40.7% (50)
Маккаби Хайфа
19.5% (24)
Тотал 2.5
Больше
32.74% (37)
Меньше
67.26% (76)
Обе команды забьют
Да
72.57% (82)
Нет
27.43% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.6% (45)
2:1 Слован Братислава
14.6% (18)
1:0 Слован Братислава
13% (16)
1:2 Маккаби Хайфа
8.9% (11)
2:0 Слован Братислава
7.3% (9)
0:1 Маккаби Хайфа
4.9% (6)
2:2 Ничья
3.3% (4)
3:1 Слован Братислава
2.4% (3)
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