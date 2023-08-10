Тур: 3. Стадион: Bank Republic Arena.
2:0
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаБелич Кристиян
50' Желтая карточкаИробисо Кристиан
52' Желтая карточкаАпе Эммануэль
0:0
69' Не забитый пенальтиИсаев Алексей
1:0
70' ГолЛетич Боян
2:0
74' ГолЛетич Боян
90' Желтая карточкаИсаев Алексей
90'+8
Ход матча
50'
52'
69'
0:0
70'
1:0
74'
2:0
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 2
-
9 Угловые 0
-
3 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
44
Шакла
Софьян
12
Тиль
Венсан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Тиль ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Волков ДавитНападающий
-
-
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Калулу АльдоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 СалданьяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Натхо БибрасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Баждар СамедНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Игорь Дуля
Бомбардиры внутри турнира
Сабах Баку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Летич Боян
|3
|1
|Микельс Джой-Ленс
|1
|0.33
|Апе Эммануэль
|1
|0.33
|Волков Давит
|1
|0.33
|Исаев Алексей
|0
|0
|Нуриев Анатолий
|0
|0
Партизан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Сабах Баку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иробисо Кристиан
|2
|0
|Исаев Алексей
|2
|0
|Сейдиев Амин
|2
|0
|Апе Эммануэль
|2
|0
|Микельс Джой-Ленс
|1
|0
|Волков Давит
|1
|0
|Иманов Юсиф
|1
|0
Партизан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белич Кристиян
|1
|0
Результаты матчей
Сабах Баку
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Партизан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Сабах Баку
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Партизан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Сабах Баку
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Партизан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сабах Баку
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сабах Баку - Габала 5:0 Сабах Баку - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - Сабах Баку 0:2 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1
Аль-Садд - Сабах Баку 1:3 Габала - Сабах Баку 2:2 Нефтчи - Сабах Баку 1:0 Сабах Баку - Зира 0:0 Сумгаит - Сабах Баку 0:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Кяпаз - Сабах Баку 0:3 Сабах Баку - Шамахы 1:0 Туран Товуз - Сабах Баку 0:2 Сабах Баку - Карабах 2:1 Сабаил - Сабах Баку 2:1 Сабах Баку - Габала 3:2 Зира - Сабах Баку 0:2 Сабах Баку - Сумгаит 4:0 Сабах Баку - Кяпаз 2:0 Шамахы - Сабах Баку 2:1
Партизан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Войводина Нови Сад - Партизан 0:2 Бачка-Топола - Партизан 3:3 Партизан - Металац 1:1 Штурм - Партизан 2:1
Партизан - Драва 3:0 Богемианс Дублин - Партизан 2:0 Партизан - Вождовац 2:1 Войводина Нови Сад - Партизан 2:2 Партизан - Раднички 1923 2:1 Партизан - Нови Пазар 2:0 Бачка-Топола - Партизан 1:3 Партизан - Црвена Звезда 0:0 Чукарички - Партизан 1:0 Чукарички - Партизан 1:0 Партизан - Вождовац 1:0 Войводина Нови Сад - Партизан 2:1 Партизан - ЦСКА-1948 0:2 Партизан - Радник Сурдулица 1:2 Младост Лучани - Партизан 0:3 Партизан - Колубара 1:1
Результаты матчей
Сабах Баку
Партизан
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Сабах Баку
Партизан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|5 (1)
|Гент
|Орбан Гифт
|4
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|3
|АПОЭЛ
|Креспо Хосе
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сабах Баку 2:0 Партизан
Исход игры
Сабах Баку
45.3% (82)
Ничья
16.6% (30)
Партизан
38.1% (69)
Тотал 2.5
Больше
29.31% (51)
Меньше
70.69% (123)
Обе команды забьют
Да
43.68% (76)
Нет
56.32% (98)
Популярный счёт
2:0 Сабах Баку
34.8% (63)
1:2 Партизан
18.2% (33)
1:1 Ничья
14.9% (27)
0:1 Партизан
9.4% (17)
0:2 Партизан
5.5% (10)
2:1 Сабах Баку
5% (9)
1:0 Сабах Баку
3.3% (6)
1:3 Партизан
1.7% (3)
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