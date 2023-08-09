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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Румсас Донатас
Рейнджерс
2:1
Конец матча
Серветт
0'
1:0
6' Пенальти
Тавернье Джеймс
13' Желтая карточка
Дулин Давид
2:0
15' Гол
Дессерс Сириль
2:1
44' Пенальти
Бедья Крис
50' Желтая карточка
Кантуэлл Тодд
57' Желтая карточка
Сауттар Джон
60' Вторая желтая карточка
Дулин Давид
90'+12

Ход матча

6'
Тавернье Джеймс
1:0
13'
 
Дулин Давид
15'
Дессерс Сириль
(Баришич Борна)
2:0
44'
2:1
Бедья Крис
50'
Кантуэлл Тодд
 
57'
Сауттар Джон
 
60'
 
Дулин Давид
64'
 
Samba Diba
Фофана Бубакар
65'
Сима Абдалла
Перейра Данило
 
77'
Сифуэнтес Хосе
Джек Райан
 
77'
Дауэлл Киран
Ламмерс Сэм
 
79'
 
Роделен Ронни
Бедья Крис
88'
Хаджи Янис
Дессерс Сириль
 
88'
Райт Скотт
Раскин Николас
 
90'
 
Барон Энтони
Руй Стив

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 117
Рейнджерс 93.2% (109)
X 4.3% (5)
Серветт 2.6% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Батлэнд
Джек
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
5
Сауттар
Джон
31
Баришич
Борна
43
Раскин
Николас
8
Джек
Райан
13
Кантуэлл
Тодд
14
Ламмерс
Сэм
9
Дессерс
Сириль
99
Перейра
Данило
II
1
Малл
Джоэл
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
21
Гийемено
Джереми
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
11
Фофана
Бубакар
II
29
Бедья
Крис
Рейнджерс
4-3-3
Серветт
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дессерс Сириль 1 1
Тавернье Джеймс 1 (1) 1
Баришич Борна 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 2 (1) 0.67
Руй Стив 1 0.33
Конья Тимоте 1 0.33
Антунес Алексис 0 0

Карточки

Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сауттар Джон 1 0
Кантуэлл Тодд 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 3 1
Кривелли Энцо 0 1
Бедья Крис 1 0
Руй Стив 1 0
Кутеса Дерек 1 0
Конья Тимоте 1 0
Гийемено Джереми 1 0
Севрен Йоан 1 0
Антунес Алексис 1 0
Вуйоз Николя 1 0

Результаты матчей

Рейнджерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Рейнджерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Серветт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Рейнджерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Серветт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рейнджерс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Килмарнок - Рейнджерс 1:0 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1
Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:3 Рейнджерс - Хартс 2:2 Хиберниан - Рейнджерс 1:3 Рейнджерс - Селтик 3:0 Рейнджерс - Абердин 1:0 Рейнджерс - Селтик 0:1 Абердин - Рейнджерс 2:0 Рейнджерс - Сент-Миррен 5:2 Селтик - Рейнджерс 3:2 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 2:4 Рейнджерс - Райт Роверс 3:0 Хиберниан - Рейнджерс 1:4 Рейнджерс - Килмарнок 3:1 Рейнджерс - Селтик 1:2
Серветт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2 Серветт - Цюрих 2:2 Серветт - Генк 1:1
Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Люцерн - Серветт 0:1 Серветт - Базель 3:3 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2

Результаты матчей

Рейнджерс
Серветт

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Рейнджерс
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 4 (1)
Олимпия Любляна Элшник Тими 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Г О О О О Л - Бедья Крис из команды Серветт забивает с точки!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ibrox Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Рейнджерс 93.2% (109)
    X 4.3% (5)
    Серветт 2.6% (3)
    Все прогнозы
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    Где смотреть матч Рейнджерс 2:1 Серветт онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рейнджерс 2:1 Серветт

    Исход игры
    Рейнджерс
    93.2% (109)
    Ничья
    4.3% (5)
    Серветт
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.28% (71)
    Меньше
    37.72% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    57.89% (66)
    Нет
    42.11% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Рейнджерс
    41% (48)
    2:0 Рейнджерс
    23.1% (27)
    1:0 Рейнджерс
    12% (14)
    3:1 Рейнджерс
    7.7% (9)
    3:0 Рейнджерс
    5.1% (6)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    1:2 Серветт
    1.7% (2)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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