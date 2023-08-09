Тур: 3. Стадион: Айброкс. Главный судья: Румсас Донатас
0'
1:0
6' ПенальтиТавернье Джеймс
13' Желтая карточкаДулин Давид
2:0
15' ГолДессерс Сириль
2:1
44' ПенальтиБедья Крис
50' Желтая карточкаКантуэлл Тодд
57' Желтая карточкаСауттар Джон
60' Вторая желтая карточкаДулин Давид
90'+12
Ход матча
6'
1:0
13'
15'
2:0
44'
2:1
50'
57'
60'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ламмерс
Сэм
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ламмерс СэмНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Балогун ЛеонЗащитник
-
38 Кинг ЛеонЗащитник
-
44 Дивайн АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сима АбдаллаПолузащитник
-
20 Дауэлл КиранПолузащитник
-
23 Райт СкоттПолузащитник
-
-
Главный тренер: Бил Майкл
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
-
29 Бедья КрисНападающий
- Запасные игроки
-
44 Бессон ЛеоВратарь
- Защитник
-
26 Эншо НоаЗащитник
-
68 Онгене ЖеромЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Issa Kaloga
-
30 Samba Diba
-
-
-
-
Главный тренер: Вайлер Рене
Бомбардиры внутри турнира
Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дессерс Сириль
|1
|1
|Тавернье Джеймс
|1 (1)
|1
|Баришич Борна
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|2 (1)
|0.67
|Руй Стив
|1
|0.33
|Конья Тимоте
|1
|0.33
|Антунес Алексис
|0
|0
Карточки
Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сауттар Джон
|1
|0
|Кантуэлл Тодд
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|3
|1
|Кривелли Энцо
|0
|1
|Бедья Крис
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Кутеса Дерек
|1
|0
|Конья Тимоте
|1
|0
|Гийемено Джереми
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
Результаты матчей
Рейнджерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Рейнджерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Серветт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Рейнджерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Серветт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рейнджерс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Килмарнок - Рейнджерс 1:0 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1
Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:3 Рейнджерс - Хартс 2:2 Хиберниан - Рейнджерс 1:3 Рейнджерс - Селтик 3:0 Рейнджерс - Абердин 1:0 Рейнджерс - Селтик 0:1 Абердин - Рейнджерс 2:0 Рейнджерс - Сент-Миррен 5:2 Селтик - Рейнджерс 3:2 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 2:4 Рейнджерс - Райт Роверс 3:0 Хиберниан - Рейнджерс 1:4 Рейнджерс - Килмарнок 3:1 Рейнджерс - Селтик 1:2
Серветт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2 Серветт - Цюрих 2:2 Серветт - Генк 1:1
Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Люцерн - Серветт 0:1 Серветт - Базель 3:3 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2
Результаты матчей
Рейнджерс
Серветт
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Рейнджерс
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|4 (1)
|Олимпия Любляна
|Элшник Тими
|3 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Олимпия Любляна
|Agustin Doffo
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рейнджерс 2:1 Серветт
Исход игры
Рейнджерс
93.2% (109)
Ничья
4.3% (5)
Серветт
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.28% (71)
Меньше
37.72% (43)
Обе команды забьют
Да
57.89% (66)
Нет
42.11% (48)
Популярный счёт
2:1 Рейнджерс
41% (48)
2:0 Рейнджерс
23.1% (27)
1:0 Рейнджерс
12% (14)
3:1 Рейнджерс
7.7% (9)
3:0 Рейнджерс
5.1% (6)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:2 Серветт
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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