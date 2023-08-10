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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Легия
1:2
Конец матча
Аустрия Вена
0'
0:1
11' Гол
Хускович Муарем
21' Желтая карточка
Поцманн Марвин
39' Желтая карточка
Ранфтль Райнхольд
0:2
56' Гол
Хускович Муарем
1:2
87' Гол
Мучи Эрнест
90' Желтая карточка
Пекхарт Томаш
90'+6

Ход матча

6'
 
Хандль Йоханнес
Tin Plavotic
11'
0:1
Хускович Муарем
(Фитц Доминик)
21'
 
Поцманн Марвин
37'
Енджейчик Артур
Панков Радован
 
39'
 
Ранфтль Райнхольд
46'
 
Польстер Мануэль
Поцманн Марвин
56'
0:2
Хускович Муарем
(Польстер Мануэль)
60'
Росолек Мацей
Слиш Бартош
 
60'
Мучи Эрнест
Гуаль Марк
 
67'
 
Ayi Silva Kangani
Хускович Муарем
67'
 
Фишер Манфред
Грубер Андреас
74'
Баку Макана
Кун Патрик
 
74'
Челхака Юрген
Элитим Хуэрхен
 
87'
Мучи Эрнест
(Баку Макана)
1:2
88'
 
Гуэнуш Хаким
Фитц Доминик
90'
Пекхарт Томаш
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 24
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогнозы 112
Легия 68.8% (77)
X 21.4% (24)
Аустрия Вена 9.8% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тобиаш
Кацпер
12
Панков
Радован
8
Августиняк
Рафал
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
22
Элитим
Хуэрхен
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
7
Пекхарт
Томаш
28
Гуаль
Марк
1
Фрюхтль
Кристиан
26
Ранфтль
Райнхольд
24
Tin
Plavotic
3
Галвао
Лукас
66
Мартинс
Марвин
23
Браунёдер
Маттиас
8
Холланд
Джеймс
19
Поцманн
Марвин
17
Грубер
Андреас
9
Хускович
Муарем
36
Фитц
Доминик
Легия
3-4-3
Аустрия Вена
4-3-3

История личных встреч

Легия
Аустрия Вена

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 2 0.67
Вшолек Павел 1 0.33
Рибейру Юри 1 0.33
Крамер Блаж 1 0.33
Мучи Эрнест 1 0.33
Гуаль Марк 0 0
Баку Макана 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хускович Муарем 2 0.67
Польстер Мануэль 1 0.33
Грубер Андреас 1 0.33
Табакович Харис 1 0.33
Фишер Манфред 0 0
Фитц Доминик 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекхарт Томаш 2 0
Енджейчик Артур 1 0
Панков Радован 1 0
Слиш Бартош 1 0
Тобиаш Кацпер 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холланд Джеймс 2 0
Поцманн Марвин 2 0
Ранфтль Райнхольд 2 0
Хускович Муарем 2 0
Фишер Манфред 1 0
Польстер Мануэль 1 0

Результаты матчей

Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аустрия Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
0
Легия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аустрия Вена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Аустрия Вена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0
Ракув - Легия 0:0 Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2 Медзь Легница - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0
Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Штурм-2 1:2 Штурм-2 - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3

Результаты матчей

Легия
Аустрия Вена

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:2
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Легия
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 4 (2)
Гент Орбан Гифт 4
Весь список

Топ нарушителей
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
Весь список
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    Прогнозы 112
    Легия 68.8% (77)
    X 21.4% (24)
    Аустрия Вена 9.8% (11)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Легия 1:2 Аустрия Вена

    Исход игры
    Легия
    68.8% (77)
    Ничья
    21.4% (24)
    Аустрия Вена
    9.8% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.47% (67)
    Меньше
    38.53% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    77.98% (85)
    Нет
    22.02% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Легия
    42% (47)
    1:1 Ничья
    16.1% (18)
    1:0 Легия
    13.4% (15)
    2:0 Легия
    6.3% (7)
    1:2 Аустрия Вена
    6.3% (7)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    3:1 Легия
    2.7% (3)
    1:3 Аустрия Вена
    1.8% (2)
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