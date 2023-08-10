Тур: 3. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского.
1:2
Конец матча
0'
0:1
11' ГолХускович Муарем
21' Желтая карточкаПоцманн Марвин
39' Желтая карточкаРанфтль Райнхольд
0:2
56' ГолХускович Муарем
1:2
87' ГолМучи Эрнест
90' Желтая карточкаПекхарт Томаш
90'+6
Ход матча
11'
0:1
21'
56'
87'
1:2
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 3
-
11 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 24
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
32 Баку МаканаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
-
11 Пих РобертНападающий
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
-
13 Ведль ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гуэнуш ХакимПолузащитник
-
27 Вучич РомеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
История личных встреч
Легия
Аустрия Вена
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|2
|0.67
|Вшолек Павел
|1
|0.33
|Рибейру Юри
|1
|0.33
|Крамер Блаж
|1
|0.33
|Мучи Эрнест
|1
|0.33
|Гуаль Марк
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хускович Муарем
|2
|0.67
|Польстер Мануэль
|1
|0.33
|Грубер Андреас
|1
|0.33
|Табакович Харис
|1
|0.33
|Фишер Манфред
|0
|0
|Фитц Доминик
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Енджейчик Артур
|1
|0
|Панков Радован
|1
|0
|Слиш Бартош
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холланд Джеймс
|2
|0
|Поцманн Марвин
|2
|0
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Польстер Мануэль
|1
|0
Результаты матчей
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аустрия Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
0
Легия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аустрия Вена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Аустрия Вена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
3
1
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0
Ракув - Легия 0:0 Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2 Медзь Легница - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0
Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Штурм-2 1:2 Штурм-2 - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3
Результаты матчей
Легия
Аустрия Вена
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:2
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Легия
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|5 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|4 (2)
|Гент
|Орбан Гифт
|4
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Легия 1:2 Аустрия Вена
Исход игры
Легия
68.8% (77)
Ничья
21.4% (24)
Аустрия Вена
9.8% (11)
Тотал 2.5
Больше
61.47% (67)
Меньше
38.53% (42)
Обе команды забьют
Да
77.98% (85)
Нет
22.02% (24)
Популярный счёт
2:1 Легия
42% (47)
1:1 Ничья
16.1% (18)
1:0 Легия
13.4% (15)
2:0 Легия
6.3% (7)
1:2 Аустрия Вена
6.3% (7)
2:2 Ничья
3.6% (4)
3:1 Легия
2.7% (3)
1:3 Аустрия Вена
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!