Тур: 3. Стадион: Easter Road Stadium.
0'
40' Желтая карточкаЯшари Ардон
1:0
46' ГолНьюэлл Джо
1:1
56' ГолБека Исмаил
63' Желтая карточкаLeny Meyer
65' Желтая карточкаАдеми Кемаль
67' Желтая карточкаНьюэлл Джо
67' Желтая карточкаБурч Марко
2:1
73' ГолВенте Дилан
3:1
90' ГолОбита Джордан
90'+6
Ход матча
40'
46'
1:0
56'
1:1
63'
65'
67'
67'
73'
2:1
90'
3:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
Прогноз на матч от Liveresult
11
Ньюэлл
Джо
10
Бойл
Мартин
20
Дорн
Пиус
30
Бека
Исмаил
46
Бурч
Марко
11
Teddy
Okou
99
Адеми
Кемаль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ньюэлл ДжоПолузащитник
-
10 Бойл МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Бушири РоккиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джонсон Ли
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дорн ПиусЗащитник
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Teddy OkouПолузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
69 Шадер СофьянНападающий
-
-
44 Diego Heller
-
-
-
33 Leny Meyer
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
Бомбардиры внутри турнира
Хиберниан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньюэлл Джо
|2
|0.67
|Бойл Мартин
|2
|0.67
|Кэмпбелл Джош
|2
|0.67
|Венте Дилан
|1
|0.33
|Йуан Элье
|1
|0.33
|Обита Джордан
|1
|0.33
|Доидж Кристиан
|1
|0.33
|Ле Фондре Адам
|0
|0
|Стивенсон Льюис
|0
|0
|Хэнлон Пол
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адеми Кемаль
|1
|0.33
|Кадак Якуб
|1
|0.33
|Бека Исмаил
|1
|0.33
|Бурч Марко
|1
|0.33
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Майер Макс
|0
|0
|Яшари Ардон
|0
|0
Карточки
Хиберниан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонсон Ли
|1
|0
|Стивенсон Льюис
|1
|0
|Ньюэлл Джо
|1
|0
|Дойл-Хейс Джейк
|1
|0
|Кэмпбелл Джош
|1
|0
|Левитт Дилан
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрыдек Мартин
|2
|0
|Адеми Кемаль
|2
|0
|Бурч Марко
|2
|0
|Фрик Марио
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Белоко Стефан
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Бека Исмаил
|1
|0
|Яшари Ардон
|1
|0
|Leny Meyer
|1
|0
Результаты матчей
Хиберниан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Люцерн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
1
Хиберниан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Люцерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Хиберниан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Люцерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хиберниан
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хиберниан - Сент-Миррен 2:3 Хиберниан - Интер Эскальдес 6:1 Блэкпул - Хиберниан 3:0 Интер Эскальдес - Хиберниан 2:1
Хиберниан - Гронинген 2:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 ФК Европа - Хиберниан 0:2 Эдинбург Сити - Хиберниан 2:4 Хартс - Хиберниан 1:1 Хиберниан - Селтик 4:2 Хиберниан - Рейнджерс 1:3 Абердин - Хиберниан 0:0 Хиберниан - Сент-Миррен 2:1 Сент-Джонстон - Хиберниан 1:1 Хиберниан - Хартс 1:0 Данди Юнайтед - Хиберниан 2:1 Хиберниан - Мазеруэлл 1:3 Селтик - Хиберниан 3:1 Хиберниан - Рейнджерс 1:4 Ливингстон - Хиберниан 1:4
Люцерн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2
Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2 Люцерн - Арау 2:1 Люцерн - Серветт 0:1 Сьон - Люцерн 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2
Результаты матчей
Хиберниан
Люцерн
Точный счет
3:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Хиберниан
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
12
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|5 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|4 (2)
|Гент
|Орбан Гифт
|4
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хиберниан 3:1 Люцерн
Исход игры
Хиберниан
54.5% (61)
Ничья
30.4% (34)
Люцерн
15.2% (17)
Тотал 2.5
Больше
49.07% (53)
Меньше
50.93% (55)
Обе команды забьют
Да
77.78% (84)
Нет
22.22% (24)
Популярный счёт
2:1 Хиберниан
32.1% (36)
1:1 Ничья
28.6% (32)
1:0 Хиберниан
10.7% (12)
1:2 Люцерн
8.9% (10)
2:0 Хиберниан
5.4% (6)
0:1 Люцерн
3.6% (4)
2:3 Люцерн
1.8% (2)
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