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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Сабах Баку
2:0
Конец матча
Партизан
0'
4' Желтая карточка
Белич Кристиян
50' Желтая карточка
Иробисо Кристиан
52' Желтая карточка
Апе Эммануэль
0:0
69' Не забитый пенальти
Исаев Алексей
1:0
70' Гол
Летич Боян
2:0
74' Гол
Летич Боян
90' Желтая карточка
Исаев Алексей
90'+8

Ход матча

4'
 
Белич Кристиян
50'
Иробисо Кристиан
 
52'
Апе Эммануэль
 
55'
 
Натхо Бибрас
Калулу Альдо
58'
Волков Давит
Апе Эммануэль
 
66'
 
Arandjel Stojkovic
Филипович Александар
66'
 
Шчекич Александар
Белич Кристиян
67'
 
Пантич Данило
Кануте Франк
69'
Исаев Алексей
0:0
70'
Алескеров Намик
Маргарита Джерл
 
70'
Летич Боян
1:0
74'
Летич Боян
(Исаев Алексей)
2:0
82'
Нуриев Джейхун
Тиль Венсан
 
82'
Муталлимов Теллур
Нуриев Анатолий
 
83'
 
Николич Неманья
Салданья
90'
Исаев Алексей
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 0
  • 3 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 181
Сабах Баку 45.3% (82)
X 16.6% (30)
Партизан 38.1% (69)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Иманов
Юсиф
2
Сейдиев
Амин
24
Marouane
Hadhoudi
44
Шакла
Софьян
7
Летич
Боян
15
Иробисо
Кристиан
12
Тиль
Венсан
10
Исаев
Алексей
27
Маргарита
Джерл
19
Апе
Эммануэль
9
Нуриев
Анатолий
1
Йованович
Александар
II
26
Филипович
Александар
3
Илич
Михайло
6
Маркович
Светозар
5
Антич
Никола
40
Белич
Кристиян
8
Кануте
Франк
7
Северина
Ксандер
15
Калулу
Альдо
9
Мениг
Квинси
11
Салданья
Сабах Баку
4-1-2-3
Партизан
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сабах Баку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Летич Боян 3 1
Микельс Джой-Ленс 1 0.33
Апе Эммануэль 1 0.33
Волков Давит 1 0.33
Исаев Алексей 0 0
Нуриев Анатолий 0 0
Партизан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сабах Баку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иробисо Кристиан 2 0
Исаев Алексей 2 0
Сейдиев Амин 2 0
Апе Эммануэль 2 0
Микельс Джой-Ленс 1 0
Волков Давит 1 0
Иманов Юсиф 1 0
Партизан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белич Кристиян 1 0

Результаты матчей

Сабах Баку
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Партизан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Сабах Баку
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Партизан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Сабах Баку
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Партизан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сабах Баку
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сабах Баку - Габала 5:0 Сабах Баку - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - Сабах Баку 0:2 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1
Аль-Садд - Сабах Баку 1:3 Габала - Сабах Баку 2:2 Нефтчи - Сабах Баку 1:0 Сабах Баку - Зира 0:0 Сумгаит - Сабах Баку 0:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Кяпаз - Сабах Баку 0:3 Сабах Баку - Шамахы 1:0 Туран Товуз - Сабах Баку 0:2 Сабах Баку - Карабах 2:1 Сабаил - Сабах Баку 2:1 Сабах Баку - Габала 3:2 Зира - Сабах Баку 0:2 Сабах Баку - Сумгаит 4:0 Сабах Баку - Кяпаз 2:0 Шамахы - Сабах Баку 2:1
Партизан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Войводина Нови Сад - Партизан 0:2 Бачка-Топола - Партизан 3:3 Партизан - Металац 1:1 Штурм - Партизан 2:1
Партизан - Драва 3:0 Богемианс Дублин - Партизан 2:0 Партизан - Вождовац 2:1 Войводина Нови Сад - Партизан 2:2 Партизан - Раднички 1923 2:1 Партизан - Нови Пазар 2:0 Бачка-Топола - Партизан 1:3 Партизан - Црвена Звезда 0:0 Чукарички - Партизан 1:0 Чукарички - Партизан 1:0 Партизан - Вождовац 1:0 Войводина Нови Сад - Партизан 2:1 Партизан - ЦСКА-1948 0:2 Партизан - Радник Сурдулица 1:2 Младост Лучани - Партизан 0:3 Партизан - Колубара 1:1

Результаты матчей

Сабах Баку
Партизан

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сабах Баку
Партизан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Гент Орбан Гифт 4
Шкупи Сепас Реналдо 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
АПОЭЛ Креспо Хосе 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Иробисо Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 4'
      Белич Кристиян получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bank Republic Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 181
    Сабах Баку 45.3% (82)
    X 16.6% (30)
    Партизан 38.1% (69)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сабах Баку 2:0 Партизан

    Исход игры
    Сабах Баку
    45.3% (82)
    Ничья
    16.6% (30)
    Партизан
    38.1% (69)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.31% (51)
    Меньше
    70.69% (123)
    Обе команды забьют
    Да
    43.68% (76)
    Нет
    56.32% (98)
    Популярный счёт
    2:0 Сабах Баку
    34.8% (63)
    1:2 Партизан
    18.2% (33)
    1:1 Ничья
    14.9% (27)
    0:1 Партизан
    9.4% (17)
    0:2 Партизан
    5.5% (10)
    2:1 Сабах Баку
    5% (9)
    1:0 Сабах Баку
    3.3% (6)
    1:3 Партизан
    1.7% (3)
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