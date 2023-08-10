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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Легия
0:1
Перерыв
Аустрия Вена
0'
0:1
11' Гол
Хускович Муарем
21' Желтая карточка
Поцманн Марвин
39' Желтая карточка
Ранфтль Райнхольд

Ход матча

6'
 
Хандль Йоханнес
Tin Plavotic
11'
0:1
Хускович Муарем
(Фитц Доминик)
21'
 
Поцманн Марвин
37'
Енджейчик Артур
Панков Радован
 
39'
 
Ранфтль Райнхольд

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогнозы 112
Легия 68.8% (77)
X 21.4% (24)
Аустрия Вена 9.8% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Аустрия Вена
5.40
4.00
4.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тобиаш
Кацпер
12
Панков
Радован
8
Августиняк
Рафал
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
22
Элитим
Хуэрхен
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
7
Пекхарт
Томаш
28
Гуаль
Марк
1
Фрюхтль
Кристиан
26
Ранфтль
Райнхольд
24
Tin
Plavotic
3
Галвао
Лукас
66
Мартинс
Марвин
23
Браунёдер
Маттиас
8
Холланд
Джеймс
19
Поцманн
Марвин
17
Грубер
Андреас
9
Хускович
Муарем
36
Фитц
Доминик
Легия
3-4-3
Аустрия Вена
4-3-3

История личных встреч

Легия
Аустрия Вена

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 2 0.67
Вшолек Павел 1 0.33
Рибейру Юри 1 0.33
Крамер Блаж 1 0.33
Гуаль Марк 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 1 0.33
Польстер Мануэль 1 0.33
Табакович Харис 1 0.33
Хускович Муарем 1 0.33
Фишер Манфред 0 0
Фитц Доминик 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекхарт Томаш 1 0
Енджейчик Артур 1 0
Панков Радован 1 0
Слиш Бартош 1 0
Тобиаш Кацпер 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холланд Джеймс 2 0
Поцманн Марвин 2 0
Ранфтль Райнхольд 2 0
Хускович Муарем 2 0
Фишер Манфред 1 0
Польстер Мануэль 1 0

Результаты матчей

Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аустрия Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
0
Легия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аустрия Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0
Ракув - Легия 0:0 Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2 Медзь Легница - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0
Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Штурм-2 1:2 Штурм-2 - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3

Результаты матчей

Легия
Аустрия Вена

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Легия
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Гент Орбан Гифт 4
Шкупи Сепас Реналдо 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
АПОЭЛ Креспо Хосе 3
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Прогнозы 112
Легия 68.8% (77)
X 21.4% (24)
Аустрия Вена 9.8% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Аустрия Вена
5.40
4.00
4.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Легия 0:1 Аустрия Вена онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Легия 0:1 Аустрия Вена

Исход игры
Легия
68.8% (77)
Ничья
21.4% (24)
Аустрия Вена
9.8% (11)
Тотал 2.5
Больше
61.47% (67)
Меньше
38.53% (42)
Обе команды забьют
Да
77.98% (85)
Нет
22.02% (24)
Популярный счёт
2:1 Легия
42% (47)
1:1 Ничья
16.1% (18)
1:0 Легия
13.4% (15)
2:0 Легия
6.3% (7)
1:2 Аустрия Вена
6.3% (7)
2:2 Ничья
3.6% (4)
3:1 Легия
2.7% (3)
1:3 Аустрия Вена
1.8% (2)
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