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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Хиберниан
3:1
Конец матча
Люцерн
0'
40' Желтая карточка
Яшари Ардон
1:0
46' Гол
Ньюэлл Джо
1:1
56' Гол
Бека Исмаил
63' Желтая карточка
Leny Meyer
65' Желтая карточка
Адеми Кемаль
67' Желтая карточка
Ньюэлл Джо
67' Желтая карточка
Бурч Марко
2:1
73' Гол
Венте Дилан
3:1
90' Гол
Обита Джордан
90'+6

Ход матча

40'
 
Яшари Ардон
46'
Обита Джордан
Йуан Элье
 
46'
Ньюэлл Джо
(Венте Дилан)
1:0
55'
 
Severin Ottiger
Спадануда Кевин
55'
 
Lars Villiger
Teddy Okou
56'
1:1
Бека Исмаил
63'
 
Leny Meyer
65'
 
Адеми Кемаль
67'
Ньюэлл Джо
 
67'
 
Бурч Марко
73'
Венте Дилан
(Ле Фондре Адам)
2:1
74'
Мелькерсен Элиас Хофф
Венте Дилан
 
74'
Доидж Кристиан
Ле Фондре Адам
 
80'
 
Шадер Софьян
Адеми Кемаль
83'
Джегго Джеймс
Бойл Мартин
 
85'
Дойл-Хейс Джейк
Левитт Дилан
 
90'
Обита Джордан
3:1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Прогнозы 112
Хиберниан 54.5% (61)
X 30.4% (34)
Люцерн 15.2% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Маршалл
Дэвид
2
Миллер
Льюис
5
Фиш
Уильям
4
Хэнлон
Пол
16
Стивенсон
Льюис
7
Йуан
Элье
6
Левитт
Дилан
11
Ньюэлл
Джо
10
Бойл
Мартин
19
Ле
Фондре
Адам
9
Венте
Дилан
1
Pascal
Loretz
20
Дорн
Пиус
30
Бека
Исмаил
46
Бурч
Марко
13
Фрыдек
Мартин
18
Белоко
Стефан
10
Спадануда
Кевин
7
Майер
Макс
6
Яшари
Ардон
11
Teddy
Okou
99
Адеми
Кемаль
Хиберниан
4-4-1-1
Люцерн
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Хиберниан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньюэлл Джо 2 0.67
Бойл Мартин 2 0.67
Кэмпбелл Джош 2 0.67
Венте Дилан 1 0.33
Йуан Элье 1 0.33
Обита Джордан 1 0.33
Доидж Кристиан 1 0.33
Ле Фондре Адам 0 0
Стивенсон Льюис 0 0
Хэнлон Пол 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адеми Кемаль 1 0.33
Кадак Якуб 1 0.33
Бека Исмаил 1 0.33
Бурч Марко 1 0.33
Фрыдек Мартин 0 0
Майер Макс 0 0
Яшари Ардон 0 0

Карточки

Хиберниан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонсон Ли 1 0
Стивенсон Льюис 1 0
Ньюэлл Джо 1 0
Дойл-Хейс Джейк 1 0
Кэмпбелл Джош 1 0
Левитт Дилан 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрыдек Мартин 2 0
Адеми Кемаль 2 0
Бурч Марко 2 0
Фрик Марио 1 0
Teddy Okou 1 0
Белоко Стефан 1 0
Кадак Якуб 1 0
Бека Исмаил 1 0
Яшари Ардон 1 0
Leny Meyer 1 0

Результаты матчей

Хиберниан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Люцерн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
1
Хиберниан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Люцерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Хиберниан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Люцерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хиберниан
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хиберниан - Сент-Миррен 2:3 Хиберниан - Интер Эскальдес 6:1 Блэкпул - Хиберниан 3:0 Интер Эскальдес - Хиберниан 2:1
Хиберниан - Гронинген 2:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 ФК Европа - Хиберниан 0:2 Эдинбург Сити - Хиберниан 2:4 Хартс - Хиберниан 1:1 Хиберниан - Селтик 4:2 Хиберниан - Рейнджерс 1:3 Абердин - Хиберниан 0:0 Хиберниан - Сент-Миррен 2:1 Сент-Джонстон - Хиберниан 1:1 Хиберниан - Хартс 1:0 Данди Юнайтед - Хиберниан 2:1 Хиберниан - Мазеруэлл 1:3 Селтик - Хиберниан 3:1 Хиберниан - Рейнджерс 1:4 Ливингстон - Хиберниан 1:4
Люцерн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2
Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2 Люцерн - Арау 2:1 Люцерн - Серветт 0:1 Сьон - Люцерн 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2

Результаты матчей

Хиберниан
Люцерн

Точный счет

3:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хиберниан
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 4 (2)
Гент Орбан Гифт 4
Весь список

Топ нарушителей
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Венте Дилан сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Ньюэлл Джо бьет в цель!
    • 46'
      Йуан Элье уходит с поля. Обита Джордан выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Яшари Ардон получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Easter Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Хиберниан 54.5% (61)
    X 30.4% (34)
    Люцерн 15.2% (17)
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    Где смотреть матч Хиберниан 3:1 Люцерн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хиберниан 3:1 Люцерн

    Исход игры
    Хиберниан
    54.5% (61)
    Ничья
    30.4% (34)
    Люцерн
    15.2% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.07% (53)
    Меньше
    50.93% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (84)
    Нет
    22.22% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Хиберниан
    32.1% (36)
    1:1 Ничья
    28.6% (32)
    1:0 Хиберниан
    10.7% (12)
    1:2 Люцерн
    8.9% (10)
    2:0 Хиберниан
    5.4% (6)
    0:1 Люцерн
    3.6% (4)
    2:3 Люцерн
    1.8% (2)
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